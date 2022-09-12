Где в мире все еще призывают в армию и где призыва нет

Большая часть современного мира уже давно перешла на контрактную армию. И это совершенно логично: армия должна заниматься подготовкой настоящих специалистов, которым действительно нравится заниматься своим делом. Какой смысл насильно сгонять на службу всех подряд? Контрактная армия — показатель развитой страны и если мы посмотрим на список государств, где все еще сохранился призыв, то заметим, что большинство из них относится к странам так называемого «Третьего мира».
Австралия
Призыв: на добровольной основе
Странно, но на одном из самых мирных континентов мира призыв в армию был отменен только в декабре 1972 года. Сейчас военная служба в Австралии довольно престижна и хорошо оплачивается.
Австрия
Призыв: 6 месяцев
Каждый гражданин страны обязан провести в армии шесть месяцев. Впрочем, при желании можно выбрать и альтернативу — в этом случае на благо родины придется поработать целых девять месяцев.
Ангола
Призыв: 2 года
Воевать здесь не умеют, но любят. Вернее, армию любить заставляют: хочешь не хочешь, а два года стране отдай. Кроме того, существуют еще и обязательные полугодовые подготовительные курсы, не зачитываемые в общий срок службы.
Бермуды
Призыв: 38 месяцев
Пожалуй, один из самых странных способов комплектовать армию выбрали на Бермудских островах. Сюда призывают по так называемой национальной лотерее, решение которой можно оспорить в суде. Служить придется больше трех лет, правда на выходные и праздники солдат отпускают по домам.
Северная Корея
Призыв: 10 лет
Армия для абсолютного большинства жителей Северной Кореи заменяет стандартную социализацию. А что делать, если служить приходится не менее десяти лет? И это в лучшем случае. Обычно призывают в 17 и отпускают в резерв уже в 30 лет.
Южная Корея
Призыв: 27 месяцев
Республика Корея просто не может позволить себе расслабиться в присутствии такого агрессивного и непредсказуемого соседа. Призыв на постоянной основе и служат долго, до трех лет.
Ливия
Призыв: 2 года
Воинская обязанность всеобщая. Женщины тоже призываются, равноправие же! Вообще же военная подготовка начинается еще в школе, да и взрослые уделяют ей большую часть свободного времени.
Норвегия
Призыв: 12 месяцев
Для норвежца послужить родной стране очень престижно. Закон предусматривает 19 месяцев обязательной службы в армии, но на деле камуфляж приходится носить всего годик. Вот только своей очереди призывнику приходится ждать: новобранцев берут только тогда, когда освобождается вакансия рядового в армии.
США
Призыв: на добровольной основе
Сама история Америки подразумевает, что в случае чего каждый гражданин сможет стать с оружием в руках на защиту родины. Служба в армии США — дело добровольное и поощряемое правительством.
Россия
Призыв: 12 месяцев
По счастью, наша страна постепенно, но уверенно двигается в сторону современной, профессиональной контрактной армии. С 2008 года служить по призыву нужно всего год, да и альтернативную службу, при желании, выбрать тоже можно.
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