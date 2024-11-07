Зачем выставку авангардистов 1974 года снесли бульдозерами

Выставка художников-авангардистов, позже получившая название «Бульдозерной», стала символом столкновения искусства и власти. В 1974 году нонконформисты собрались для проведения выставки под открытым небом. В тот день бульдозеры, ставшие символом разрушения, встали на защиту консервативных идеалов. Милиция разогнала участников, а произведения искусства были уничтожены.
Художники, выступившие против идеологии
Русское искусство до 1930-ых годов знало множество творческих объединений. Художники создавали свои группы, где работали и развивались плечом к плечу с соратниками, разделявшими не только творческие принципы, но и этические, а иногда политические убеждения. Однако усиление цензуры и тотальный контроль над художественной жизнью страны положили конец официальному существованию подобных союзов.
Живописцы, графики и скульпторы, не желавшие «творить» в соответствии с идеологией, тайно объединялись друг с другом, создавая различные течения в рамках неофициального искусства. Они сознательно отказывались от участия в государственных выставках в больших музеях, были лишены возможности легально зарабатывать на своих произведениях и не входили в Союз художников – официальное сообщество творцов и исследователей, которые получали заказы от власти.
Советский нонконформизм. Бахчанян В. А. Портрет Ленина. Фрагмент / Фото: yavarda.ru
Нонконформисты, к 70-ым годам образовавшие большое количество разнообразных и довольно устойчивых и ярких течений и группировок, зачастую подвергались серьезной критике, а иногда даже гонениям со стороны власти. Притчей во языцех стал нецензурный комментарий Никиты Хрущева, посетившего выставку авангардистов в 1962 году. А экспозиция 1967 года в клубе «Дружба» была запрещена всего лишь через два часа после открытия.
Бульдозерная выставка 1974 года была манифестом. Но если каждая художественная выставка должна была согласовываться с Моссоветом, почему организаторы были уверены в том, что получат разрешение? Всё просто: они планировали провести экспозицию под открытым небом. Это была первая выставка в истории советского искусства, проходящая не в стенах музея или галереи, а потому ни прецедентов, ни законодательства для того, чтобы её официально запретить, не существовало.
Оскар Рабин. Неправда. Фрагмент / Фото: vellum.ru
Организаторы даже думали над тем, чтобы провести её «под носом» у власти – на Красной площади, но позже перенесли действие на пустырь в одном из отдаленных районов Москвы. Однако и в этом отдаленном уголке собралось множество людей, интересовавшихся выставкой: помимо двух десятков художников, их родственников и друзей, пришли также и журналисты, притом в основном зарубежные.
Но в день самой выставки все пошло не по плану. В произведениях искусства, которые должны были быть выставлены, углядели критику Советского союза, его действий и идеологии, а также пропаганду запада.
Власть, которая не смогла формальными силами остановить проведение мероприятия, приложила все усилия, чтобы сделать это всеми другими способами. Художников, шедших на выставку, задерживали прямо на улице под надуманными и даже смешными предлогами, а на самом пустыре, который до этого не нужен был никому, вдруг образовались сотрудники по благоустройству территорий, вооруженные бульдозерами и саженцами.
Сергей Лемехов. Карикатура на бульдозерную выставку. Фрагмент / Фото: anekdot.ru
Спустя некоторое время пришедшие на «субботник» бросились на художников, ещё не успевших распаковать свои работы, избивали и арестовывали их, попутно уничтожая произведения искусства бульдозерами и огнем. Под раздачу попали и журналисты, одному из которых даже выбили зуб. Выставка была уничтожена, а её участники – разогнаны или лишены свободы.
Бульдозерная выставка / Фото: artdoart.com
Компенсация для тех, на кого жалко патронов
Советская власть, которая хотела не допустить развития нонконформистского искусства и распространения антиидеологических идей, добилась абсолютно противоположных результатов: о «бульдозерной выставке» тут же узнал весь мир. Ведущие политические деятели страны сразу же признали ошибку принятого решения. Разгром экспозиции был признан актом вандализма. Помощник Брежнева признавал, что сама выставка по вине властей превратилась в глаза общественности в акцию: дай они провести выставку в стенах какой-нибудь галерейки, то оно осталось бы незамеченным.
Однако время назад не отмотать, и против действия властей выступили не только недружественные журналисты, но и коммунистические журналы запада. Нужно было что-то делать.
«Четыре часа свободы» - так европейские журналисты окрестили новую выставку нонконформистов, прошедшую через две недели. Она получила грандиозный размах: в экспозиции участвовало уже более 40 художников, а зрителей там было больше тысячи – всем было интересно посмотреть, что же такое пыталась разрушить и спрятать от глаз всех власть.
Четыре часа свободы / Фото: maysuryan.livejournal.com
Однако, как только четыре часа свободы закончились, практически все участники выставки были вынуждены покинуть страну. А её организатор был и вовсе лишен советского гражданства.
«Бульдозерная выставка» стала не столько художественным – оценить произведения искусства, многие из которых были разрушены ещё до того, как их успели распаковать, невозможно, – сколько социально-политическим выступлением. Её участники боролись за свободу слова, творчества и самовыражения. Они выступили против жесткой и тотальной цензуры и контроля и сделали это так громко, что их услышали во всем мире. Это событие стало поворотным в истории СССР.
Бульдозерная выставка / Фото: artdoart.com
Совсем недавно, 15 сентября, прошел 50 юбилей «Бульдозерной выставки».
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