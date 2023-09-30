20 любопытных фактов об Антарктиде

28 января 1820 года русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду, о существовании которой до этого лишь высказывались предположения. Сегодня мы собрали для вас интересные и малоизвестные факты о самом удаленном южном материке — самом высоком, сухом, ветреном, малозаселенном и холодном месте на земле.











Одно время в Антарктиде нельзя было работать тем, у кого не удалены зубы мудрости и аппендикс. В связи с тем, что на станциях Антарктиды не производились хирургические операции, для работы здесь приходилось предварительно расстаться с этими частями тела, даже если они были совершенно здоровы.







Антарктида — самое сухое место на земле. А точнее — расположенные здесь сухие долины Мак-Мердо, некоторые районы которых не видели дождя или снега вот уже два миллиона лет.







Как и многие страны, Антарктида имеет свой домен в интернете — .aq







53 миллиона лет назад в Антарктиде было так тепло, что на ее берегах росли пальмы, а температура воздуха поднималась выше 20 градусов Цельсия.







В декабре 2013 года «Металлика» дала концерт в Антарктиде, став таким образом первой группой в мире, выступавшей на всех континентах. Чтобы не потревожить местную фауну, концерт прошел под специальным защитным куполом, а музыку зрители слушали через наушники.







С 1960 по 1972 год на станции Мак-Мердо — крупнейшем поселении и исследовательском центре, принадлежащем США, — работала первая атомная электростанция в Антарктиде.







В Антарктиде есть своя пожарная станция. Она относится к станции Мак-Мердо, и на ней работают самые настоящие профессиональные пожарные.







Несмотря на экстремальные условия, в Антарктиде обнаружено 1150 видов грибов. Они прекрасно адаптируются к экстремально низким температурам и продолжительным периодам замерзания и оттаивания.







Технически в Антарктиде присутствуют все 24 часовых пояса, так как их границы сходятся в одной точке на обоих полюсах.







В Антарктиде нет белых медведей. Чтобы на них посмотреть, придется съездить на Северный полюс или, например, в Канаду.







В Антарктиде есть бар — самый южный бар на планете. А находится он на станции «Академик Вернадский», принадлежащей Украине.







Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на земле, — минус 89,2 градуса Цельсия — была зафиксирована в Антарктиде на российской станции «Восток» 21 июля 1983 года.







Антарктида — пятый по величине континент в мире. Ее территория составляет 14 миллионов кв. км.







99% Антарктиды покрыто льдом. Ледниковый покров континента часто называют ледяным щитом.







Средняя толщина льда Антарктиды равна 1,6 км. Антарктида содержит в себе примерно 70% запасов всей пресной воды на земле.







Трансантарктические горы проходят через весь континент и делят его на западную и восточную части. Этот хребет является одним из самых протяженных в мире — его длина составляет 3500 км.







О существовании континента Антарктида было неизвестно вплоть до его открытия в 1820 году. До этого предполагалось, что это просто группа островов.







14 декабря 1911 года норвежский исследователь Руаль Амундсен стал первым человеком, достигшим Южного полюса и водрузившим там флаг своей нации. Он также стал первым человеком, побывавшим на обоих географических полюсах планеты.







В результате секретных переговоров 1 декабря 1959 года 12 стран заключили Договор об Антарктике, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды и использование его в исключительно мирных целях. На сегодняшний день участницами Договора являются уже больше 50 стран.







7 января 1978 года на свет появился аргентинец Эмилио Маркос Палма — первый человек в истории, родившийся в Антарктиде. Считается, что это событие было спланированной акцией правительства Аргентины, специально отправившей на станцию «Эсперанса» беременную женщину, чтобы впоследствии заявить права на часть территории Антарктиды.



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