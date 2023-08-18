15 вещей, которые лучше не возить в жару в автомобиле

Что лучше не брать с собой в салон автомобиля в жаркую погоду?/ Фото: rg.ru

1. Канистра с бензином

Бензин от нагревания может воспламениться/ Фото: hozlider-td.ru

2. Аэрозоли

Баллончики аэрозолей в жару могут сдетонировать/ Фото: depositphotos.com

3. Растворители

Находящиеся в автомобиле растворители могут спровоцировать отравление/ Фото: smsm.ru

4. Перцовые баллончики

При нагревании газ в баллончике может сдетонировать/ Фото: boets-shop.ru

5. Зажигалки

От нагревания солнечными лучами зажигалка может взорваться/ Фото: olibra.com.ua

6. Видеорегистраторы

Видеорегистратор на сильной жаре может выйти из строя/ Фото: hyperauto.ru

7. Смартфоны, планшеты и другие гаджеты

Гаджет на жаре может испортиться/ Фото: cnet.com

8. Платежные карты

Пластик в жару может деформироваться/ Фото: mycarcredit.co.uk

9. Лекарства

Лекарственные средства при высокой температуре становятся непригодными для применения/ Фото: gssmp.ru

10. Прозрачные стеклянные и пластиковые бутылки

Стекло и пластик могут стать причиной пожара в салоне автомобиля/ Фото: aif.ru

11. Пищевые продукты

Еда летом в автомобиле может быстро испортиться/ Фото: ptakiev.info

12. Шоколад и конфеты

Конфеты и шоколад могут испортить обивку салона/ Фото: retail.ru

13. Косметика

Косметика в раскаленном автомобиле тоже может испортиться и растечься/ Фото: kosmetista.ru

14. Очки

Очки под действием жаркого солнца могут деформироваться/ Фото: opticann.ru

15. Вещи после купания или занятий спортом

Мокрая одежда для купания/ Фото: otkan.ru