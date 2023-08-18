15 вещей, которые лучше не возить в жару в автомобиле

Что лучше не брать с собой в салон автомобиля в жаркую погоду?/ Фото: rg.ru
Летнее пекло – сложное испытание не только для водителя. Когда термометр показывает больше 30 градусов, температура в салоне и багажнике поднимается до 60-80. Многие из вещей, которые вы привыкли держать в автомобиле, могут стать причиной крупных неприятностей. Что это за предметы, и почему нельзя возить в машине жарким летом – в нашем материале.
1. Канистра с бензином
Бензин от нагревания может воспламениться/ Фото: hozlider-td.ru
Многие предусмотрительные водители стараются держать при себе запас топлива на всякий случай. Похвальная привычка, но летом от нее лучше отказаться. Горючая жидкость при нагревании может воспламениться. Поэтому лучше не рисковать.
2. Аэрозоли
Баллончики аэрозолей в жару могут сдетонировать/ Фото: depositphotos.com
Чего только не бывает в багажниках мужских автомобилей! Содержимое иногда напоминает склад или гараж: всевозможные очистители, разные масла в баллончиках, растворители и пр. А ведь почти на каждой емкости стоит предупреждение «Не нагревать!». Но многие водители не обращают внимание на надпись, забывая, что температура в закрытом багажнике во много раз превышает уличную. А ведь баллончики под действием жары могут сдетонировать.
3. Растворители
Находящиеся в автомобиле растворители могут спровоцировать отравление/ Фото: smsm.ru
Эксперты не советуют держать в автомобиле такие жидкости. Даже если они в стеклянной упаковке. Всегда есть риск, что бутылка разобьется, или содержимое протечет на обивку. По горючести растворители не уступают бензину, поэтому последствия могут быть самыми плачевными.
Другая опасность – отравление. При нагревании жидкость расширяется, и пары могут просачиваться наружу. Если это случится, то водитель и пассажиры надышатся ядовитыми парами.
4. Перцовые баллончики
При нагревании газ в баллончике может сдетонировать/ Фото: boets-shop.ru
Многие водители держат средство для самозащиты в салоне автомобиля. А между тем, аэрозольный газ при нагревании способен сдетонировать. Одно дело, если это случилось на стоянке. Намного опаснее, если взорвался во время езды в плотном потоке. Водитель от неожиданного хлопка может потерять управление, резко крутануть руль или выехать на встречную полосу. В результате случится ДТП.
Чтобы не подвергать себя ненужному риску, не оставляйте баллончик в закрытой машине. Даже если отлучаетесь на пару минут. А во время езды следите, чтобы температура в салоне не доходила до опасных значений.
5. Зажигалки
От нагревания солнечными лучами зажигалка может взорваться/ Фото: olibra.com.ua
Содержащийся газ или бензин – бомба замедленного действия. Горючие вещества могут воспламениться, если температура в салоне или багажнике достигнет критических значений. Если случится взрыв, то осколки зажигалки поранят кого-нибудь из сидящих в автомобиле.
6. Видеорегистраторы
Видеорегистратор на сильной жаре может выйти из строя/ Фото: hyperauto.ru
Устройства лучше не оставлять в раскаленном салоне. Чувствительная электроника может пострадать от высоких температур, поэтому начнет сбоить.
7. Смартфоны, планшеты и другие гаджеты
Гаджет на жаре может испортиться/ Фото: cnet.com
Жара плохо влияет на любое устройство с электроникой. Полежав на солнце пару часов, гаджеты могут начать барахлить, а то и вовсе не включиться. Но хуже всего, если они взорвутся.
Если случилось забыть устройство в машине, то не торопитесь его включать. Сначала дайте ему остыть в темном месте. Ни в коем случае нельзя ускорять охлаждение, обдувая холодным феном или прикладывая замороженные продукты. Устроив такой перепад температур, вы сделаете только хуже. Процессор, дисплей и аккумулятор могут не выдержать скачка. И тогда точно выйдут из строя.
8. Платежные карты
Пластик в жару может деформироваться/ Фото: mycarcredit.co.uk
Вряд ли кто-то будет специально держать банковские карточки в автомобиле. Ну разве что такое может случиться из-за рассеянности. Однако надо помнить, что пластик в жару может размягчиться и деформироваться. Пользоваться такой картой будет невозможно.
9. Лекарства
Лекарственные средства при высокой температуре становятся непригодными для применения/ Фото: gssmp.ru
Раскаленный автомобиль – не подходящее место для хранения медицинских средств. Таблетки, уколы, мази и другие аптечные препараты быстро портятся и становятся непригодными для применения. Поэтому для аптечки необходимо подыскать наиболее прохладное место в автомобиле.
10. Прозрачные стеклянные и пластиковые бутылки
Стекло и пластик могут стать причиной пожара в салоне автомобиля/ Фото: aif.ru
Емкости с напитками, оставленные на солнце, могут стать причиной испорченных чехлов. Это в лучшем случае. А в худшем – спровоцировать пожар. Дело в том, что прозрачный материал может послужить линзой. И тогда лучи прожгут пластик или обивку.
Но и это еще не все. Считается, что пластиковые контейнеры для еды и бутылки абсолютно безопасны для организма. К сожалению, не все знают, что при нагревании пластик выделяет бисфенол А – вещество, влияющее на гормональную систему, а также провоцирующее онкологию и сахарный диабет. Поэтому когда в жару пьете из пластиковой бутылки, долго пролежавшей в автомобиле, вы подвергаете себя большому риску. В жару лучше пользоваться термосами и бутылками из нержавейки или непрозрачного стекла.
11. Пищевые продукты
Еда летом в автомобиле может быстро испортиться/ Фото: ptakiev.info
Любая еда и продукты, полежав в раскаленном багажнике или салоне, начнут портиться. А значит, их придется выбросить, чтобы не получить отравление. Да и сам автомобиль может пострадать, если лопнет вздувшаяся упаковка или расплавится что-то жирное. Грязь, пятна, стойкий запах – со всем этим придется бороться.
12. Шоколад и конфеты
Конфеты и шоколад могут испортить обивку салона/ Фото: retail.ru
Такие продукты быстро тают в закрытом салоне, превращаясь в липкое месиво. Мало того, что сладости нельзя будет есть, они могут настолько сильно въесться в обивку, что химчистка окажется бессильной.
13. Косметика
Косметика в раскаленном автомобиле тоже может испортиться и растечься/ Фото: kosmetista.ru
Автоледи не видят ничего зазорного в том, чтобы держать под рукой средства для макияжа и волос. Но летом косметику лучше не оставлять в машине. Во-первых, она испортится. Во-вторых, баллончики могут взорваться, а кремы и помады – растечься.
14. Очки
Очки под действием жаркого солнца могут деформироваться/ Фото: opticann.ru
Водители обычно оставляют их на панели, чтобы аксессуар был всегда под рукой. А между тем, прямые солнечные лучи разрушают пластик, делая его хрупким. Кроме того, надо помнить, что стекла автомобиля усиливают действие лучей. Поэтому очки могут размягчиться и деформироваться.
15. Вещи после купания или занятий спортом
Мокрая одежда для купания/ Фото: otkan.ru
Если надолго оставить в машине мокрый купальник или пропотевшую форму, то очень быстро появится неприятный запах. Причем справиться с ним будет довольно сложно. Придется чистить обивку и чехлы. Да и сама одежда может полинять и покрыться плесенью.
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