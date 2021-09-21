Лучшие армейские ножи, которые использовались в разных армиях во время Второй мировой войны

1. «Нож разведчика-40»

Все гениальное просто. |Фото: rusknife.com.

Финка НКВД была очень популярна. |Фото: nozhikov.ru.

2. Нож морской пехоты KA-BAR

|Фото: ebay.com. Вот с таким кошмаром американцы вступили в войну.|Фото: ebay.com.

Нож оказался настолько удачным, что на гражданском рынке встречается по сей день. |Фото: semidelicatebalance.com.

3. «Фэйрбэрн-Сайкс»

В первую очередь для спецназад. |Фото: ebay2.ru.

4. INFANTERIEMESSER 42

Как-то слишком просто для немцев. |Фото: ifotos.pl.