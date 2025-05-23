7 вещей из СССР, которые приносили страдания нашим мамам

Советске вещи, которые приносили одни страдания во время ношения/ фото: mylitta.ru, youla.ru

1. Блузы и платья с пайетками

Платье, обшитое пайетками, смотрелось дорого/ фото: prof-design.com.ua

2. Свитер из люрекса

Из синтетических тканей с люрексом изготавливали свитера, колготки, водолазки и платья/ фото: youla.ru

3. Нижнее белье из синтетики

Кружевное белье из синтетики стоило в 2 раза дешевле/ фото: people.onliner.by

4. Солнцезащитные очки

Некачественные темные очки приводили к проблемам со зрением/ фото: rbth.com

5. Обувь на платформе

Обувь на деревянной платформе вызывала боль в ступнях/ фото: fotostrana.ru

6. Лаковые сапоги

Тесные лаковые сапоги нарушали кровообращение в ногах/ фото: humus.livejournal.com

7. Футболки с надписями

Формальдегиды по сей день используют для изготовления бытовых и химических средств/ фото: pl.pinterest.com