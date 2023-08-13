25 величайших троллей из прошлого, истории которых впечатляют и сегодня

Диоген прослыл бы сегодня величайшим троллем.

1. Пабло Эскобар

Пабло Эскобар, Интерпол и экскурсия.

2. Оливер "Порки" Бикар

Поджигатель вулкана.







3. Граф Люстиг

Продавец Эйфелевой башни.

4. Диоген

Диоген умер, специально затаив дыхание.

5. Джон Тайтор

Путешественник во времени из 2036 года.

6. Джонатан Свифт

Младенцев можно есть.

7. Марк Губин

Добро пожаловать в Кливленд.

8. Австрия

Гитлер был немцем, а Бетховен австрийцем.

9. Чжугэ Лян

Невозмутимый генерал.

10. Энди Уорхол

Империя Энди Уорхола.

11. Василий Захарофф

Турки, греки, русские и списанные субмарины.

12. Орсон Уэллс

Вторжение марсиан на Землю.

13. Марсель Дюшан

Ненависть к современному искусству.

14. Эдгар Аллан По

По выполнил приказ буквально.

15. Макиавелли

Труды Макиавелли противоречат друг другу.

16. Великобритания

Британские пилоты и морковка.

17. Эбби Хоффман

Любопытство сгубило Эбби.

18. Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин заставил перечитывать и корректировать конституцию.

19. Джеймс Рэнди

Бывший канадский фокусник тролил коллег.

20. Пенн и Теллер

Разоблачители экстрасенсов, паранормальных явлений, теорий заговора.

21. Пилтдаунский человек

Обман раскрыт 40 лет спустя.

22. Фрэнк Абигнейл младший

Фрэнк Абигнейл один из величайших в истории мошенников.

23. Исландия и Гренландия

Ледяная земля явно зеленее Гренландии.

24. Хуан Пужоль

Двойной агент немцев и англичан.

25. Греки

Подарок с подвохом.