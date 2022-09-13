Распространенные мифы об алкоголе

Ученые из США наконец-то объяснили настоящие причины пьянства. Их исследования показали, что люди, злоупотребляющие алкоголем, просто не осознают серьезность сложившейся ситуации. Мы решили присоединиться к ученым и развеять еще 6 мифов об алкоголе.









Миф о закуске.

Миф о понижении градуса.

Миф о кусочке сала.

Миф об обезвоживании.

Миф о калорийности.

Миф о согревающем действии.