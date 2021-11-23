Как укоренить розу из букета

Есть два популярных мнения. Первое базируется на том, что розы из черенка легко укоренить. Второе, диаметрально противоположное мнение, гласит, что розы из черенка, напротив, вообще не укореняются. Правда же находится где-то посередине.

Нужно только знать, какие розы, в каком состоянии будут укореняться, а какие — точно нет или с большим трудом.







Хуже всего укореняются голландские розы, так как они были выращены с использованием большого количества стимулирующих удобрений. ИЗ букета может укорениться максимум один черенок. Поэтому лучше всего брать розы местные, особенно купленные у бабушек, например. Ствол должен быть вызревшим, с хорошими почками. Если роза простояла долго в магазине, то её вряд ли получится укоренить. Она должна быть максимально свежей. Самая лучшая роза для укоренения — бордовая, далее, по сложности, идут розовые, фиолетовые и оранжевые. Наконец, сложнее всего укореняются белые и жёлтые.





Вот так должна выглядеть здоровая, вызревшая, спящая почка на свежем стволе розы. Значит, такая роза подходит для укоренения.



Чтобы начеренковать розу, лучше всего использовать острый нож, скальпель или секатор. Ножницы слишком пережимают стебель. От самой нижней почки можно сделать косой 45 градусов срез.

На черенке оставляем 2-3 почки. Над верхней почкой делаем срез примерно 1 см.Грунт желательно взять не слишком питательный, скорее, даже самый скудный, который только сможете найти. За основу лучше всего использовать простой песок. На данном этапе черенкам питание не нужно! Тогда корни будут разветвляться в поисках питательных веществ очень активно. Перед погружением черенка в землю опудрите черенок снизу Корневином или другим стимулятором роста. Высадите в грунт.Поливать лучше всего фитоспорином. Его необходимо развести до цвета крепкого чая и пролить полученным раствором каждый черенок. Данный препарат не лечит — но защищает от грибковых заболеваний, что критически важно молодому, слабому растению. Наконец, остаётся создать черенку необходимую влажность с помощью самодельной теплички из пластиковой бутылки. Периодически нужно проветривать в течение 15 минут. Помните, что черенку не нужно слишком много света. Лучше всего подходит рассеянный свет. Остаётся лишь периодически поливать и следить за ростом молодого растения! Все черенки, скорее всего, не приживутся, но шанс укоренить есть и довольно высокий.Подробнее о том, как укоренить розу из букета, смотрите в видео ниже: