25 величайших троллей из прошлого, истории которых впечатляют и сегодня

Диоген прослыл бы сегодня величайшим троллем.
Эти люди ищут любой способ злобно подшутить или откровенно поиздеваться над собеседниками, причём не из некой личной выгоды, а скорее, от нечего делать. Но стоит сказать, что, что люди, которые любили пошутить, появились задолго до появления интернет-троллей. В нашем обзоре речь пойдёт о самых известных шутниках в истории.
1. Пабло Эскобар
Пабло Эскобар, Интерпол и экскурсия.
Он привел сына посмотреть на Белый дом, пребывая в розыске Управления по борьбе с наркотиками и Интерпола.
2. Оливер "Порки" Бикар
Поджигатель вулкана.
Житель Аляски Оливер в качестве шутки решил "зажечь" Эджком - потухший вулкан.на острове Крузов (Аляска). 1 апреля 1974 года он принес 70 покрышек на вершину вулкана и поджег их. Розыгрыш сработал "на ура" и новость о проснувшемся вулкане распространилась по всему миру.
3. Граф Люстиг
Продавец Эйфелевой башни.
Один из самых успешных мошенников в истории Виктор Люстиг дважды выдавал себя за правительственного чиновника и "продавал" Эйфелеву башню. Кроме того, "Люстиг" переводится с немецкого, как "забавный".
4. Диоген
Диоген умер, специально затаив дыхание.
Когда Платон как-то описал человека, как "двуногое без перьев", Диоген принес ощипанного цыпленка на порог дома Платона и оставил его там с запиской: "Смотри! Я принес тебе человека!". Также ходит байка о том, что Диоген умер, специально затаив дыхание.
5. Джон Тайтор
Путешественник во времени из 2036 года.
Джон Тайтор — тролль, который засветился на нескольких форумах в 2000 и 2001 годах, где он выдавал себя за путешественника во времени из 2036 года и рассказывал о будущем. Что самое удивительное, многие люди верили ему.
6. Джонатан Свифт
Младенцев можно есть.
Джонатан опубликовал в 1729 году сатирический памфлет "Скромное предложение", в котором он порекомендовал бедным ирландским семьям продавать своих детей богатым семьям, которые якобы употребляли их в пищу. Джонатана начали сильно критиковать в прессе за идею того, что младенцев можно есть.
7. Марк Губин
Добро пожаловать в Кливленд.
Житель Милуоки, который живет рядом с аэропортом, написал огромными буквами на крыше своего дома "Добро пожаловать в Кливленд". В действительности, от Милуоки до Кливленда довольно далеко.
8. Австрия
Гитлер был немцем, а Бетховен австрийцем.
Как можно назвать троллем целую страну? Довольно просто, если этой стране удастся убедить весь мир, что Гитлер был немцем, а Бетховен австрийцем.
9. Чжугэ Лян
Невозмутимый генерал.
Китайский генерал почти 2000 лет назад вынужден был защищать свою деревню с помощью окрестного сброда вместо армии. Он невозмутимо сел перед воротами, потягивая чай. Враги посчитали, что их ждет засада, и отступили..
10. Энди Уорхол
Империя Энди Уорхола.
Однажды он снимал на камеру небоскреб Empire State Building в течение нескольких дней, после чего выпустил эту запись в качестве фильма под названием "Империя".
11. Василий Захарофф
Турки, греки, русские и списанные субмарины.
Греческий торговец оружием как-то продал подводную лодку греческому правительству. Затем он рассказал туркам, что у греков есть на вооружении подводная лодка, и продал Турции 2 подводные лодки. Наконец, он обратился к русским, заявив им, что на Черном море появилась новая угроза. На самом деле, ни одна из подводных лодок не была в рабочем состоянии.
12. Орсон Уэллс
Вторжение марсиан на Землю.
Хотя подобная ситуация получилась непреднамеренно, когда радиопостановка Орсона Уэллса "Война миров" впервые вышла в эфир, многие люди подумали, что действительно началось вторжение марсиан на Землю.
13. Марсель Дюшан
Ненависть к современному искусству.
Французско-американский художник Марсель Дюшан так ненавидел современное искусство, что как-то предоставил подписанный писсуар на художественную выставку в качестве экспоната.
14. Эдгар Аллан По
По выполнил приказ буквально.
Эдгара По исключили из Вест-Пойнта за излишне непосредственное исполнение приказа. Когда он получил приказ от инструктора по строевой подготовке явиться на построение, надев офицерский пояс, то явился на построение, надев только пояс.
15. Макиавелли
Труды Макиавелли противоречат друг другу.
Труды Макиавелли "Государь" и "Рассуждения" были основаны на его политических идеях. Есть только одна проблема — труды противоречат друг другу. Только недавно люди пришли к выводу, что автор был тем еще троллем.
16. Великобритания
Британские пилоты и морковка.
Во время Второй мировой войны Британия пыталась скрыть от Германии, что у нее есть радар, используемый для обнаружения немецких бомбардировщиков. Была выпущена социальная реклама, утверждающая, что у британских пилотов превосходное зрение, поскольку они едят много моркови. Все, в том числе Германия, поверили рекламе.
17. Эбби Хоффман
Любопытство сгубило Эбби.
Он пришел с экскурсией в штаб-квартиру ФБР, пребывая в государственном розыске.
18. Бенджамин Франклин
Бенджамин Франклин заставил перечитывать и корректировать конституцию.
Он якобы был таким троллем, что остальные отцы-основатели США были вынуждены тщательно перечитывать и корректировать конституцию, чтобы убедиться в отстутствии шуток в ней.
19. Джеймс Рэнди
Бывший канадский фокусник тролил коллег.
Бывший канадский фокусник Джеймс Рэнди стал известен тем, что разоблачал экстрасенсов на национальном телевидении, а также постоянно посещал их выступления, срывая трюки.
20. Пенн и Теллер
Разоблачители экстрасенсов, паранормальных явлений, теорий заговора.
Как и Джеймс Рэнди, эти два американских иллюзиониста вели ТВ-шоу, где разоблачали экстрасенсов, паранормальные явления, теории заговора и т. д. Кроме того, другие иллюзионисты просто ненавидят их, поскольку Пенн и Теллер довольно часто говорят аудитории, как они делают свои трюки.
21. Пилтдаунский человек
Обман раскрыт 40 лет спустя.
Троллем на самом деле был не пилтдаунский человек, а его создатели. Пилтдаунский человек - неизвестный ранее вид древнего человека, который как полагали ученые в течение многих ле, является недостающим звеном между обезьянами и человеком. Обман был раскрыт почти 40 лет спустя.
22. Фрэнк Абигнейл младший
Фрэнк Абигнейл один из величайших в истории мошенников.
Возможно, один из величайших в истории мошенников, который стал прототипом главного героя фильма "Поймай меня, если сможешь", уже к 21 году успел побывать по поддельным документам пилотом, врачом и адвокатом. Он также выписал достаточно фальшивых чеков, чтобы попасть в тюрьму на 10 лет. В конце концов, он отсидел лишь часть своего срока, после чего ФБР предложило ему работу в качестве эксперта по определению подделок. Сегодня он миллионер.
23. Исландия и Гренландия
Ледяная земля явно зеленее Гренландии.
Если быть точнее, то тролль — тот человек, который дал названия этим странам. Гренландия (зеленая земля) покрыта льдом, а Исландия (ледяная земля) явно зеленее Гренландии.
24. Хуан Пужоль
Двойной агент немцев и англичан.
Хуан Пужоль - двойной агент немцев и англичан во время Второй мировой войны. За свои заслуги и героизм он одновременно был награжден орденом Британской империи, а также Железным крестом.
25. Греки
Подарок с подвохом.
Для захвата Трои греки использовали огромную деревянную лошадь.
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