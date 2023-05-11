Как приготовить хвойное, банановое или итальянское мороженое: 7 рецептов домашних сладостей

Когда пришла солнечная и жаркая пора, самое время запастись универсальными рецептами мороженного, которые помогут спастись от зноя и побаловать себя натуральными, домашними сладостями для всей семьи.
1. Мятное
Мятное мороженое. \ Фото: thespruceeats.com.
В жару лучше всего пробовать не традиционные варианты этого продукта, а, к примеру, такие, которые хорошо охлаждают. А что может охладить лучше, чем листочки свежей мяты, оставляющие приятное послевкусие?
Ингредиенты:
• Молоко – 510 мл;
• Масло сливочное (не меньше 80%) – 55 г;
• Желтки – 4 шт;
• Пудра – 110 г;
• Крахмал – пол чайной ложки;
• Мята – 15 листочков.
Мороженое со вкусом мяты и шоколадной крошкой. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Молоко влить в кастрюлю и отправить на медленный огонь;
• Мяту промыть, встряхнуть;
• Добавить в молоко и варить, как отвар, около двадцати минут;
• После нагревания смеси всыпать туда масло;
• Перемешать;
• В желтки добавить пудру и крахмал;
• Размешать;
• Аккуратно ввести в молочную смесь, снизив обороты огня;
• Помешивая, варить до густоты, не давая кипеть;
• Процедить через мелкое сито;
• Разлить по формам и отправить на заморозку.
2. С солёной карамелью
Мороженое с солёной карамелью. \ Фото: yy-99.xyz.
А если вы цените оригинальные вкусы, и обожаете смешивать сладкое с соленым, то вариант мороженного с карамелью, которая приятно ощущается на языке, подойдет именно вам!
Ингредиенты:
• Молоко – 450 мл;
• Сахар – 210 г;
• Яйца – 2 шт;
• Сливки жирные – 150 мл;
• Соль.
Мороженое с топингом солёная карамель. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Молоко вылить в кастрюлю и довести до кипения;
• Снять с огня;
• Отдельно растопить около 155 г сахара на огне;
• Влить следом молоко;
• Сдобрить солью;
• Тщательно перемешать и проварить до однородности;
• Снять с огня;
• В яйца ввести остатки сахара;
• Перемешать до однородности;
• Добавить к молоку и отправить на мелкий огонь;
• Тщательно помешивать лопаткой до густоты;
• Сливки взбить до состояния густого крема;
• Добавить в общую смесь и перемешать;
• Разложить по формам и отправить на ночь на заморозку.
3. Джелато
Джелато со вкусом манго. \ Фото: pinterest.ru.
Этот неповторимый итальянский десерт можно с лёгкостью сделать в домашних условиях. Для этого понадобится немного времени, чтобы получить мягкое, кремообразное и плотное мороженное.
Ингредиенты:
• Молоко жирное – 400 мл;
• Сливки жирные – 155 мл;
• Пудра сахарная – 110 г;
• Желток – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Ванилин.
Джелато на любой вкус. \ Фото: lovefood.com.
Способ приготовления:
• Молоко сдобрить щепоткой соли;
• Добавить половину сахарной пудры;
• Отправить на огонь, не давая закипеть;
• Желток соединить с оставшейся пудрой;
• Перемешать до однородности;
• Аккуратно ввести в молоко;
• Перемешать, слегка нагреть до густоты, не давая кипеть;
• Снять с огня и дать немного остыть;
• Влить холодные сливки и тщательно размешать;
• Отправить в морозильную камеру на ночь.
4. Банановое
Банановое мороженое. \ Фото: epicurious.com.
А вот если вы любите кушать мороженное не только летом, но и зимой, обязательно попробуйте этот вариант. Всего два ингредиента, среди которых – спелые бананы, и уникальная сладость на каждый день готова!
Ингредиенты:
• Бананы желтые – 3 шт;
• Мёд.
Мороженое из бананов. \ Фото: epicurious.com.
Способ приготовления:
• Бананы очистить и нарезать кружочками;
• Отправить на заморозку на пару часов;
• Вытащить, дать немного постоять в тепле;
• Отправить в чашу блендера вместе с мёдом;
• Перебить до состояния кашицы;
• Выложить обратно в форму для заморозки;
• Отправить в холодильную камеру на ночь.
5. Клубничное
Клубничное мороженое. \ Фото: blog.okcs.com.
Пока лето на дворе и сезон клубники в самом разгаре, стоит обязательно приготовить это полезное и вкусное мороженное, которое придется по вкусу даже детям.
Ингредиенты:
• Молоко с высокой жирностью – 510 мл;
• Клубника – 320 г;
• Желтки – 2 шт;
• Сахар – 1 ст.л;
• Сгущенка белая – 1 ст.л;
• Сок лимонный – по вкусу;
• Крахмал – 1 ч.л;
• Ванилин.
Мороженое со вкусом клубники. \ Фото: ijps.org.
Способ приготовления:
• Яйца добавить в сахар, тщательно взбить;
• Сбрызнуть лимонным соком;
• Молоко хорошо прогреть, доведя до кипения;
• Аккуратно и небольшими порциями добавить яйца;
• Постоянно помешивать лопаткой или ложкой;
• Снизить огонь до минимума и дать прокипеть;
• Снять и дать остыть;
• Добавить сгущенку;
• Клубнику предварительно промыть, очистить, удалить хвостики;
• Всыпать в чашу блендера и перебить на пюре;
• Перемешать с молоком;
• Выложить в контейнеры и отправить замораживаться на ночь.
6. Жареное
Жареное мороженое. \ Фото: mastercook.com.
Помимо классического мороженного, которое можно есть в холодном виде, стоит приготовить и.. жаренное. Классический пломбир, покрытый стружкой от мякоти кокоса и сдобренный панировочными сухарями, заиграет совсем иными красками.
Ингредиенты:
• Пломбир – 310 г;
• Стружка кокосовая – 110 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Сухари для панировки;
• Масло подсолнечное.
Мороженое в панировке. \ Фото: foodnetwork.ca.
Способ приготовления:
• Сформировать порционные шарики из пломбира;
• Отправить на заморозку до идеально твердой консистенции;
• Сбрызнуть сотейник маслом и нагреть;
• Яйцо взбить в миске;
• Вытащить мороженное из морозилки;
• Обвалять в кокосовой стружке;
• Макнуть в яйцо, а после – в сухари;
• Обжарить на сковороде не более, чем десять секунд;
• Подавать горячим.
7. Хвойное
Хвойное мороженое. \ Фото: butterbaking.com.
Одним из самых необычных и быстрых рецептов мороженного считается именно хвойное. В особенности оно порадует членов семьи, которые любят непередаваемый аромат хвойного леса.
Ингредиенты:
• Пломбир – несколько шариков;
• Иголки ели – 22 шт;
• Сироп фруктовый – 2 ст.л;
• Сок апельсиновый – 55 мл.
Мороженое со вкусом хвои. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Промыть иголки;
• В ступе растереть до крошки и сока;
• Смешать с фруктовым сиропом и снова перетереть;
• Процедить с помощью мелкого ситечка;
• Вылить получившуюся жидкость в стакан;
• Добавить апельсиновый сок;
• Сверху положить шарик мороженного;
• Сразу подавать к столу.
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