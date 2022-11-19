Концепт природного курорта, номера которого сохраняют формы скал

Отдельные резиденции горного курорта предназначены для тех, кто предпочитает уединенный отдых (концепт Desert Rock). | Фото: designboom.com.

Концепт природного курорта Desert Rock, номера которого сохраняют поразительные формы скал (разработка компании Oppenheim Architecture). | Фото: blessthisstuff.com.

Только когда зажигаются огни, можно увидеть гостиничные номера и отдельные резиденции, спрятанные внутри горной гряды (концепт курорта Desert Rock). | Фото: thenationalnews.com.

12 роскошных отельных номеров с собственными панорамными бассейнами интегрированы в верхнюю часть горной гряды (концепт курорта Desert Rock). | Фото: thenationalnews.com.

Из каждого номера есть выход на террасу и к индивидуальному панорамному бассейну (концепт курорта Desert Rock).

Глядя на «Пустынную скалу» днем, невозможно представить, что внутри обустроены роскошные номера (концепт курорта Desert Rock).

На территории горного курорта Desert Rock будет построено 48 отдельных резиденций (концепт). | Фото: blessthisstuff.com.

Попасть на территорию горного курорта Desert Rock можно по скрытой лестнице, которая огорожена каменными стенами, напоминающими огромные валуны (концепт). | Фото: franquicias-de-internet.info.

Из каждого номера/резиденции или общественной зоны открывается захватывающий вид (концепт курорта Desert Rock).

Дизайн-проект интерьера отдельных резиденций горного курорта Desert Rock (визуализация).

Пример того, как может выглядеть гостиничный номер, внутри скалы (концепт курорта Desert Rock).

Часть амбициозного проект The Red Sea Project, нацеленного на создание разветвленной туристической индустрии на Западном побережье Саудовской Аравии. | Фото: blessthisstuff.com.