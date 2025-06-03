Для чего нужен «плавник» на крыше автомобилей

«Акулий плавник» - весьма распространенный элемент дизайна в оформлении автомобиля. Огромной популярностью «плавники» пользовались в середине прошлого века. Впрочем, на некоторых моделях автомобилей плавнички устанавливаются до сих пор. Как правило, появляются они на крыше. Для чего они нужны? Как уже можно было догадаться – не только для красоты.

Впервые плавники на автомобилях появились еще в 1930-е годы. Сегодня принято считать, что первой машинами с данным дизайнерским элементом были чешские «Татры» с индексами Т85 и Т87. С самого начала акулий плавник был не просто украшением, а важным конструкционным элементом. В частности, в чешских автомобилях он улучшал аэродинамические свойства и не давал задней части машины «гулять» во время поездки из-за разбалансировки, которая неизбежно происходила по причине заднего расположения мотора. Однако, настоящая популярность к «плавникам» пришла в США в середине прошлого века. Помимо улучшения аэродинамических качеств кузова автомобиля, плавники помогали сделать машину более красивой, стильной, придавали ей спортивный вид . Мода на данный элемент держалась вплоть до 1970-х годов, пока наконец не начала сходить на нет. Очередное перерождение «акульих плавников » в автопроме произошло уже в конце XX века благодаря немецкой компании BMW, инженеры которой додумались, что такие «плавнички» являются идеальным способом маскировки выступающего радиотехнического оборудования (антенн). Кроме того, плавники выполняют защитную функцию, позволяя водителю лишний раз не отвлекаться на обслуживание антенны. Сегодня в «акульих плавниках» на крыше автомобиля прячут антенны радио и сотовой связи GMS, а также приемники спутникового сигнала GPS. Возможным такое стало благодаря развитию радиотехнического оборудования и возможности уменьшения габаритов активных антенн в 7-8 раз относительно тех, что использовались в автомобилях еще в 1980-е годы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: