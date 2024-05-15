Какую тайну хранит древний храм, на потолке которого родословие Иисуса Христа

Древний саксонский храм в германском городе Хильдесхайме носит имя Святого Михаила (Michaeliskirche Hildesheim). Эту церковь называют здесь «Небесным замком» (Himmelsburg). Собор давно служит резиденцией Хильдесхаймской епархии. Она была основана ещё в 815 году королём Людовиком Благочестивым. С этим собором связано несколько легенд. Одна из главных его достопримечательностей — это расписной деревянный потолок с родословием Иисуса Христа. Как снаружи, так и внутри есть уникальные особенности. Стены храма охотно открывают свои тайны тем, кто не пожалеет на них времени...
Уникальный храм
Собор Святого Михаила является памятником ЮНЕСКО. Здесь же находится и второй - собор Вознесения Святой Марии (Hildesheimer Dom) с одной из старейших епископских кафедр Германии. В храме хранятся уникальнейшие бронзовые статуэтки. У ограды, по внешней части апсиды собора вьётся главная достопримечательность Хильдесхайма и его символ - «Тысячелетний розовый куст» (Tausendjähriger Rosenstock). С этим растением связаны многочисленные легенды, которыми местные жители охотно делятся с приезжими.
Церковь Святого Михаила в Хильдесхайме на рисунках 17 века.
Cобор Вознесения Святой Марии.
Розовый куст называют тысячелетним именно потому что ему и правда тысяча лет. Согласно легенде, пока он цветёт, Хильдесхайм тоже никогда не увянет. В этом есть доля истины. Когда во время бомбёжки в 1945 году куст обгорел, храм тоже стал разрушаться. К счастью, корни уникального растения уцелели, появились новые побеги и розы зацвели вновь. Вместе с прекрасными цветами расцвёл и собор, восстановилась жизнь в городе.
Тысячелетний розовый куст.
Красивая легенда
Есть прекрасная местная легенда о том, как был построен собор. Король Людовик Благочестивый охотился в Герцинском лесу. Он так увлёкся, что потерял из виду всю свою свиту. В попытках отыскать своих товарищей, Людовик упал с лошади и та унеслась прочь в лесную чащу. Он попытался трубить в рог, призывая на помощь, но на его зов никто не ответил. Король был в отчаянии. Он одиноко брёл сквозь заросли, пока не вышел к реке. Переплыв её, он достиг кургана, на котором росла дикая роза. У саксонцев это символ их древней богини Хульды. Людовик счёл это знаком. Он помолился ей о спасении. После этого он обессиленно рухнул на траву и уснул, так как шёл весь день.
Готический город Хильдесхайм.
Когда король проснулся, то обнаружил, что курган был покрыт сверкающим белым снегом, несмотря на то, что была середина лета. Розы на священном холме цвели ярче, чем когда-либо. Вдруг среди шипов роз Людовик заметил нечто странное. Это был маленький ларец с реликвиями Пресвятой Девы. Монарх решил, что богиня посылает ему знак, что вместо неё теперь нужно почитать Деву Марию. Он поклялся себе, что когда выберется отсюда, то построит в её честь собор здесь.
Монарх выполнил своё обещание.
Король исполнил своё обещание. Храм стоит по сей день, точно так же как и уникальные розы. Розовый куст по документам официально имеет возраст более семи сотен лет, он более десяти метров в высоту и это правда самая древняя роза в мире.
Древние храмы — древние тайны
Соборы хранят внутри уникальные особенности. В храме Девы Марии, особый интерес представляет коллекция произведений искусства из бронзы и других металлов, а в церкви Святого Михаила - потолочные росписи. Здесь есть Колонна Христа (Bernwardsäule) и бронзовые ворота (Bernwardtür). Их создали во времена епископа Бернварда и назвали в его честь. Искусная работа мастеров представляет великолепные трёхмерные изображения. Секреты этого искусства были привезены сюда в древности с Востока и хранились в строжайшей тайне на протяжении веков. Эти технологии древности по сей день поражают всех, кому посчастливилось тут побывать.
Колонна Христа.
Внутреннее убранство храма Девы Марии.
Церковь Святого Михаила тоже хранит массу захватывающих тайн. Он построен в соответствии с античными представлениями о гармонии. Его пропорции строго выдержаны в определённой числовой системе. Внутри прекрасная акустика. Все математические тайны собора можно разгадать, если пересчитать его колонны, окна и проанализировать деление внутреннего пространства храма. Результат превзойдёт все самые смелые ожидания! Это идеальное архитектурное сооружение.
Уникальность архитетуры собора можно постичь, пересчитав его колонны и оконные проёмы.
Хильдесхаймский собор - одна из главных достопримечательностей города.
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