Цветы, которые помогут защитить огород с урожаем от вредителей

Дача — не только место для отдыха, но и собственный огород. И как любой огород, на котором растут съедобные культуры, он время от времени сталкивается с такой напастью, как различные вредители.







Многие ищут самые эффективные решения, чтобы защитить свои грядки с урожаем от насекомых и грызунов, а иногда и от тех видов, которые опасны и для человека.

1. Календула

2. Бархатцы

3. Настурция

4. Фацелия и Череда

5. Пижма

6. Пиретрум

7. Герань

8. Петуния

9. Лаванда

Кто-то обращается к применению разнообразных химических средств, а для кого-то они под запретом. Ведь существует и более щадящий способ защитить свой огород. Более природный и, самое главное, эстетически привлекательный. Это использование цветов, которые защитят другие растения от всевозможных вредителей. Они будут не просто радовать глаз, но и будут служить надёжной, природной и чистой защитой овощей и фруктов от напастей.Работа на огороде не из лёгкихЕсть много разных растений, которые защитят съедобные культуры от вредителей, и среди них очень много красивых цветов. Их можно просто высадить на клумбу рядом с грядкой. Это могут быть герань, дельфиниум, далматская ромашка, а также лаванда и многие другие. Эти цветы называются — репелленты или цветы-отпугиватели. Потому можно посадить цветы не просто ради удовольствия, но и для пользы.Кроме отпугивания, некоторые цветы, наоборот, привлекают опылителей, что тоже важно для некоторых культур. Фацелия и календула привлекают к себе божьих коровок и майских жуков, они и питаются вредителями, помогают контролировать их популяцию. К тому же можно практически исключить потребность в химических пестицидах для этих целей. Другие же цветы, наоборот, выделяют эфирные масла, которые и отпугивают нежелательных гостей, например, тлей и гусениц от культур, это делает настурция. А разнообразие растений на участке создаёт более устойчивую экосистему, садовые ромашки, к примеру, улучшают здоровье растений. Какие же именно растения лучше сажать рядом с грядками?Красивая и полезнаяЯркий и красивый цветок с желтыми или оранжевыми лепестками отпугивает множество видов тли, что важно при росте клубники, а взамен привлекает опылителей, это повышает урожайность. Даже когда тля остаётся на листьях, к самим кустам клубники она не доберётся. Календула, также известная, как ноготки, много лет помогает огородниками. Обычно её высаживают рядом с картофелем, чтобы защитить также и от колорадского жука. А если высадить цветок рядом с капустой, перцами и помидорами, то урожай будет защищён от нематод и клещей. В календуле содержатся фитонциды, которые прекрасно подавляют спаржевую трещалку, а также гусениц бражника. Она также способна помочь и другим цветам, например астрам. Благодаря ей у тех не появится черная ножка.Отлично будут смотреться на огородеПожалуй, самые популярные цветы для защиты от вредителей у всех дачников это бархатцы. Они способны отпугнуть нематод, других червей и разных гусениц, а поскольку сами по себе бархатцы — невысокие растения, их можно спокойно высаживать прямо между кустами и овощами. Они долго будут цвести, и особый уход им не требуется. Потому эти цветы подходят для защиты картофеля и томатов. А если посадить их вокруг земляники, то ягоды будут защищены от долгоносика. Лук и капуста тоже будут под защитой рядом с бархатцами, потому что тогда луковая муха до них не доберётся, как и совка, а также капустная белянка.От тли настой из бархатцев тоже помогает, отлично применяется на бобовых и плодовых растениях. Чтобы его приготовить, нужно перетереть и стебли, и цветы растения. Половина воды и половина перетёртых цветов стоит настаивать два дня. После этого, добавив немного жидкого мыла, уже можно опрыскивать пораженные растения. Для дезинфекции луковиц гладиолуса настой тоже подойдёт. А закопав осенью стебли в землю, можно оздоровить почву, защитив её от грибков.Очень нежный цветокЦветок не просто очень красивый, но и очень помогает отпугивать тлю и гусениц. А сами цветы и листья даже съедобны. Рядом с капустой настурция отпугнёт белянку, а если расположить клумбу на входе в теплицу, то можно не беспокоиться, что белокрылка повредит растущие там помидоры. Она отлично растёт рядом с капризными пионами и помогает им избежать развития грибка, который часто становится причиной болезни этих цветов. Её также можно высадить рядом с вишнями и абрикосами. Она не просто защитит их, но и станет естественным удобрением, особенно если осенью закопать её в приствольные круги деревьев. Когда происходит посадка картофеля, траншеи можно заполнить цветами и листьями настурции. Они помогут избавиться от грибка.Украсит любой сад и огородФацелия — не просто кормовая культура, она также поможет в борьбе с вредителями, поможет улучшить структуру почвы и насытить её азотом. Будет полезно для роста растений. Череда же помогает против тли, а ещё её можно использовать при разных заболеваниях растений.Декоративная пижмаМноголетнее растение обычно считается сорняком, но его не стоит убирать с огорода. Есть декоративные сорта пижмы, которые не только украшают сад, но и помогут от вредителей и насекомых. Растение выделяет эфирные масла, которые содержат в себе туйон, камфору и алкалоиды. Они очень эффективны в отпугивании и запахе для колорадского жука, медяницы, капустной белянки и луковой мухи. А также клещей.Яркие, но сильная защита от вредителейЕго также называют далматская или персидская ромашка. Потрясающе средство, чтобы бороться с вредителями на огороде. Оно представляет из себя наиболее натуральный инсектицид и очень эффективный по своим свойствам. Пиретрины и цинерины, которые есть в его цветках, могут проникать в организмы насекомых и вызвать паралич. Происходит это через их кожные покровы. Но для человека и домашних животных это растение полностью безопасно. Ромашка помогает избавиться от муравьёв, мух, блох, вшей и комаров на огороде. Также эффективно в борьбе с пауками, клещами и тлёй. Можно окурить помещение растением или просто оставить расти на огороде.Рядом с капустой оно эффективно в борьбе с гусеницами, а с яблонями и другими плодовыми избавит от плодоножки. Когда такая ромашка растёт рядом с флоксами, можно не беспокоиться о нашествии нематод. Мыши и крысы тоже это растение не любят, его стоит высаживать там, где они были замечены. Если высушить цветки пиретрума, можно изготовить смесь для борьбы с блохами, разными личинками и гусеницами. А весной обработать ими молодые растения. Настой из такой смеси полезен для домашних животных, избавит их от блох и клещей.Прекрасна от вредителейЗнаменитый цветок, который часто можно встретить растущим на подоконнике. Плюсом к эстетичности это то, что он поможет защитить огород от насекомых. У него есть дезинфицирующие свойства, и для комнатных растений он также подойдёт. У герани резкий запах для вредителей, которые могут угрожать плодовым растениям, а также ягодным. Это может защитить их и от тли, отгонит мух. В горшках на веранде незаменима.ПетунияУ петуний большое разнообразие, и все они пользуются популярностью у дачников. Они защищают культуры от огромного множества вредителей и болезней. Особенно это касается бобовых культур. Кроме них, цветок поможет в защите редиса, репы и пекинской капусты и дайкона. Убережёт их от крестоцветной блошки. Для астр петуния тоже может быть полезна.ЛавандаКроме своего потрясающего главного аромата, лаванда поможет защититься от моли, насекомое не переносит её запах. Муравьи, тля, а также слизни тоже не переносят лаванду, потому для клумб она отлично подойдёт и станет просто незаменимым растением. К тому же она очень красивая и нежная.