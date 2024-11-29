10 открытий древних культур, которые считаются почти потерянными

«Археология всегда будет привлекать людей, потому что она соединяет все части головоломки воедино, – говорит Шанина Фарид из Университетского колледжа Лондона. – Но собрать всю головоломку мы, к сожалению, никогда не сможем». Порой мы не замечаем недостающие кусочки головоломки и даже не подозреваем об их существовании.





















1. Чатал-Гуюк (Турция)







1. Чатал-Гуюк (Турция)









Чатал-Гуюк, возможно, является одним из самых первых городов, появившихся на Земле. Возник он приблизительно в 7400 году до нашей эры и просуществовал, по меньшей мере, 1400 лет. Население Чатал-Гуюка, необычного крестьянского поселения, насчитывало около восьми тысяч человек. Они жили в прямоугольных домах из сырцового кирпича, построенных рядами друг напротив друга. Вокруг них не было дорог или аллей. Люди входили в дома через отверстия в крыше.



Чатал-Гуюк, расположенный в центральной части Турции, был открыт британскими археологами в 1958 году. Тогда же разгорелся скандал, вызванный слухами о пропаже древних артефактов, и власти страны запретили кому-либо проводить раскопки на месте найденного города. Археологам разрешили возобновить свою работу лишь в 1988 году.



На данный момент учёные тщательно исследовали всего лишь 4 процента предполагаемой территории города Чатал-Гуюк. С каждым новым открытием возникает всё больше вопросов. Почему люди, основавшие поселение, отказались от кочевого образа жизни? Они были крестьянами, но полей вблизи с их жилищами обнаружено не было. Почему? Где они выращивали сельскохозяйственные культуры?



В домах жителей Чатал-Гуюка, которые также выполняли роль посмертных гробниц, археологи обнаружили различные символические скульптуры, статуэтки и настенные картины. Людей хоронили под домами с целыми коллекциями произведений искусств. Зачем они это делали, пока неизвестно.



Интересен тот факт, что люди, жившие как одна семья и похороненные в общей гробнице под домом, не были кровными родственниками. Получается, дети жили не со своими биологическими родителями.



По мнению археологов, Чатал-Гуюк никем не управлялся, а мужчины и женщины, проживавшие в городе, имели равные права.







2. Саньсиндуй (Китай)







Чатал-Гуюк, возможно, является одним из самых первых городов, появившихся на Земле. Возник он приблизительно в 7400 году до нашей эры и просуществовал, по меньшей мере, 1400 лет. Население Чатал-Гуюка, необычного крестьянского поселения, насчитывало около восьми тысяч человек. Они жили в прямоугольных домах из сырцового кирпича, построенных рядами друг напротив друга. Вокруг них не было дорог или аллей. Люди входили в дома через отверстия в крыше.Чатал-Гуюк, расположенный в центральной части Турции, был открыт британскими археологами в 1958 году. Тогда же разгорелся скандал, вызванный слухами о пропаже древних артефактов, и власти страны запретили кому-либо проводить раскопки на месте найденного города. Археологам разрешили возобновить свою работу лишь в 1988 году.На данный момент учёные тщательно исследовали всего лишь 4 процента предполагаемой территории города Чатал-Гуюк. С каждым новым открытием возникает всё больше вопросов. Почему люди, основавшие поселение, отказались от кочевого образа жизни? Они были крестьянами, но полей вблизи с их жилищами обнаружено не было. Почему? Где они выращивали сельскохозяйственные культуры?В домах жителей Чатал-Гуюка, которые также выполняли роль посмертных гробниц, археологи обнаружили различные символические скульптуры, статуэтки и настенные картины. Людей хоронили под домами с целыми коллекциями произведений искусств. Зачем они это делали, пока неизвестно.Интересен тот факт, что люди, жившие как одна семья и похороненные в общей гробнице под домом, не были кровными родственниками. Получается, дети жили не со своими биологическими родителями.По мнению археологов, Чатал-Гуюк никем не управлялся, а мужчины и женщины, проживавшие в городе, имели равные права.2. Саньсиндуй (Китай)









В 1986 году за городом Чэнду (столица китайской провинции Сычуань) археологи обнаружили «девятое чудо света», удивительную находку, которая заставила учёных пересмотреть раннюю историю страны.



На месте раскопок археологи из-под земли извлекли замысловатые



По мнению археологов, найденные ценности были принесены в жертву. Но самой большой загадкой является то, почему представители этой потерянной цивилизации намеренно уничтожали свою культуру на протяжении трёх тысяч лет, прежде чем навсегда покинуть город-крепость Саньсиндуй у реки Миньцзян.







3. Шахри-Сухте (Иран)







В 1986 году за городом Чэнду (столица китайской провинции Сычуань) археологи обнаружили «девятое чудо света», удивительную находку, которая заставила учёных пересмотреть раннюю историю страны.На месте раскопок археологи из-под земли извлекли замысловатые бронзовые скульптуры высотой 2,5 метра, изделия из нефрита и слоновые кости, датируемые 1200 годом до нашей эры. Эти сокровища загадочной древней культуры Саньсиндуй были созданы в стиле, ранее неизвестном учёным.По мнению археологов, найденные ценности были принесены в жертву. Но самой большой загадкой является то, почему представители этой потерянной цивилизации намеренно уничтожали свою культуру на протяжении трёх тысяч лет, прежде чем навсегда покинуть город-крепость Саньсиндуй у реки Миньцзян.3. Шахри-Сухте (Иран)









Шахри-Сухте (также известный как «Сожжённый город», потому что его три раза сжигали дотла) был расположен на краю суровой пустыни в восточной части Ирана. Он возник в 3200 году до нашей эры и просуществовал около 1200 лет.



Шахри-Сухте археологи обнаружили в 1967 году. Начать раскопки им помешали политики, революция, преступность и суровый климат в регионе.



Самой большой загадкой является то, почему эта цивилизация возникла именно здесь. Шахри-Сухте населяло огромное количество человек. У них была развита письменность. Они занимались крестьянским хозяйством, производили изделия из керамики, металла и ткани, вели активную торговлю с другими землями.



Территория Шахри-Сухте охватывала площадь около 150 гектар. В западной части города археологи обнаружили кладбище с 40 тысячами могил. Оружия нигде найдено не было; это говорит о том, что жители Шахри-Сухте вели мирный образ жизни.







4. Какакстла (Мексика)







Шахри-Сухте (также известный как «Сожжённый город», потому что его три раза сжигали дотла) был расположен на краю суровой пустыни в восточной части Ирана. Он возник в 3200 году до нашей эры и просуществовал около 1200 лет.Шахри-Сухте археологи обнаружили в 1967 году. Начать раскопки им помешали политики, революция, преступность и суровый климат в регионе.Самой большой загадкой является то, почему эта цивилизация возникла именно здесь. Шахри-Сухте населяло огромное количество человек. У них была развита письменность. Они занимались крестьянским хозяйством, производили изделия из керамики, металла и ткани, вели активную торговлю с другими землями.Территория Шахри-Сухте охватывала площадь около 150 гектар. В западной части города археологи обнаружили кладбище с 40 тысячами могил. Оружия нигде найдено не было; это говорит о том, что жители Шахри-Сухте вели мирный образ жизни.4. Какакстла (Мексика)









Небольшой город-государство Какакстла в Мексике возник более 1000 лет назад. Обнаружен он был испанским археологом в 1940-х годах. После о нём забыли и вспомнили лишь тогда, когда его начали разграблять мародёры.



Жители Какакстлы славились своими воинскими навыками и строительным мастерством. Их общество было разделено на отдельные социальные слои, однако об этом учёным известно крайне мало. Фрески, созданные жителями Какакстлы и найденные археологами во время раскопок, изображают в основном сцены сражений, торговли и поклонения.



По мнению большинства учёных, город-государство Какакстла имел мощную армию, динамично развивающуюся экономику и сложную культуру.







5. Эль Каньо (Панама)







Небольшой город-государство Какакстла в Мексике возник более 1000 лет назад. Обнаружен он был испанским археологом в 1940-х годах. После о нём забыли и вспомнили лишь тогда, когда его начали разграблять мародёры.Жители Какакстлы славились своими воинскими навыками и строительным мастерством. Их общество было разделено на отдельные социальные слои, однако об этом учёным известно крайне мало. Фрески, созданные жителями Какакстлы и найденные археологами во время раскопок, изображают в основном сцены сражений, торговли и поклонения.По мнению большинства учёных, город-государство Какакстла имел мощную армию, динамично развивающуюся экономику и сложную культуру.5. Эль Каньо (Панама)









Эль Каньо, место раскопок к юго-западу от города Панама, где в период с 700 по 1000 год нашей эры проживала неизвестная цивилизация, коренным образом изменило представления историков о доиспанской культуре, существовавшей в лесах Центральной Америки. В начале XXI века археологи обнаружили здесь могилы с останками воинов и вождей, погребённых с золотыми нагрудными знаками, ремнями, браслетами и нарукавными манжетами.



О цивилизации, некогда проживавшей на территории Эль Каньо, известно очень мало, поскольку они не оставили после себя никаких исторических записей или пирамид, как это сделали майя. Однако археологи уверены, что «золотые» воины и вожди были представителями самобытной культуры, которая некогда процветала в центральной части Панамы.







6. Гонур-Тепе (Туркменистан)







Эль Каньо, место раскопок к юго-западу от города Панама, где в период с 700 по 1000 год нашей эры проживала неизвестная цивилизация, коренным образом изменило представления историков о доиспанской культуре, существовавшей в лесах Центральной Америки. В начале XXI века археологи обнаружили здесь могилы с останками воинов и вождей, погребённых с золотыми нагрудными знаками, ремнями, браслетами и нарукавными манжетами.О цивилизации, некогда проживавшей на территории Эль Каньо, известно очень мало, поскольку они не оставили после себя никаких исторических записей или пирамид, как это сделали майя. Однако археологи уверены, что «золотые» воины и вожди были представителями самобытной культуры, которая некогда процветала в центральной части Панамы.6. Гонур-Тепе (Туркменистан)









Если бы не советский археолог Виктор Сарианиди, то мы бы, наверное, никогда и не узнали об удивительной культуре Гонур-Тепе.



Слово «Тепе» означает «курган, могильный холм». В безлесных районах эти курганы указывают на то, что под ними в земле могут находиться руины древних глинобитных поселений.



В 1970-х годах Сарианиди проводил раскопки недалеко от Мары и обнаружил остатки города-крепости, основанного около 4000 лет назад. Некогда Гонур мог похвастаться красивыми замками, домами, улицами, наличием канализационной системы и даже каналов для орошения полей и садов. Учёные предполагают, что Гонур вёл активную торговлю с отдалёнными городами и служил связующим звеном между Востоком и Западом. Жители Гонура изготавливали замысловатые украшения из золота, серебра и других металлов. По мнению учёных, в этом регионе подобного развитого общества не существовало ещё, как минимум, тысячу лет.







7. Гунунг Паданг (Индонезия)







Если бы не советский археолог Виктор Сарианиди, то мы бы, наверное, никогда и не узнали об удивительной культуре Гонур-Тепе.Слово «Тепе» означает «курган, могильный холм». В безлесных районах эти курганы указывают на то, что под ними в земле могут находиться руины древних глинобитных поселений.В 1970-х годах Сарианиди проводил раскопки недалеко от Мары и обнаружил остатки города-крепости, основанного около 4000 лет назад. Некогда Гонур мог похвастаться красивыми замками, домами, улицами, наличием канализационной системы и даже каналов для орошения полей и садов. Учёные предполагают, что Гонур вёл активную торговлю с отдалёнными городами и служил связующим звеном между Востоком и Западом. Жители Гонура изготавливали замысловатые украшения из золота, серебра и других металлов. По мнению учёных, в этом регионе подобного развитого общества не существовало ещё, как минимум, тысячу лет.7. Гунунг Паданг (Индонезия)









Гунунг Паданг – место раскопок в Индонезии, расположенное в 120 километрах к юго-востоку от Джакарты. Оно стало причиной непрекращающихся споров между геологом и экскаваторщиком Дэнни Хилманом и группой учёных, включая вулканолога Сутикно Бронто.



Гунунг Паданг был найден в 1914 году. Предположительно в этом месте более 5000 лет назад проживала некая великая древняя цивилизация. По словам геолога и экскаваторщика Дэнни Хилмана, во время раскопок он обнаружил подземное помещение, построенное доисторическими людьми. Над ним возвышался стометровый холм, по форме напоминающий пирамиду, которая, предположительно, создавалась в несколько этапов представителями трёх различных культур. Если Хилман не ошибается, тогда Гунунг Паданг является древнейшей пирамидой в мире, строительство которой началось примерно двадцать тысяч лет назад.



Вулканолог Сутикно Бронто считает, что Гунунг Паданг является не пирамидой, а вулканом. Археолог, который предпочёл остаться неизвестным, сообщил, что в 45 километрах от Гунунг Паданга были обнаружены 9000-летние орудия труда, сделанные из кости. В связи с этим он считает, что люди, жившие 20 тысяч лет назад, не умели строить пирамиды.







8. Зелёный Яр (Сибирь)







Гунунг Паданг – место раскопок в Индонезии, расположенное в 120 километрах к юго-востоку от Джакарты. Оно стало причиной непрекращающихся споров между геологом и экскаваторщиком Дэнни Хилманом и группой учёных, включая вулканолога Сутикно Бронто.Гунунг Паданг был найден в 1914 году. Предположительно в этом месте более 5000 лет назад проживала некая великая древняя цивилизация. По словам геолога и экскаваторщика Дэнни Хилмана, во время раскопок он обнаружил подземное помещение, построенное доисторическими людьми. Над ним возвышался стометровый холм, по форме напоминающий пирамиду, которая, предположительно, создавалась в несколько этапов представителями трёх различных культур. Если Хилман не ошибается, тогда Гунунг Паданг является древнейшей пирамидой в мире, строительство которой началось примерно двадцать тысяч лет назад.Вулканолог Сутикно Бронто считает, что Гунунг Паданг является не пирамидой, а вулканом. Археолог, который предпочёл остаться неизвестным, сообщил, что в 45 километрах от Гунунг Паданга были обнаружены 9000-летние орудия труда, сделанные из кости. В связи с этим он считает, что люди, жившие 20 тысяч лет назад, не умели строить пирамиды.8. Зелёный Яр (Сибирь)









В 1997 году российские археологи обнаружили в Сибири, к югу от полярного круга, средневековое кладбище Зелёный Яр. Из 34 неглубоких моги они извлекли мумии, которым насчитывалось около одной тысячи лет. Предположительно, тела умерших были случайно мумифицированны в песчаной почве за счёт резкого понижения температуры. Большую часть из них покрывали медные маски и листы, а также шкуры животных.



У одиннадцати тел, найденных археологами, были раздроблены кости скелета или отсутствовали черепа. По версии учёных, это либо дело рук грабителей, либо странный посмертный ритуал. В могилах также были найдены кожаные ремни, обвивающие тела, бусы, цепочки и бронзовые фигуры. Соласно учёным, эти предметы связаны с «защитной магией».



Артефакты, найденные в Зелёном Яре, указывают на то, что тысячу лет назад Сибирь была важным международным торговым центром, а не изолированной пустыней, как многие считали до этого.







9. Кфар Самир (Израиль)







В 1997 году российские археологи обнаружили в Сибири, к югу от полярного круга, средневековое кладбище Зелёный Яр. Из 34 неглубоких моги они извлекли мумии, которым насчитывалось около одной тысячи лет. Предположительно, тела умерших были случайно мумифицированны в песчаной почве за счёт резкого понижения температуры. Большую часть из них покрывали медные маски и листы, а также шкуры животных.У одиннадцати тел, найденных археологами, были раздроблены кости скелета или отсутствовали черепа. По версии учёных, это либо дело рук грабителей, либо странный посмертный ритуал. В могилах также были найдены кожаные ремни, обвивающие тела, бусы, цепочки и бронзовые фигуры. Соласно учёным, эти предметы связаны с «защитной магией».Артефакты, найденные в Зелёном Яре, указывают на то, что тысячу лет назад Сибирь была важным международным торговым центром, а не изолированной пустыней, как многие считали до этого.9. Кфар Самир (Израиль)









В 200 метрах от побережья Хайфы (Израиль) находится удивительное затонувшее поселение Кфар Самир, возникшее 7700 лет назад. Оно, по мнению учёных, способно пролить свет на наше прошлое и будущее.



«Поскольку представители данной цивилизации жили в «дометаллическом» обществе, мы ожидаем найти орудия труда, сделанные из камня, кремния и кости, – говорит морской археолог Джонатан Бенджамин. – Результаты предыдущих раскопок свидетельствуют о том, что поселение Кфар Самир, вероятнее всего, было самым первым в мире центром по производству оливкового масла».



Кфар Самир также может обеспечить некоторое понимание изменений в современном климате и того, как это влияет на уровень воды в море. Дело в том, что текущий уровень воды в море на 100 метров выше, нежели он был более 20 тысяч лет назад. Поселение Кфар Самир ушло под воду в результате повышения уровня воды в море около 7000 лет назад. Археологи считают, что полученная информация даст нам представление о том, как мы будем вынуждены справляться с повышением уровня моря, вызванным глобальным потеплением.







10. Невшехир (Турция)







В 200 метрах от побережья Хайфы (Израиль) находится удивительное затонувшее поселение Кфар Самир, возникшее 7700 лет назад. Оно, по мнению учёных, способно пролить свет на наше прошлое и будущее.«Поскольку представители данной цивилизации жили в «дометаллическом» обществе, мы ожидаем найти орудия труда, сделанные из камня, кремния и кости, – говорит морской археолог Джонатан Бенджамин. – Результаты предыдущих раскопок свидетельствуют о том, что поселение Кфар Самир, вероятнее всего, было самым первым в мире центром по производству оливкового масла».Кфар Самир также может обеспечить некоторое понимание изменений в современном климате и того, как это влияет на уровень воды в море. Дело в том, что текущий уровень воды в море на 100 метров выше, нежели он был более 20 тысяч лет назад. Поселение Кфар Самир ушло под воду в результате повышения уровня воды в море около 7000 лет назад. Археологи считают, что полученная информация даст нам представление о том, как мы будем вынуждены справляться с повышением уровня моря, вызванным глобальным потеплением.10. Невшехир (Турция)









В декабре 2014 года турецкие чиновники заявили об обнаружении в провинции Невшехир огромного древнего подземного города с несколькими церквями, десятками артефактов и удивительной системой широких тоннелей длиной до 7 километров. По мнению учёных, жители подземного города, который возник около пяти тысяч лет назад, использовали для транспортировки урожая. Один из тоннелей, предположительно, вёл к источнику воды. Постоянная температура воздуха под землёй – тринадцать градусов по Цельсию – была идеальной для хранения пищевых продуктов.







В декабре 2014 года турецкие чиновники заявили об обнаружении в провинции Невшехир огромного древнего подземного города с несколькими церквями, десятками артефактов и удивительной системой широких тоннелей длиной до 7 километров. По мнению учёных, жители подземного города, который возник около пяти тысяч лет назад, использовали для транспортировки урожая. Один из тоннелей, предположительно, вёл к источнику воды. Постоянная температура воздуха под землёй – тринадцать градусов по Цельсию – была идеальной для хранения пищевых продуктов.





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Именно это и делает следующие открытия столь интересными и захватывающими. И хотя мы, возможно, никогда не узнаем все детали загадочных культур, представленных в статье ниже, утешает тот факт, что они ещё не совсем потеряны для истории.