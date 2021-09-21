Лучшие армейские ножи, которые использовались в разных армиях во время Второй мировой войны

Несмотря на развитие огнестрельного оружия, нож был и остается важным элементом солдатской экипировки. Инструмент этот хорош тем, что в полевых условиях помогает выполнять, как боевые, так и бытовые задачи. В годы Второй мировой войны использовалось огромное количество самых разных клинков. Поговорим же о самых знаковых и наиболее популярных моделях в войсках, которые активно использовались солдатами.
1. «Нож разведчика-40»
Все гениальное просто. |Фото: rusknife.com.
Основной нож солдат РККА в годы Второй мировой войны. В простонародье широко был известен, как НР-40, «финач», «финка». На самом деле этот нож называется не «Нож разведчика», а «Нож армейского образца 1940 года». Сокращалось это название до НА-40. Тем не менее, красноармейцы название переиначили на свой лад. Как несложно догадаться, в основе боевого «инструмента» лежит финский нож известный еще со Средневековья, а также популярный среди бойцов НКВД.
Финка НКВД была очень популярна. |Фото: nozhikov.ru.
Нож этот был предельно простой в изготовлении и лишенный каких-либо изысков. Тем не менее НА-40 оказался надежным инструментом, который использовали в армии еще не один год после окончания войны.
2. Нож морской пехоты KA-BAR
Вот с таким кошмаром американцы вступили в войну. |Фото: ebay.com.
Когда США вступили во Вторую мировую войну, нормального пехотного ножа у них фактически не было. Американские солдаты вооружались морально устаревшими «окопными» ножами времен Первой мировой войны, а именно кинжал-кастетами U.S.1917/1918 Mark I. Они были достаточно тяжелыми и не слишком-то удобными, как в бою, так и при решении каких-то солдатско-бытовых задач.
Нож оказался настолько удачным, что на гражданском рынке встречается по сей день. |Фото: semidelicatebalance.com.
Исправлять ситуацию пришлось в срочном порядке. В начале войны американской промышленностью был разработан новый функциональный и надежный инструмент «Нож морской пехоты», который выпускался под маркой KA-BAR. Нож получился настолько удачным, что его официально использовали в войсках вплоть до конца XX века.
3. «Фэйрбэрн-Сайкс»
В первую очередь для спецназад. |Фото: ebay2.ru.
Похожим образом ситуация складывалась и в Великобритании, солдаты которой по большей части пользовались ножами времен Первой мировой войны. Исключением стал достаточно своеобразный на вид, но при этом поразительно эффективный «Фэйрбэрн-Сайкс». Сразу стоит отметить, что данное оружие – это кинжал, который разрабатывался в первую очередь для бойцов специальных подразделений Великобритании коммандос. Создан нож был после начала Второй мировой войны, в 1940 году усилиями фирмы Wilkinson Sword.
4. INFANTERIEMESSER 42
Как-то слишком просто для немцев. |Фото: ifotos.pl.
В Германии также понимали важность создания для солдат простого и действенного инструмента. Так появилась серия ножей Infanteriemesser 42, которая имела огромное количество модификаций отличающихся, как правило, рукояткой и набором дополнительных аксессуаров. Например, были ножи со штопором. Производились даже наградные ножи с наименованием фронта и выбитыми рунами «СС». Весьма иронично, что главный немецкий нож был разработан не с нуля, а создан на базе обычного кухонного ножа использовавшегося в то время в Германии повсеместно.
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