7 богатейших людей, которые экономят как самые бедные

«Копейка рубль бережет» - народное выражение, означающее максимальную экономию, благодаря которой можно собрать капитал. Обычно этому правилу следуют простые люди, чтобы сэкономить на покупку различных вещей. И как-то странно слышать о человеке с миллионами и еще «хуже» с миллиардами, который может несколько раз заваривать чайный пакетик.
Уоррен Баффит
Уоррен Баффет. источник фото: carding.pro
Только представьте - этот человек занимает седьмое место в списке самых богатых людей планеты. Он может позволить себе много чего. Но… Уоррен Баффит предпочитает жить в том доме, который купил еще в 50-е, то есть, до того как заработал миллионы. Ездит он на дешевом автомобиле. И не шикует в выборе заведения для обеда или ужина. Миллиардер может без всякого пообедать в сетях быстрого питания. И часто останавливает свой выбор на более дешевой еде. Такая прижимистость Уоррена вызывает удивление, но только не у тех, кто уже наслышан о поступках этого человека.
Да, к своим миллиардам Уоррен начал идти с одиннадцати лет. Именно в таком юном возрасте он приобрел первые акции. А уже к тридцати годам имел миллионы. Именно стопроцентная экономия помогала Баффиту сколотить дальнейшие миллиарды. Сэкономленные деньги он всегда вкладывал в работу и в «самый простой поступок» - так миллиардер называет свою материальную помощь другим. Экономия ради благотворительности - действительно достойный поступок! Скрягой такого человека сложно назвать.
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг. Источник фото: super.ru
К 2007 году Марк Цукерберг являлся самым молодым миллиардером. И все благодаря своей разработке - социальной сети Фейсбук. На сегодня его капитал составляет около восьмидесяти шести миллиардов долларов. Казалось бы, живи на широкую ногу. Только земля полнится другими слухами: миллиардер посещает недорогие кафе и оставляет обслуживающий персонал без чаевых. Марк Цукерберг без всякого стеснения способен проверить принесенный счет и пересчитать его на калькуляторе и не оплатить то, что он считает не его.
Так получилось с пятидолларовой бутылкой воды, которую миллиардер отказался оплачивать после обеда в одном из кафе. По его словам он ее не заказывал. Зато Марк Цукерберг входит в число тех людей, которые постоянно жертвуют большую свою часть доходов на благотворительность и является истинным филантропом.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм. Источник фото: manikyres.ru
Что ж, Бэкхем навряд ли можно назвать теми, кто экономит на благо других. В отличие от старика Уоррена Баффита о Виктории Бэкхем ходят совершенно противоположные слухи. Так, на начало пандемии состоянии Бекхэмов оценивалось более чем в четыреста миллионов долларов. Но это никак не помешало бывшей солистке группы Spice Girls попросить у государства помощи для выплаты заработной платы работникам Victoria Beckham, отправленных в принудительный отпуск . На что общественность Великобритании отреагировала возмущением. Люди недоумевали, почему “миллионерша” с недвижимостью, включая свежекупленный пентхаус в Майами и коттедж в Котсволдсе должна использовать деньги налогоплательщиков для решения своих проблем.
О скупости успешной бизнес-леди известно из уст большинства обслуживающего персонала Великобритании. Виктория всегда предпочитает «зажилить» чаевые и те же официанты и горничные уходят от богатой иконы стиля без гроша за свои труды. Также известно, что миссис Бекхэм лучше выпьет дешевого вина и проедется на общественном транспорте, только чтобы не оплачивать парковку и заправку машины. Чего не скажешь о ее известном муже Дэвиде, который щедро раздает чаевые и предпочитает вкусно поесть в дорогих ресторанах. За что и получает нагоняй от своей супруги.
Сара Джессика
Сара Джессика. Источник фото: almode.ru
Известная по сериалу «Секс в большом городе» актриса Сара Джессика Паркер является обладательнице состояния в девяносто миллионов долларов. Но несмотря на «большой кошелек» она привыкла во всем экономить. Голливудская дива считает лишним покупать много одежды не только себе, но и своим детям. Семья обходится вещами, доставшимися от знакомых. Также Паркер сама готовит еду и не считает нужным тратиться на рестораны и кафе.
Николас фон Хоогстратен
Николас фон Хоогстратен. источник фото: zefirka.net
Этого британского миллионера прозвали «аморальным скрягой» из-за случайно обнаруженной в его доме находке.
Николас родился в небогатой семье и с малых лет мечтал стать миллионером. Чтобы таковым казаться в школе он рассказывал своим одноклассникам о несуществующих дорогих машинах. Однажды Хоогстратен в разговоре со своими сверстниками соврал о дорогой коллекции марок. Те в свою очередь потребовали от него доказательства. И Николас не растерялся и нанял для кражи марок за копейки мальчишек из соседнего двора.
Спустя время будущий миллионер оставил школу и отправился моряком на флот. Именно в годы, проведенные на корабле, он и собрал основной капитал для открытия своего бизнеса. По словам Николаса главным подспорьем стали - та самая коллекция марок (он ее очень выгодно продал) и экономия в быту. Но по слухам Хоогстратен заработал деньги за счет контрабанды.
К 2002 году его капитал насчитывал восемьсот миллионов, а в доме лежали чайные пакетики, использованные несколько раз. Их обнаружили у миллионера при обыске, когда его обвиняли в убийстве. Вот так мир узнал еще одного богатого скрягу.
Мадонна
Мадонна. Источник фото: almode.ru
Наверное нет такого человека, который бы не слышал Мадонну. Певица даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая успешная исполнительница (имеется в виду и коммерческая сфера). Не секрет, что благодаря своей деятельности Мадонна сколотила приличное состояние - на сегодня его размер составляет восемьсот пятьдесят миллионов долларов. Но несмотря на такую значимую сумму звезду причисляют к жмотам. Только экономит певица не на себе, если отметить наличие у нее редкого и очень дорого авто Maybach 62S (почти миллион долларов) и целой империи недвижимости. А какие баснословные суммы звезда выкладывает за свои концерты…
Кошелек Мадонны всегда плотно закрыт, если дело касается чаевых. Строго контролируются все действия прислуги и облагаются штрафами, например, разговор по телефону. Также Мадонна предпочитает репетировать без включенных кондиционеров даже в жару. Танцоры из ее группы уверены, что делает она это из-за скупости.
Ханс Роусинг
Ханс Роусинг. Источник фото: glusea.com
Обладатель восьми миллионов долларов предпочел ездить на обычной машине - «Ниве». Богатый скандинавец имел еще одну черту характера, характеризующую его как очень экономного человека - Ханс всегда торгуется в магазинах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии