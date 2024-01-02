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Жители Швейцарии полвека не догадывались, что скрывалось за фасадами обычных домов


Необычные дома в Швейцарии

Необычные дома в Швейцарии

Что может быть лучше отдыха на вилле в Альпийских горах? Швейцарские шале известны по всему миру и всегда привлекают внимание туристов. На самом же деле провести отпуск в некоторых из этих домиков не получится. Они были построены совершенно с другой целью...

Заброшенные дома с секретом.

Заброшенные дома с секретом.

 

Домики, о которых пойдет речь в этом обзоре, визуально ничем не отличаются от десятков других построек, разбросанных в горах по всей стране. Сегодня удивление может вызвать лишь то, что они совершенно заброшены и разрушены. Внутри – никаких следов того, что здесь когда-либо жили люди.
Внешне дома напоминают обыкновенные альпийские шале.

Внешне дома напоминают обыкновенные альпийские шале.


Необычные дома в Швейцарии.

Необычные дома в Швейцарии.


Настоящее предназначение загадочных домиков на самом деле совсем в другом. Они были построены в годы Второй мировой войны. Несмотря на то, что Швейцария в войне не участвовала, гарантировать то, что враг не придет на эту землю, было нельзя. Именно поэтому по распоряжению правительства в разных частях страны были построены 250 бункеров и бомбоубежищ. Все они предназначены были на случай внезапного военного вторжения.
Если внимательно присмотреться, можно заметить, что дома эти не совсем обычные.

Если внимательно присмотреться, можно заметить, что дома эти не совсем обычные.

 

Замаскированы эти фортификационные сооружения были под обыкновенные шале. У воздушной разведки такие дома не должны были вызвать подозрений: внешне они выглядят, как обычные частные постройки. Правительственная программа по оборудованию этих фальш-домов носила название “Национальный редут”. Она была засекречена до 1990-х годов, пока все сооружения числились на балансе армии.
Альпийские шале на самом деле оказались бомбоубежищами и бункерами.

Альпийские шале на самом деле оказались бомбоубежищами и бункерами.

 

Информация о шале-бомбоубежищах была предана огласке, когда здания списали. Об этом узнал фотограф Кристиан Швангер, он разыскал многие из заброшенных секретных объектов и сделал серию интересных снимков. Внутри домов нет ничего примечательного, поскольку все самое ценное уже давно было демонтировано, да и никаких боеприпасов там тоже нет.
Фортификационное сооружение. замаскированное под жилой дом.

Фортификационное сооружение. замаскированное под жилой дом.

 
Чертеж здания.

Чертеж здания.

 

Какова дальнейшая судьба этих шале – пока нельзя сказать. Хотя, следует отметить, маскировка выполнена на высоком уровне: туристы часто принимают их за обычные жилые дома.
Постройка зданий проходила в рамках программы *Национальный редут*.

Постройка зданий проходила в рамках программы *Национальный редут*.

 
Если внимательно присмотреться, можно увидеть подсказки, которые помогут понять, что это за здание.

Если внимательно присмотреться, можно увидеть подсказки, которые помогут понять, что это за здание.

 

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