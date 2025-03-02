Цветы, которые помогут защитить огород с урожаем от вредителей

Дача — не только место для отдыха, но и собственный огород. И как любой огород, на котором растут съедобные культуры, он время от времени сталкивается с такой напастью, как различные вредители.
Многие ищут самые эффективные решения, чтобы защитить свои грядки с урожаем от насекомых и грызунов, а иногда и от тех видов, которые опасны и для человека.
Работа на огороде не из лёгких
Есть много разных растений, которые защитят съедобные культуры от вредителей, и среди них очень много красивых цветов. Их можно просто высадить на клумбу рядом с грядкой. Это могут быть герань, дельфиниум, далматская ромашка, а также лаванда и многие другие. Эти цветы называются — репелленты или цветы-отпугиватели. Потому можно посадить цветы не просто ради удовольствия, но и для пользы.
Кроме отпугивания, некоторые цветы, наоборот, привлекают опылителей, что тоже важно для некоторых культур. Фацелия и календула привлекают к себе божьих коровок и майских жуков, они и питаются вредителями, помогают контролировать их популяцию. К тому же можно практически исключить потребность в химических пестицидах для этих целей. Другие же цветы, наоборот, выделяют эфирные масла, которые и отпугивают нежелательных гостей, например, тлей и гусениц от культур, это делает настурция. А разнообразие растений на участке создаёт более устойчивую экосистему, садовые ромашки, к примеру, улучшают здоровье растений. Какие же именно растения лучше сажать рядом с грядками?
1. Календула
Красивая и полезная
Яркий и красивый цветок с желтыми или оранжевыми лепестками отпугивает множество видов тли, что важно при росте клубники, а взамен привлекает опылителей, это повышает урожайность. Даже когда тля остаётся на листьях, к самим кустам клубники она не доберётся. Календула, также известная, как ноготки, много лет помогает огородниками. Обычно её высаживают рядом с картофелем, чтобы защитить также и от колорадского жука. А если высадить цветок рядом с капустой, перцами и помидорами, то урожай будет защищён от нематод и клещей. В календуле содержатся фитонциды, которые прекрасно подавляют спаржевую трещалку, а также гусениц бражника. Она также способна помочь и другим цветам, например астрам. Благодаря ей у тех не появится черная ножка.
2. Бархатцы
Отлично будут смотреться на огороде
Пожалуй, самые популярные цветы для защиты от вредителей у всех дачников это бархатцы. Они способны отпугнуть нематод, других червей и разных гусениц, а поскольку сами по себе бархатцы — невысокие растения, их можно спокойно высаживать прямо между кустами и овощами. Они долго будут цвести, и особый уход им не требуется. Потому эти цветы подходят для защиты картофеля и томатов. А если посадить их вокруг земляники, то ягоды будут защищены от долгоносика. Лук и капуста тоже будут под защитой рядом с бархатцами, потому что тогда луковая муха до них не доберётся, как и совка, а также капустная белянка.
От тли настой из бархатцев тоже помогает, отлично применяется на бобовых и плодовых растениях. Чтобы его приготовить, нужно перетереть и стебли, и цветы растения. Половина воды и половина перетёртых цветов стоит настаивать два дня. После этого, добавив немного жидкого мыла, уже можно опрыскивать пораженные растения. Для дезинфекции луковиц гладиолуса настой тоже подойдёт. А закопав осенью стебли в землю, можно оздоровить почву, защитив её от грибков.
3. Настурция
Очень нежный цветок
Цветок не просто очень красивый, но и очень помогает отпугивать тлю и гусениц. А сами цветы и листья даже съедобны. Рядом с капустой настурция отпугнёт белянку, а если расположить клумбу на входе в теплицу, то можно не беспокоиться, что белокрылка повредит растущие там помидоры. Она отлично растёт рядом с капризными пионами и помогает им избежать развития грибка, который часто становится причиной болезни этих цветов. Её также можно высадить рядом с вишнями и абрикосами. Она не просто защитит их, но и станет естественным удобрением, особенно если осенью закопать её в приствольные круги деревьев. Когда происходит посадка картофеля, траншеи можно заполнить цветами и листьями настурции. Они помогут избавиться от грибка.
4. Фацелия и Череда
Украсит любой сад и огород
Фацелия — не просто кормовая культура, она также поможет в борьбе с вредителями, поможет улучшить структуру почвы и насытить её азотом. Будет полезно для роста растений. Череда же помогает против тли, а ещё её можно использовать при разных заболеваниях растений.
5. Пижма
Декоративная пижма
Многолетнее растение обычно считается сорняком, но его не стоит убирать с огорода. Есть декоративные сорта пижмы, которые не только украшают сад, но и помогут от вредителей и насекомых. Растение выделяет эфирные масла, которые содержат в себе туйон, камфору и алкалоиды. Они очень эффективны в отпугивании и запахе для колорадского жука, медяницы, капустной белянки и луковой мухи. А также клещей.
6. Пиретрум
Яркие, но сильная защита от вредителей
Его также называют далматская или персидская ромашка. Потрясающе средство, чтобы бороться с вредителями на огороде. Оно представляет из себя наиболее натуральный инсектицид и очень эффективный по своим свойствам. Пиретрины и цинерины, которые есть в его цветках, могут проникать в организмы насекомых и вызвать паралич. Происходит это через их кожные покровы. Но для человека и домашних животных это растение полностью безопасно. Ромашка помогает избавиться от муравьёв, мух, блох, вшей и комаров на огороде. Также эффективно в борьбе с пауками, клещами и тлёй. Можно окурить помещение растением или просто оставить расти на огороде.
Рядом с капустой оно эффективно в борьбе с гусеницами, а с яблонями и другими плодовыми избавит от плодоножки. Когда такая ромашка растёт рядом с флоксами, можно не беспокоиться о нашествии нематод. Мыши и крысы тоже это растение не любят, его стоит высаживать там, где они были замечены. Если высушить цветки пиретрума, можно изготовить смесь для борьбы с блохами, разными личинками и гусеницами. А весной обработать ими молодые растения. Настой из такой смеси полезен для домашних животных, избавит их от блох и клещей.
7. Герань
Прекрасна от вредителей
Знаменитый цветок, который часто можно встретить растущим на подоконнике. Плюсом к эстетичности это то, что он поможет защитить огород от насекомых. У него есть дезинфицирующие свойства, и для комнатных растений он также подойдёт. У герани резкий запах для вредителей, которые могут угрожать плодовым растениям, а также ягодным. Это может защитить их и от тли, отгонит мух. В горшках на веранде незаменима.
8. Петуния
Петуния
У петуний большое разнообразие, и все они пользуются популярностью у дачников. Они защищают культуры от огромного множества вредителей и болезней. Особенно это касается бобовых культур. Кроме них, цветок поможет в защите редиса, репы и пекинской капусты и дайкона. Убережёт их от крестоцветной блошки. Для астр петуния тоже может быть полезна.
9. Лаванда
Лаванда
Кроме своего потрясающего главного аромата, лаванда поможет защититься от моли, насекомое не переносит её запах. Муравьи, тля, а также слизни тоже не переносят лаванду, потому для клумб она отлично подойдёт и станет просто незаменимым растением. К тому же она очень красивая и нежная.
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