Жители Швейцарии полвека не догадывались, что скрывалось за фасадами обычных домов

Необычные дома в Швейцарии
Что может быть лучше отдыха на вилле в Альпийских горах? Швейцарские шале известны по всему миру и всегда привлекают внимание туристов. На самом же деле провести отпуск в некоторых из этих домиков не получится. Они были построены совершенно с другой целью...
Заброшенные дома с секретом.
Домики, о которых пойдет речь в этом обзоре, визуально ничем не отличаются от десятков других построек, разбросанных в горах по всей стране. Сегодня удивление может вызвать лишь то, что они совершенно заброшены и разрушены. Внутри – никаких следов того, что здесь когда-либо жили люди.
Внешне дома напоминают обыкновенные альпийские шале.
Необычные дома в Швейцарии.
Настоящее предназначение загадочных домиков на самом деле совсем в другом. Они были построены в годы Второй мировой войны. Несмотря на то, что Швейцария в войне не участвовала, гарантировать то, что враг не придет на эту землю, было нельзя. Именно поэтому по распоряжению правительства в разных частях страны были построены 250 бункеров и бомбоубежищ. Все они предназначены были на случай внезапного военного вторжения.
Если внимательно присмотреться, можно заметить, что дома эти не совсем обычные.
Замаскированы эти фортификационные сооружения были под обыкновенные шале. У воздушной разведки такие дома не должны были вызвать подозрений: внешне они выглядят, как обычные частные постройки. Правительственная программа по оборудованию этих фальш-домов носила название “Национальный редут”. Она была засекречена до 1990-х годов, пока все сооружения числились на балансе армии.
Альпийские шале на самом деле оказались бомбоубежищами и бункерами.
Информация о шале-бомбоубежищах была предана огласке, когда здания списали. Об этом узнал фотограф Кристиан Швангер, он разыскал многие из заброшенных секретных объектов и сделал серию интересных снимков. Внутри домов нет ничего примечательного, поскольку все самое ценное уже давно было демонтировано, да и никаких боеприпасов там тоже нет.
Фортификационное сооружение. замаскированное под жилой дом.
Чертеж здания.
Какова дальнейшая судьба этих шале – пока нельзя сказать. Хотя, следует отметить, маскировка выполнена на высоком уровне: туристы часто принимают их за обычные жилые дома.
Постройка зданий проходила в рамках программы *Национальный редут*.
Если внимательно присмотреться, можно увидеть подсказки, которые помогут понять, что это за здание.
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