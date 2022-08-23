10 интригующих загадок, связанных с Древним Египтом

В 2014 году известный голливудский режиссёр Ридли Скотт снял кинофильм «Исход: Цари и боги». Роли древних египтян в картине сыграли светлокожие актёры. Этот факт вызвал бурю негодования у людей, считавших, что далёкие предки современных египтян были темнокожими. Кто прав? К сожалению, точный ответ на этот вопрос вам не дадут даже учёные, десятилетиями исследующие цивилизацию Древнего Египта. Но есть факты, которые могут помочь нам выяснить ответ на эту загадку.
Геродот
Прославленный древнегреческий историк Геродот был одним из первых людей, косвенно проливших свет на вопрос о внешности древних египтян. Ещё за 100 с лишним лет до завоевания Египта полководцем Александром Македонским Геродот написал, что жители Колхиды (исторической области, располагавшейся вдоль восточных берегов Чёрного моря, занимающей Колхидскую низменность и близлежащие районы) имели египетские корни. Их кожа была тёмной, а волосы – густыми и кудрявыми. Помимо этого, представители обеих этнических групп практиковали обрезание и аналогичным способом изготавливали ткань.
Немногословное описание Геродота вызвало нескончаемые дебаты. Самыми спорными стали слова melanchroes («тёмная или чёрная кожа») и andoulotriches («вьющиеся или кудрявые локоны»). Некоторые учёные утверждают, что слово melanchroes означало любого человека, кожа которого была более тёмной, чем у греков. Кроме того, Геродот писал, что внешность обитателей Колхиды «не может что-то доказывать, ведь похожие черты имели и представители других народов». Что он имел в виду? Может быть, то, что жители этого региона по внешности не сильно отличались от других азиатов?
Рамсес II
В XIX столетии сторонники рабства начали утверждать, что предки современных египтян были столь продвинутыми только потому, что имели кавказское происхождение. Они предположили, что правители и жрецы в Древнем Египте имели белую кожу, а их рабы были темнокожими. В то же время афроцентристские историки уверяли всех в африканском происхождении древнеегипетской цивилизации. По их мнению, древние египтяне были представителями негроидной расы. Правда, скорее всего, где-то посередине.
Это интересно: В 1881 году была обнаружена мумия Рамсеса II (древнеегипетского фараона, правившего примерно в XIII столетии до нашей эры). Прошло почти 100 лет, прежде чем французские исследователи решили подробно её изучить. Результаты проведённых анализов показали: фараон имел рыжие волосы. Стоит ли напоминать, что у темнокожих африканцев такой цвет волос не встречается? Считается, что Рамсес II имел ливийские корни. Если это так, значит, он был светлокожим.
Тутанхамон
Современные изображения одного из самых известных древнеегипетских фараонов, Тутанхамона, становятся причиной серьёзных разногласий среди учёных.
Это интересно: Тутанхамон стал правителем Египта в возрасте 9 лет. Произошло это примерно в 1330 году до нашей эры.
Многие афроцентристские учёные уверены, что изображение фараона Тутанхамона как белокожего является расистским и неточным. Но ещё больше страсти накалились, когда современные египетские учёные расшифровали генетический код Тутанхамона.
Несмотря на то что исследователи, анализировавшие ДНК Тутанхамона, не предоставили никакой информации касательно его принадлежности к какой-либо расе, представители разных неонацистских организаций принялись утверждать, что Тутанхамон имел светлую кожу. Более того, по их словам, фараон имел скандинавское происхождение.
В то же время египетское правительство недавно было обвинено в сокрытии сведений о том, что Тутанхамон в действительности был евреем. И кому верить?
Kmt
Жители Древнего Египта называли своё государство Kmt (произносится как «Кемет»), что означает «чёрный». Но почему египтяне использовали такое название? Некоторые учёные считают, что подразумевалось выражение «земля чёрных людей». Другие уверяют, что оно имело отношение к «чёрной земле».
Современные лингвисты склоняются ко второму варианту. По их словам, ежегодные разливы Нила превращали сухую пустынную территорию в цветущий оазис, богатый плодородным чернозёмом. Чернозёмы контрастировали с покрытыми песком землями, которые египтяне именовали dsrt (в переводе – «красная земля»).
Мать Клеопатры
Египтологи считают, что у Клеопатры были греко-македонские корни. Но достоверно неизвестно, кем была мать Клеопатры и откуда она была родом.
Историки утверждают, что по политическим мотивам великая древнеегипетская царица приказала лишить жизни свою сводную сестру (вероятно, имевшую того же отца, что и Клеопатра, но другую мать) Арсиною IV.
Известно, что Арсиноя была наполовину африканкой. Следовательно, мать Клеопатры, как и сама царица, также могла иметь африканское происхождение. В девяностых годах прошлого века археологи заявили, что нашли могилу Арсинои IV. К сожалению, ДНК-анализ обнаруженного в ней скелета оказался бесполезным.
Классики же предпочитают вообще не обсуждать расовую принадлежность Клеопатры. Они считают, что нам следует оценивать только её великие дела, не обращая внимания на такие несущественные вещи, как цвет кожи или происхождение.
Египетское искусство
В сохранившихся до наших времён древнеегипетских храмах хранятся статуи, папирусы, многочисленные настенные рисунки и другие артефакты, позволяющие составить нам более-менее полное представление о том, какими себя видели их создатели.
Древние египтяне изображали своих современников с разной по цвету кожей – от светло-коричневой до красной, жёлтой или чёрной. Причём кожа мужчин обычно была темнее женской. Это различие, скорее всего, обуславливалось тем, что представители сильного пола большую часть времени работали на улице. К сожалению, произведения искусства, созданные представителями древнеегипетской цивилизации, были не особо реалистичными. Вполне возможно, что и цвет кожи у изображаемых на рисунках людей имел символический характер.
К примеру, изображение людей с лицами либо волосами красного цвета означало, что они находились во власти бога Сета, властелина пустыни. Некоторые исследователи предполагают, что египтяне при создании своих произведений могли специально изображать себя с красноватой или медной кожей, чтобы отличаться от жителей Судана, нубийцев, которые имеют чёрную кожу на рисунках.
Большой сфинкс
Статуя Большого Сфинкса в Гизе была построена примерно за 2,5 тысячи лет до нашей эры. Многие египтологи считают, что лицо Сфинкса принадлежит фараону Хафру, но абсолютной уверенности в этом нет.
В 1780 году историк Франсуа Вольней после посещения Гизы написал, что Сфинкс «имеет черты лица, свойственные негроидной расе». Другими словами, жители Древнего Египта были темнокожими. Но современные учёные оспаривают это предположение, утверждая, что по лицу статуи практически невозможно решить загадку об этнической принадлежности. Дело в том, что за несколько тысячелетий дожди, ветер, зной и другие погодные явления сильно подпортили внешний вид Сфинкса.
Это не помешало эксперту-криминалисту Фрэнку Доминго провести в начале девяностых годов прошлого века замеры лица Сфинкса и сделать на основании полученных данных вывод, что оно точно не принадлежит фараону Хафру. По мнению Доминго, статуя, вероятней всего, изображает человека, принадлежащего к негроидной расе.
Новая раса
В конце XIX века древнеегипетскими артефактами всерьёз заинтересовался британский учёный Уильям Мэттью Флиндерс Питри.
Это интересно: Питри сделал весомый вклад в египтологию, ведь именно он первым обнаружил доисторическую культуру, предшествовавшую Древнему Египту.
Но многие другие идеи, выдвинутые Уильямом, были довольно спорными. К примеру, он утверждал, что цивилизация раннего Египта появилась вследствие вторжения «Новой расы», сумевшей завоевать «декадентскую доисторическую цивилизацию». Учёный утверждал, что египетские артефакты доисторического периода не имеют ничего общего со своими более поздними аналогами. То есть «Новая раса», вероятно, уничтожила или изгнала на другие территории всё население доисторического Египта. Питри предполагал, что представители «Новой расы» могли иметь ливийское или персидское происхождение.
Восточная пустыня
В 2002 году египтолог Тоби Уилкинсон представил общественности результаты исследования наскальных изображений, обнаруженных на территории так называемой Восточной пустыни (регион Сахары, протянувшийся от Красного моря до долины Нила). Наскальные рисунки, датируемые примерно 4000 годом до нашей эры, показывают типичную долину реки Нил с лодками, рыбаками, крокодилами, бегемотами и т. д. Аналогичные образы встречаются также в более поздних рисунках, относящихся к династическому периоду истории Египта. Это сходство позволило Уилкинсону предположить, что древние египтяне пришли из Восточной пустыни.
Учёный уверен, что их предками стали полукочевые скотоводы, перемещавшиеся между берегами рек и засушливыми территориями Восточной пустыни. Она охватывала земли современного Египта, восточной части Судана и Эфиопии.
Зубы
Это интересно: Исследование почти тысячи скелетов древних египтян, проведённое в 2006 году, показало, что их зубы были одинаковыми вне зависимости от возраста останков. Такое же строение челюсти имеют представители современных народов североафриканского региона. Зубы же европейцев и обитателей Ближнего Востока кардинально отличаются от исследованных.
Автор исследовательской группы, Джоэл Айриш, высказал предположение, что древние египтяне имели смешанное происхождение (у них были нилотские, левантские, ливийские и другие корни). По мнению Айриша, смешение народов произошло задолго до династического периода – «Золотого века» Древнего Египта.
Как видите, даже авторитетные учёные, вооружённые современным оборудованием, не могут прийти к общему мнению по поводу того, как выглядели древние египтяне. Но неужели эта загадка на самом деле такая важная? Может, нам стоит просто гордиться наследием, оставленным древнеегипетской цивилизацией и не задаваться лишними вопросами?
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