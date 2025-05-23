7 вещей из СССР, которые приносили страдания нашим мамам

Советске вещи, которые приносили одни страдания во время ношения/ фото: mylitta.ru, youla.ru
В Советском Союзе была своя уникальная мода на одежду, правда, она принесла немало страданий нашим мамам. Советским модницам приходилось носить вещи, после которых на теле оставалось раздражение и воспаление.
1. Блузы и платья с пайетками
Платье, обшитое пайетками, смотрелось дорого/ фото: prof-design.com.ua
В СССР тренд на пайетки и бисер появился в конце 20-х годов. Блузы, кофты, юбки и платья обширно расшивали блестящими «чешуйками». Из них можно было вышить сверкающую картину или просто обшить по всей длине переднюю часть наряда одним цветом. Смотрелись пайетки очень эффектно. В таком наряде можно было прийти на любой праздник: Новый год, день рождения или свадьбу. Вот только переливающаяся пайетками одежда сковывала движения из-за жестких пластинок, которые были пришиты по низу. Они не только рвали колготки, но и царапали кожу во время ходьбы.
2. Свитер из люрекса
Из синтетических тканей с люрексом изготавливали свитера, колготки, водолазки и платья/ фото: youla.ru
Советские женщины обожали носить свитеры. Их можно было комбинировать с теплыми юбками и надевать поверх платья. Вот только советские вещи часто были серыми и скучными, другое дело свитеры с блестящими нитями (люрексом), которые стали импортировать из-за границы. Правда, такие нарядные изделия нельзя было надевать на голое тело.
3. Нижнее белье из синтетики
Кружевное белье из синтетики стоило в 2 раза дешевле/ фото: people.onliner.by
До 30-х годов женщины носили нижнее белье, которое было изготовлено из хлопка. Изделия были просторными, но на теле смотрелись не привлекательно. Для бра и панталон использовали ткани белого, бежевого и черного цвета. Но после развития дружеских отношений с зарубежными странами, в СССР стало появляться женское белье самых разных расцветок. Более того, они были шиты совершенного другого фасона. Белье обтягивало тело и смотрелось сексуально. Правда, сшито оно было из синтетической ткани. Советских модниц это не останавливало, новинка вызвала ажиотаж. А вскоре женщины массово стали обращаться к врачу. Тесное белье из синтетики спровоцировало развитие воспалительных процессов репродуктивных органов, а также раздражение и аллергические реакции кожных покровов. Оказалось, что красивое кружевное белье «не дышит» и не впитывает влагу. В результате создается идеальная среда для развития бактерий, которые вызывают болезни.
4. Солнцезащитные очки
Некачественные темные очки приводили к проблемам со зрением/ фото: rbth.com
В Советском Союзе активно развивалась киноиндустрия. Советским режиссерам и актерам приходилось много часов проводит под палящем солнцем, и для защиты глаз от воздействия УФ-лучей они надевали солнцезащитные очки. Знаменитостей часто можно было увидеть в темных очках, гуляющих по улицам. В 50-х годах очки стали новым трендом — нашим мамам тоже захотелось быть похожими на звезд и они стали носить очки с темными стеклами. Вот только позволить себе купить качественный аксессуар могли не все. Большая часть жителей покупала их на рынках, которые были переполнены дешевыми, но модными темными очками без защиты от ультрафиолетового облучения. Во время ношения аналога зрачок реагировал на затемнение и расширялся, в результате проникало в несколько раз больше солнечного света в глаза, вызывая проблемы со здоровьем.
5. Обувь на платформе
Обувь на деревянной платформе вызывала боль в ступнях/ фото: fotostrana.ru
В 70-х годах обувь на высокой платформе стала новым трендом. Сабо на деревянной подошве смотрелось эффектно — о них мечтала каждая советская модница. Но на высокой платформе из дерева женщины не могли двигать ступнями во время ходьбы. Ходить нормальной походной было невозможно. Это было похоже на передвижение на «ходулях». Но многие девушки продолжали следовать моде. Советские леди подворачивали ноги, падали и получали травмы. К счастью, мода на неудобную обувь быстро прошла...
6. Лаковые сапоги
Тесные лаковые сапоги нарушали кровообращение в ногах/ фото: humus.livejournal.com
Еще одним новым трендом в СССР стали импортные лаковые сапоги. Они появились в 70-е года. Сапоги было сложно достать - для покупки одной пары нужно было несколько часов простоять у входа в магазин «Березка» в длинной очереди. Женщины брали даже не свой размер, лишь бы стать обладательницей модной обуви. Сапоги имели невысокий каблук и лаковое голенище, которое обтягивало ноги до колен. Спустя время стало ясно, что красивые сапоги во время постоянного ношения вызывают массу проблем: они не пропускают воздух, не впитывают влагу и сдавливают голень. Ноги становились «тяжелыми», а из-за постоянного контакта с влажной средой — развивался грибок и аллергия на коже.
7. Футболки с надписями
Формальдегиды по сей день используют для изготовления бытовых и химических средств/ фото: pl.pinterest.com
Ближе к 80-м годам в страну стали завозить импортные футболки с цветными принтами и надписями, которые оставались как новые даже после многочисленных стирок. Такой эффект получался благодаря формальдегиду, который используют для размягчения пластика и создания краски для тканей. Но об этом никто не задумывался, тем более, что футболки смотрелись стильно и дорого. Лишь после исследования международной экологической организации «Гринпис» опасное вещество стали использовать дозировано. Для каждой одежды появились свои нормы, правда, проверить состав такой краски невозможно. А она может вызывать аллергическую реакцию, першение, кашель и воспалительные процессы органов дыхания. Но наши мамы об этом не говорили...
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