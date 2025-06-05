Какие шапки в СССР были модными и почему их не снимали в помещении

Какие в СССР шапки были модными/ фото: cool-readers.ru, news.myseldon.com
Сейчас разнообразие зимних шапок стало настолько широким, что можно подобрать вариант под любой образ. В Советском Союзе дела обстояли иначе. Теплую шапку на зиму покупали одну, которую носили несколько лет. На красивый головной убор приходилось копить несколько месяцев, поэтому ее бережно носили и хранили согласно инструкции.
1. Цигейковая на резинке — для малышей
Самой популярной расцветкой была леопардовая/ фото: dmarc.hdmulty.ru
Если посмотреть зимние советские фотографии, на которых изображены малыши, то можно заметить, что практически все дети в одинаковых шапках. Головной убор был сшит по форме детской головы из натурального меха стриженой овцы, а фиксировался при помощи обычной резинки. Шапки имели три расцветки — серую, коричневую и леопардовую. Благодаря натуральному меху и подкладки шапки были очень теплыми, а если они были не по размеру, то малышу сначала одевали вязаную шапку, а затем цигейковую. Выглядело это совсем не эстетично, но дошколята не особо думали о красоте. Главное, чтобы родители разрешали гулять во дворе.
2. Кроличья ушанка — для подростков
Ушанки чаще носили мальчики/ фото: pikabu.ru
В СССР школьникам уже покупали головные уборы посолиднее. Их изготавливали из меха кролика и они имели «ушки», которые можно было поднимать и завязывать на макушке, затылке или под подбородком. Из-за наличия таких ушек шапки получили свое название «ушанки». Меховой головной убор выдерживал любые трудности — игру в снежок, катания с горки, зарывание в сугробах. Но, а если мех все же промокал, то ушанку было достаточно вечером положить на батарею, а утром расчесать и она снова становилась как новая.
3. «Петушок» - для спортсменов
Совесткие женщины умели такие шапки самостоятельно вязать/ фото: m.sports.ru
В Советском Союзе практически все люди катались на лыжах. Это был не просто спорт, а часть культурной жизни. Люди приезжали на базу со сменной одеждой. Шапки тоже были специальные - «петушки». Они получили свое название из-за формы — верх напоминал гребень петуха. Головной убор изготавливали из вязаного трикотажа, на котором вышивали спортивные надписи.
4. Каракулевая — для партийных
Мех на шапке был в виде колечек/ фото: fragrantica.ru
Партийные работники — люди солидные. Поэтому и шапки у них должны были быть тоже солидные. По головному убору можно было определить статус человека. Если перед вами стоит гражданин в каракулевой шапке, значит, он представитель партии госучреждения СССР. Такие шапки были дорогими — они изготавливались из вьющегося черного меха ягнят каракульских овец. Каракулевую шапку носил сам Никита Хрущев и Леонид Брежнев. Правда, простой директор универмага мог тоже позволить себе купить такую шапку...
5. Норковая — для элиты
Норковые шапки носила советская элита/ фото: m.tabor.ru
Если каракулевые шапки носили партийные люди, то советская элита предпочитали надевать норковые. Меховая шапка демонстрировала статус и благосостояние его владельца. К тому же, они отлично сохраняли тепло даже в самые суровые морозы. Моду на такую шапку ввело советское телевидение. Именно в фильмах популяризировали мех норки. Каждая советская женщина мечтала быть похожей на красавицу-актрису. Мужчины тоже носили норковые шапки с широкими полями. В начале 80-х годов стоимость шапки составляла 200 рублей, что соответствовало 3 месячным заработным платам обычного советского гражданина. Купить в магазине головной убор было невозможно. Его доставали через знакомых или шили на заказ. Счастливые обладатели шапки берегли ее и обычно надевали по особым случаям. Они были настолько ценными, что грабители ловко снимали их с головы, а затем перепродавали. Советские женщины даже придумали «защиту от воров». Они пришивали бельевую резинку к шапке и верхней одежде, чтобы ее невозможно было своровать.
6. «Формовка» - для работников
Шапки изготавливали с помощью формовки/ фото: livemaster.ru
Граждане, которые имели небольшой заработок, но очень хотели следовать моде, носили меховые шапки «формовки». Они выглядели как норковая шапка «ушанка», но изготавливали ее из обрезков (остатков) шкур, которых требовалось в 2 раза меньше из-за отсутствия «ушей» и козырька. Такой экономичный недорогой вариант, который мог себе позволить советский трудяга, выглядел ничуть не хуже.
7. Лисья или песцовая — для модниц
Такие меховые шапки часто можно было увидеть в кино/ фото: sobaka.ru
В начале 70-х годов модницы Советского Союза стали сходить с ума по шапкам из лисьих и песцовых шкур. Они хорошо сочетались с любым видом верхней одежды, были очень теплыми и выглядели богато. Стоила меховая шапка 300 рублей — многие женщины копила целый год, чтобы у нее в гардеробе появилась этот модный головной убор. Увидеть сразу два варианта шапки из меха лисы и белого песца можно в советской драме «Ирония судьбы, или с легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. В кино Надя носит лисью шапку, а Галя — белого песца. Актрисы в шапках выглядят дорого и модно. В СССР женщины в таких шапках всегда привлекали внимание.
Почему шапку не снимали в помещении
Советские люди часто фотографировались в шапках/ фото: ridero.ru
В СССР меховой шапкой можно было подчеркнуть свой статус. Головным убором хвастались и с гордостью носили, как бы показывая чего они добились и сколько заработали. Часто советские люди такую шапку не снимали в помещении и даже в ней фотографировались.
Но связано это не только с демонстрацией богатства. Дело в том, что теплый головной убор так портил прическу, что было стыдно показаться на людях. Волосы становились прижатыми, помятыми и плохо поддавались укладке. Также меховые шапки часто воровали в общественных гардеробах или на работе. Найти свой головной убор было сложно — они все были похожи, поэтому перепродать его можно было быстро.
В наши дни шапки из шкур животных уже не дефицитный товар. Их можно купить в любом меховой салоне. Правда, молодежь отдает предпочтение другим моделям. Сейчас меховые шапки скорее антитренд, чем тренд.
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