Какие шапки в СССР были модными и почему их не снимали в помещении

Какие в СССР шапки были модными/ фото: cool-readers.ru, news.myseldon.com

1. Цигейковая на резинке — для малышей

Самой популярной расцветкой была леопардовая/ фото: dmarc.hdmulty.ru

2. Кроличья ушанка — для подростков

Ушанки чаще носили мальчики/ фото: pikabu.ru

3. «Петушок» - для спортсменов

Совесткие женщины умели такие шапки самостоятельно вязать/ фото: m.sports.ru

4. Каракулевая — для партийных

Мех на шапке был в виде колечек/ фото: fragrantica.ru

5. Норковая — для элиты

Норковые шапки носила советская элита/ фото: m.tabor.ru

6. «Формовка» - для работников

Шапки изготавливали с помощью формовки/ фото: livemaster.ru

7. Лисья или песцовая — для модниц

Такие меховые шапки часто можно было увидеть в кино/ фото: sobaka.ru

Почему шапку не снимали в помещении

Советские люди часто фотографировались в шапках/ фото: ridero.ru