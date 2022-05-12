Доступный кемпинг из натурального дерева для автотуристов «с руками»

Деревянный домик на колесах Sprig. | Фото: birchcampers.com.
В наши дни существует множество производителей кемпингов и домов на колесах, которые позволяют выбрать модель на любой вкус. Их продукция стоит недешево, порой десятки тысяч долларов. Но есть и более доступные модели домов на колесах, например, Birch Sprig. Это кемпинг из натурального дерева, который легко собрать своими руками.
Дом на колесах Sprig с прицепленным велосипедом. | Фото: gearjunkie.com.
Американская фирма Birch Campers выпускает недорогую компактную модель, которую, к тому же, можно собрать своими руками. Как уверяет основатель фирмы Джед Макдональд (Jed McDonald), его целью было создание«классного, легкого и укомплектованного» трейлера.
Базовая версия Sprig собирается из березы и нержавеющей стали. Получается деревянный домик размером 2,1 х 1,2 м весом около 150 килограмм. После установки его на шасси, вес составляет уже 360 килограмм. По словам Макдональда, перемещать такой легкий кемпинг можно любым автомобилем и даже мотоциклом.
Модификация для активного отдыха на природе. | Фото: kickstarter.com.
Комплект для сборки Sprig. | Фото: birchcampers.com.
В зависимости от комплектации и применяемых материалов Sprig стоит около 4000 долларов. Если собирать его самому вручную, то стоимость снижается до 2000-2500 долларов. За эти деньги автотурист получает нарезанный деревянный набор, окна, уплотнение, фурнитуру, инструмент для сборки.
Компактная кухня в доме на колесах Sprig. | Фото: birchcampers.com.
Самый простой вариант Sprig включает 51 предмет. Все остальное идет за доплату: вентиляционный люк в крыше, открывающиеся окна, матрац, люк для кухни, грузовой отсек, электропроводка, крепеж для велосипеда/байдарки/багажника, раковина из нержавеющей стали, двухкомфорочная плита и решетка для гриля.
Чтобы начерно собрать корпус Sprig, нужен один день, а для завершения отделочных работ – еще 30-50 часов времени.
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