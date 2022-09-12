Где в мире все еще призывают в армию и где призыва нет

Большая часть современного мира уже давно перешла на контрактную армию. И это совершенно логично: армия должна заниматься подготовкой настоящих специалистов, которым действительно нравится заниматься своим делом. Какой смысл насильно сгонять на службу всех подряд? Контрактная армия — показатель развитой страны и если мы посмотрим на список государств, где все еще сохранился призыв, то заметим, что большинство из них относится к странам так называемого «Третьего мира».









Австралия

Австрия

Ангола

Бермуды

Северная Корея

Южная Корея

Ливия

Норвегия

США

Россия