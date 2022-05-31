Как приготовить кисломолочные продукты самому

Рассказываем, как приготовить творог, сметану и ряженку в домашних условиях.







Самые вкусные кисломолочные продукты — домашние. Они же самые надежные. Ведь при их изготовлении вы точно не будете использовать пальмовое масло, вредные консерванты, разбавлять молоко или сливки. К сожалению, делаем мы эти продукты редко. Кажется, что это так долго и трудоемко. На самом деле приготовление домашнего йогурта занимает около 20 минут + одна ночь выдержки. Наутро у вас уже качественный вкусный йогурт. То же самое можно сказать и о сметане или твороге.



Нужно только провести вдумчивую подготовку к процессу, но всего один раз. Купить закваски и градусник, если нужно, найти место с качественным молоком.



Молоко

Закваски

Градусник

Простокваша

Ряженка

Йогурт

Сметана

Творог

Из сыворотки