Жители Швейцарии полвека не догадывались, что скрывалось за фасадами обычных домов

Необычные дома в Швейцарии

Заброшенные дома с секретом.

Внешне дома напоминают обыкновенные альпийские шале.

Необычные дома в Швейцарии.

Если внимательно присмотреться, можно заметить, что дома эти не совсем обычные.

Альпийские шале на самом деле оказались бомбоубежищами и бункерами.

Фортификационное сооружение. замаскированное под жилой дом.

Чертеж здания.

Постройка зданий проходила в рамках программы *Национальный редут*.

Если внимательно присмотреться , можно увидеть подсказки, которые помогут понять, что это за здание.