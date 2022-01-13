Декоративная настенная вешалка из необрезной доски

В магазинах продаются вешалки на любой вкус: большие и маленькие, из металла и дерева или даже пластиковые, с полкой и без. Смущает только то, что цены на эти «штампованные» изделия чаще всего завышены.

Впрочем, можно и вовсе не тратить деньги, а изготовить вешалку своими руками.

В данном случае нам потребуется только кусок необрезной доски и деревянный кругляк (круглая палочка), из которой будут изготавливаться «крючки».

Своим личным опытом изготовления декоративной настенной вешалки поделился с нами автор YouTube канала Woodrise.

Готовую вешалку можно повесить как в коридоре, чтобы хранить верхнюю одежду, так и в бане — для хранения банных принадлежностей.

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем кусок необрезной доски требуемой длины. Обрабатываем тыльную и лицевую поверхность с помощью шлифовальной машинки.

После этого, чтобы придать готовому изделию оригинальный внешний вид, обжигаем лицевую сторону газовой горелкой. После этого сошлифовываем все лишнее.

На следующем этапе размечаем места сверления отверстий под деревянные «крючки». Устанавливаем в дрель перовое сверло и высверливаем отверстия под углом.

Далее подготавливаем круглую палочку из дерева подходящего диаметра. Отпиливаем от нее куски нужной длины.

Клеем ПВА смазываем внутренние стенки отверстий и концы круглых палочек. Вставляем их в отверстия и забиваем молотком до упора.

Видео по темеВ завершении останется только покрыть готовое изделие минеральным маслом, морилкой или лаком по дереву.

Подробно о том, как сделать своими руками декоративную настенную вешалку из необрезной доски, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже.