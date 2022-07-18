25 странно-отвратительных блюд, которые в отдельных странах считаются деликатесом

Жареный пенис яка.
Скорее всего, большинство людей откажется, если им предложат отведать жаренного сверчка в соусе или жаренную свиную кровь. Но тем не менее эти блюда очень популярны в некоторых странах. И нужно отдать должное, что это не самые отвратительно странные блюда, которые готовят и едят люди.
25. Рыба "Инь Ян"
Рыба Инь Ян.
Рыба "Инь Ян" — морское блюдо, в котором рыба подается во фритюре, но остается живой после приготовления. Блюдо особенно популярно в Тайване и Китае, но оно подвергается резкой критике по всему миру за жестокость по отношению к рыбе.
24. Личинки моли
Личинки моли.
Один из самых известных продуктов питания в австралийском буше также является одним из наиболее неуловимых. Личинки моли можно найти только в центральной части Австралии.
23. Глаз тунца
Глаз тунца.
Утверждается, что глазные яблоки тунца на вкус похожи на кальмара и они считаются деликатесом в Японии (где даже врачи уверяют в их огромной полезности).Проблема только в одном — как съесть блюдо, которое смотрит на тебя.
22. Жареная гремучая змея
Жареная гремучая змея
Любимым блюдом на юго-западе Соединенных Штатов является жареная гремучая змея. Говорят, что по вкусу она немного напоминает лягушачьи лапки. Специалисты советуют, что перед приготовлением мясо нужно прокипятить, чтобы оно отделилось от костей. Затем нужно обмакнуть его в яйца и покрыть смесью соли, муки и панировочных сухарей, после чего жарить.
21. Ширако
Японский деликатес Ширако.
Ширако - японский деликатес, который никогда не станет популярным на Западе. Это... молоки или мешочки со спермой трески. Говорят, что блюдо обладает маслянистым и сладко-сливочным вкусом.
20. Саннакчи
Осьминог, шевелящийся в тарелке.
Саннакчи — деликатес, который отваживаются попробовать лишь немногие туристы, побывавшие в Корее. Этот деликатес состоит из извивающихся и шевелящихся кусочков маленького осьминога, приправленных кунжутным маслом. Живого осьминога разрезают на маленькие части и сразу же подают на стол, чтобы мускулы еще сокращались при еде. Это блюдо довольно опасно есть, поскольку существует риск задохнуться (сокращающиеся мышцы могут перекрыть доступ воздуха).
19. Свиная кровь
Свиная кровь.
В Венгрии, когда забивают свинью, ее кровь не просто сливают как обычно. Ее обжаривают с луком и подают с теплым свежим хлебом.
18. Монгольский будог
Монгольский будог.
Это странное блюдо популярно в Монголии. Его делают из сурка или козы, приготовленных в своей собственной коже, при этом желудок им забивают горячими камнями.
17. Тысячелетнее яйцо
Тысячелетнее яйцо.
Название может ввести в заблуждение, поскольку эти яйца не такие уже и древние. Так называемое "тысячелетнее яйцо" в Китае делают путем хранения яйца в смеси золы, соли, негашеной извести, рисовой шелухи и глины в течение нескольких недель или даже месяцев. Как несложно представить, этот "деликатес" просто невообразимо воняет и внутри представляет черно-зеленое желе.
16. Кивиак
Кивиак — традиционное эскимосское блюдо.
Кивиак — традиционное эскимосское блюдо, которое инуиты в Гренландии употребляют зимой. Делают его из птиц гагарок (причем в перьях), которыми шпигуют тушу тюленя или моржа со вспоротым брюхом. После этого тушу закапывают на 7-18 месяцев в землю. Птицы буквально заквашиваются в течение этого времени. После того, как тушу выкапывают, с птиц снимают перья и кожу и едят в сыром виде на днях рождения и свадьбах.
15. Цзин лид
Вместо семечек.
Цзин лид - одно из наиболее распространенных насекомых для перекусов в Таиланде. Это сверчки длиной 4 см, жареные во фритюре и приправленные соусом "Golden Mountain" и перцем. Те, кто пробовал подобную закуску, утверждают, что это очень вкусно.
14. Фугу
Фугу.
Это блюдо совсем не противное, как большинство из данного перечня. Но оно является одним из самых смертоносных продуктов в мире (и тем не менее, люди продолжают его есть). В кишечнике, яичниках и печени фугу содержится яд, называемый тетродотоксин, который в 1200 раз более смертоносен, чем цианид. Токсин настолько сильный, что его смертельная доза по объему меньше булавочной головки, а в одной рыбе достаточно яда, чтобы убить тридцать человек.
13. Лягушачьи лапки
Лягушачьи лапки.
Немногие пересиливают себя и пробуют этот французский деликатес. Те, кто все же попробовал его, утверждают, что по текстуре лапки напоминают цыпленка, а по вкусу - рыбу.
12. Жареные тарантулы
Жареные тарантулы.
В многих районах мира подавляющее большинство людей либо боятся либо испытывают отвращение к тарантулам. В Камбодже, однако, они являются популярным блюдом. Их буквально сжигают на огне и пропитывают маслом.
11. Эскамолес
Эскамолес - съедобные личинки муравьев.
Эскамолес - съедобные личинки муравьев, которые живут в корнях агавы голубой (из которой в Мексике делают мескаль). Это популярное блюдо в данном регионе еще со времен ацтеков. Но туристы обычно просто "шарахаются" от него.
10. Дуриан
Самый *спорный* фрукт в мире.
Фрукт, растущий в Малайзии и Индонезии, является, пожалуй, самый "спорным" фруктом в мире. Некоторым людям он очень нравится, другие просто не переносят его. Те, кому он не нравится, описывают дуриан, как "полностью сгнивший, кашицеобразный лук". А запах его сравнивают со смесью свиных фекалий, лука и носка после тренажерного зала. Запах настолько сильный, что многие гостиницы и общественные учреждения в Юго-Восточной Азии запрещают дуриан на своей территории.
9. Дракон в пламени страсти
Жареный пенис яка.
Это блюдо может показаться впечатляющим и экзотическим, но причудливое название маскирует его настоящее происхождение. Самое необычное блюдо в меню ресторана Guolizhuang в Пекине, "Дракон в пламени страсти", представляет собой жареный пенис яка, который подается на большом блюде.
8. Крокодил
Крокодил.
Все знают, что из крокодильей кожи делают обувь и кошельки, но в некоторых частях мира, таких как Австралия и Африка, крокодилы являются популярным блюдом. По слухам, они на вкус представляют собой нечто среднее между курицей и крабами.
7. Сердце кобры
Сердце кобры.
Следующее блюдо определенно не для слабонервных. Сердце кобры - блюдо из северной части Вьетнама, которое включает в себя кровь и все еще бьющееся сердце кобры (да, здесь нет опечатки — все еще живое и бьющееся сердце). Полный обед включает в себя сердце кобры, помещенное в стакан, заполненный кровью и ядом). После этого подаются нескольких блюд, изготовленных из остатков кобры.
6. Касу марцу
Касу марцу.
Касу марцу (гнилой сыр) - традиционный овечий сыр, который делают местные жители в Сардинии, Италия. Производители сыра оставляют его на улице, чтобы мухи отложили в него свои яйца. Личинки, вылупившиеся из яиц, расщепляют жиры сыра и приводят к его брожению. Излишне говорить, что очистить сыр от белых червей перед его употреблением, просто нереально, так как касу марцу буквально кишит ими.
5. Бушмит
Бушмит.
Этот термин относится к мясу диких животных, которые были пойманы в развивающихся регионах мира, таких как Западная Африка. Это действительно странное блюдо готовят из множества диких животных, включая летучих мышей, крыс и обезьян, мясо которых коптят, вялят или солят.
4. Блодплэттер
Шведские блины
Блодплэттер - интересный вариант шведских блинов (в Финляндии они называются вериохукайнен). Готовят эти блины из свиной крови, молока, ржаной муки, темной патоки, лука и масла.
3. Суп из птичьего гнезда
Суп из птичьего гнезда.
Это азиатское "лакомство" делают из гнезда в птицы саланганы, которая строит его из своей собственной клейкой слюны. Другими словами, человек, по сути, будет есть птичью слюну.
2. Бондеки
Вареные куколки шелкопряда.
Бондеки — пропаренные или вареные куколки шелкопряда, которых затем приправляют пряностями и едят в качестве закуски. Как ни странно, это одно из самых популярных продуктов в корейской кухне.
1. Балют
Самая странная еда.
Эта популярная филиппинская закуска представляет собой уже развитый утиный эмбрион, который варят заживо в яйце и едят прямо с перьями, хрящами и клювом. Балют во многих странах мира считают "самой отвратительной или странной едой".
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