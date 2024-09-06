С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Чистой воды хуторское жлобство - выяснять кто первым сварил свекольную похлёбку. Хохлизм заразителен.Пельмени придумал...
  • Ural Karahanow
    Россия вернулась к дореволюционному уровню обеспечения населения продуктами питания и штанами/сапогами, профуканному ...Каких продуктов н...
  • Ингерман Ланская
    то, что на 1-м фото - только в мусорКак очистить суши...

7 богатейших людей, которые экономят как самые бедные



 


«Копейка рубль бережет» - народное выражение, означающее максимальную экономию, благодаря которой можно собрать капитал. Обычно этому правилу следуют простые люди, чтобы сэкономить на покупку различных вещей. И как-то странно слышать о человеке с миллионами и еще «хуже» с миллиардами, который может несколько раз заваривать чайный пакетик.
Почему богатые люди экономят на себе и других? В этой статье вы узнаете о реальных Скрутч МакДаках.

Уоррен Баффит


 
Уоррен Баффет. источник фото: carding.pro

Уоррен Баффет. источник фото: carding.pro

 




Только представьте - этот человек занимает седьмое место в списке самых богатых людей планеты. Он может позволить себе много чего. Но… Уоррен Баффит предпочитает жить в том доме, который купил еще в 50-е, то есть, до того как заработал миллионы. Ездит он на дешевом автомобиле. И не шикует в выборе заведения для обеда или ужина. Миллиардер может без всякого пообедать в сетях быстрого питания. И часто останавливает свой выбор на более дешевой еде. Такая прижимистость Уоррена вызывает удивление, но только не у тех, кто уже наслышан о поступках этого человека.

Да, к своим миллиардам Уоррен начал идти с одиннадцати лет. Именно в таком юном возрасте он приобрел первые акции. А уже к тридцати годам имел миллионы. Именно стопроцентная экономия помогала Баффиту сколотить дальнейшие миллиарды. Сэкономленные деньги он всегда вкладывал в работу и в «самый простой поступок» - так миллиардер называет свою материальную помощь другим. Экономия ради благотворительности - действительно достойный поступок! Скрягой такого человека сложно назвать.

Марк Цукерберг


 
Марк Цукерберг. Источник фото: super.ru

Марк Цукерберг. Источник фото: super.ru

К 2007 году Марк Цукерберг являлся самым молодым миллиардером. И все благодаря своей разработке - социальной сети Фейсбук. На сегодня его капитал составляет около восьмидесяти шести миллиардов долларов. Казалось бы, живи на широкую ногу. Только земля полнится другими слухами: миллиардер посещает недорогие кафе и оставляет обслуживающий персонал без чаевых. Марк Цукерберг без всякого стеснения способен проверить принесенный счет и пересчитать его на калькуляторе и не оплатить то, что он считает не его.

Так получилось с пятидолларовой бутылкой воды, которую миллиардер отказался оплачивать после обеда в одном из кафе. По его словам он ее не заказывал. Зато Марк Цукерберг входит в число тех людей, которые постоянно жертвуют большую свою часть доходов на благотворительность и является истинным филантропом.

Виктория Бекхэм


 
Виктория Бекхэм. Источник фото: manikyres.ru

Виктория Бекхэм. Источник фото: manikyres.ru

Что ж, Бэкхем навряд ли можно назвать теми, кто экономит на благо других. В отличие от старика Уоррена Баффита о Виктории Бэкхем ходят совершенно противоположные слухи. Так, на начало пандемии состоянии Бекхэмов оценивалось более чем в четыреста миллионов долларов. Но это никак не помешало бывшей солистке группы Spice Girls попросить у государства помощи для выплаты заработной платы работникам Victoria Beckham, отправленных в принудительный отпуск . На что общественность Великобритании отреагировала возмущением. Люди недоумевали, почему “миллионерша” с недвижимостью, включая свежекупленный пентхаус в Майами и коттедж в Котсволдсе должна использовать деньги налогоплательщиков для решения своих проблем.

О скупости успешной бизнес-леди известно из уст большинства обслуживающего персонала Великобритании. Виктория всегда предпочитает «зажилить» чаевые и те же официанты и горничные уходят от богатой иконы стиля без гроша за свои труды. Также известно, что миссис Бекхэм лучше выпьет дешевого вина и проедется на общественном транспорте, только чтобы не оплачивать парковку и заправку машины. Чего не скажешь о ее известном муже Дэвиде, который щедро раздает чаевые и предпочитает вкусно поесть в дорогих ресторанах. За что и получает нагоняй от своей супруги.

Сара Джессика


 
Сара Джессика. Источник фото: almode.ru

Сара Джессика. Источник фото: almode.ru

Известная по сериалу «Секс в большом городе» актриса Сара Джессика Паркер является обладательнице состояния в девяносто миллионов долларов. Но несмотря на «большой кошелек» она привыкла во всем экономить. Голливудская дива считает лишним покупать много одежды не только себе, но и своим детям. Семья обходится вещами, доставшимися от знакомых. Также Паркер сама готовит еду и не считает нужным тратиться на рестораны и кафе.

Николас фон Хоогстратен


 
Николас фон Хоогстратен. источник фото: zefirka.net

Николас фон Хоогстратен. источник фото: zefirka.net

Этого британского миллионера прозвали «аморальным скрягой» из-за случайно обнаруженной в его доме находке.

Николас родился в небогатой семье и с малых лет мечтал стать миллионером. Чтобы таковым казаться в школе он рассказывал своим одноклассникам о несуществующих дорогих машинах. Однажды Хоогстратен в разговоре со своими сверстниками соврал о дорогой коллекции марок. Те в свою очередь потребовали от него доказательства. И Николас не растерялся и нанял для кражи марок за копейки мальчишек из соседнего двора.

Спустя время будущий миллионер оставил школу и отправился моряком на флот. Именно в годы, проведенные на корабле, он и собрал основной капитал для открытия своего бизнеса. По словам Николаса главным подспорьем стали - та самая коллекция марок (он ее очень выгодно продал) и экономия в быту. Но по слухам Хоогстратен заработал деньги за счет контрабанды.

К 2002 году его капитал насчитывал восемьсот миллионов, а в доме лежали чайные пакетики, использованные несколько раз. Их обнаружили у миллионера при обыске, когда его обвиняли в убийстве. Вот так мир узнал еще одного богатого скрягу.

Мадонна


 
Мадонна. Источник фото: almode.ru

Мадонна. Источник фото: almode.ru

Наверное нет такого человека, который бы не слышал Мадонну. Певица даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая успешная исполнительница (имеется в виду и коммерческая сфера). Не секрет, что благодаря своей деятельности Мадонна сколотила приличное состояние - на сегодня его размер составляет восемьсот пятьдесят миллионов долларов. Но несмотря на такую значимую сумму звезду причисляют к жмотам. Только экономит певица не на себе, если отметить наличие у нее редкого и очень дорого авто Maybach 62S (почти миллион долларов) и целой империи недвижимости. А какие баснословные суммы звезда выкладывает за свои концерты…

Кошелек Мадонны всегда плотно закрыт, если дело касается чаевых. Строго контролируются все действия прислуги и облагаются штрафами, например, разговор по телефону. Также Мадонна предпочитает репетировать без включенных кондиционеров даже в жару. Танцоры из ее группы уверены, что делает она это из-за скупости.

Ханс Роусинг


 
Ханс Роусинг. Источник фото: glusea.com

Ханс Роусинг. Источник фото: glusea.com

Обладатель восьми миллионов долларов предпочел ездить на обычной машине - «Ниве». Богатый скандинавец имел еще одну черту характера, характеризующую его как очень экономного человека - Ханс всегда торгуется в магазинах.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Ссылка на первоисточник
ханс роусинг
уоррен баффит
автомобиль maybach 62s
spice girls
джессика сара-джессика
сара паркер
актриса
виктория бекхэм
carding.pro
николас фон-хоогстратен
марк цукерберг
фейсбук, социальная сеть
наверх