Бездоспешная эпоха, или Как защищали себя солдаты европейских армий после отказа от сплошной брони

Новая армия в новую бездоспешную эру./Фото: warhead.su
17 век стал пиком глобальных изменений в жизни Европы. Не обошла эта участь и военную отрасль. Окончательный закат феномена средневековых рыцарей и изобретения новых тактик ведения боя привели к трансформации не только состава армии, но и даже внешний вид солдат, которые избавились от тяжелой брони - началась «бездоспешная эра». Но это отнюдь не значит, что армейцы, переодевшись в разноцветные мундиры, остались без защиты.
Тридцатилетняя война внесла существенные коррективы не только в ход истории, но и в военное дело. Пожалуй, самым революционным ее открытием стало качественно новый подход к ведению боя – так называемая линейная тактика. Она заключалась в распределении войск или единиц флота в ряд, состоящий из нескольких шеренг. Это привело к переходу главенствующей роли в армии от кавалерии к пехоте. Со сменой приоритетов стали меняться и оружие, и защита солдат.
Линейная тактика ведения боевых действий. /Фото: srednyvek.ru
К примеру, на этот период пришелся закат, а затем и полное исчезновение в начале 18 века такого вида пехоты как пикинёры. Менялось и само оружие: линейная тактика позволяла проводить массированный обстрел противника из большого количества оружия одновременно. Это требовало его трансформации в сторону уменьшения длины и калибра ствола.
Пикинеры как часть войска постепенно морально устаревали. /Фото: proshloe.com
Более легкое вооружение уже не требовало от солдат ношения тяжелой сплошной брони, и доспехи постепенно канули в лету. И хотя принято считать, что с концы 17 века вплоть до Первой мировой войны, которая вернула в обмундирование армии каску, продолжалась «бездоспешная эра», отрицать полное отсутствие защиты было бы несправедливо.
Новое время требовало новой армии. /Фото: evreimir.com
История трансформации защиты солдат начинается еще накануне Тридцатилетней войны, когда шведский король Густав II Адольф провел серьезное реформирование своей армии. Параллельно за изменения в военной отрасли взялся нидерландский штатгальтер Мориц Оранский. Современные историки считают, что именно эти реформы положили начало линейной тактике.
Реформаторы Густав II Адольф и Мориц Оранский. /Фото: wikipedia.org
Одной из наиболее заметных перемен в обмундировании реформированных войск был отказ от доспехов в три четверти в пользу кирасы – защитного снаряжения, покрывающего только грудь и спину. Надо сказать, что рыцарская тяжелая броня тогда еще бытовала среди пикинёров, но в ходе Тридцатилетней войны и они, наравне с мушкетерами, от нее избавились.
Французская кираса. /Фото: wikipedia.org
Однако и кирасы ненадолго задержались в обмундировании солдат пехоты. Опыт показал, что защита должна быть подходящей для длительных пеших маршей, а не создавать дополнительный вес, от которого быстро устают. Поэтому вскоре кираса осталась элементом снаряжения лишь у кавалерии.
В скором времени кирасы носили лишь кавалеристы. /Фото: livejournal.com
Процесс трансформации обмундирования не закончился лишь на Швеции и Нидерландах. Вслед за ними тенденцию к «облегчению» снаряжения переняла Британия. Собственно их деятельность в этом направлении практически идентична с «первопроходцами».
В период Гражданской войны 1642-1646 гг., взяв за образец войско «Железнобоких» Оливера Кромвеля, английский парламент сформировал так называемую «Армию нового образца», в обмундировании которых из доспехов также осталась лишь кираса. Но и в этом случае пехота довольно быстро от нее отказалась.
Армия нового образца также шла в ногу со временем. /Фото: pinterest.com
Следующей в очереди перемен была Франция, которая с середины 17 века практически постоянно находилась в состоянии войны. Активная работа армии дала толчок к ее реформированию. Причем здесь французы постарались на славу: по информации Novate.ru, их обмундирование стало примером для других европейских армий практически на сто лет вперед.
Одним из наиболее масштабных изменений во внешнем облике солдата французского войска стало введение Людовиком ХIV унифицированной формы. Согласно королевскому ордонансу, теперь у каждого полка был определенный цвет мундира и собственные знаки отличия.
Интересный факт: до унификации военной формы французская армия одевалась по принципу «формы №8: что достали, то и носим».
После реформ армия Людовика XIV стала образцовой. /Фото: armflot.ru
Полная трансформация обмундирования французской армии произошла в период Голландской войны (1672-1678 гг.), которая закончилась ее победой. Авторитет «военной машины» Людовика ХIV вырос многократно. Снаряжение его армии в ту пору вообще утратило какие-либо защитные элементы – солдаты носили скроенные по одному образцу кафтаны.
Исключение составили лишь кирасиры, которым оставили их двусторонний полированный панцирь. При этом с головы французского солдата металл исчез полностью: в армии отдали дань тогдашней моде и сделали выбор в пользу широкополых шляп с перьевым плюмажем.
Королевские гвардейцы. /Фото: diletant.media
И все-таки окончательный отказ от всей брони делало солдат уязвимыми, поэтому было решено искать другие варианты защитного снаряжение, но такого, чтобы оно не доставляло неудобств ни пехоте, ни кавалерии. На помощь пришла выделанная кожа. Именно из нее шили основной элемент обмундирования солдат того времени – колет. Они были в основном светло-желтого цвета, так как производились из выделанной лосиной или буйволовой кожи. Тогда она отличалась лучшей плотностью и прочностью.
Наибольшее распространение колеты получили в армии Кромвеля. Тогда же в армейскую моду вошел красный цвет. Так, куртка для мундира пехотинца шили из плотной кожи по типу колета, к которому пришивались красные рукава. В кавалерии же отдавали предпочтение полностью кожаной форме.
Колет - более лёгкая альтернатива кирасы.
Эту тенденцию изменил лишь значительный рост численности европейских армий в середине 18 века. Тогда использовать выделанную кожу для обмундирования стало слишком затратно, и ее заменила более дешевая плотная ткань.
Но кожа полностью не вышла из употребления. Из нее, в качестве дополнительного защитного снаряжения, стали делать широкие ремни, которые носили крест-накрест поверх мундира. Иногда такая мера предосторожности действительно могла спасти солдату жизнь, ведь эти кожаные полоски смягчали удар режущих предметов и даже останавливали пули.
Перекрещенные поверх мундира ремни были дополнительными защитными элементами. /Фото: evreimir.com
Другими частями обмундирования, изготавливаемыми из прочной кожи, были перчатки до локтей и сапоги-ботфорты. Последние, к примеру, делались не только из толстого материала для защиты от колюще-режущих ударов. Кожа для ботфорт выбиралась еще и гладкая, чтобы вражеское орудие попросту скользило по сапогу, тем самым удар смягчался.
Интересный факт: в 17 веке, когда ботфорты только вошли в употребление, солдаты не могли нарадоваться их легкости по сравнению с латными башмаками. А вот в 19 веке, когда историческая память уже не хранила в умах армейцев вес рыцарских доспехов, начали поступать многочисленные жалобы по поводу тяжести этих длинных сапог.
Сапоги-ботфорты хорошо защищали от колюще-режущих ударов. /Фото: yaplakal.com
Похожая история с перчатками. Они также изготовлялись из толстой прочной кожи, и покрывали руки до локтей. К ним же пришивались высокие защитные краги, закрывающие конечности до места, где в прошлом заканчивались латные наплечники. Такой защитный элемент отлично спасал в условиях ближнего боя, в условиях частого применения холодного оружия.
Перчатки из прочной кожи были отличным дополнением обмундирования. /Фото: warhead.su
Несмотря на то, что эпоха рыцарей закончилась еще в позднем Средневековье, кое-что в обмундировании воинов 17-18 вв. все еще напоминало о воспетых в искусстве временах. Речь идет о горжете, или латном ожерелье. Он представлял собой металлические пластины, которые покрывали шею и верхнюю часть груди солдата. Эти участки тела были довольно уязвимыми, поэтому требовали собственных средств защиты.
Горжет, или латное ожерелье. /Фото: wikipedia.org
Горжет продолжал бытовать в воинском снаряжении и в 17 веке, который теперь также украшали гравировкой или чеканными узорами. Спустя некоторое время латное ожерелье помимо защитной функции приобрело и значение офицерского отличительного знака. Так, по тому, имеет ли горжет позолоту или другую эмаль, можно было выяснить чин того, кто его носит. Это было довольно актуально в эпоху, когда в армии отсутствовали погоны.
Шведские горжеты. /Фото: warhead.su
В 18-19 вв. предпочтения в военной тактике и вооружение практически не оставили места для использования защитного обмундирования. Его возвращение было ознаменовано лишь Первой мировой войной, на которую пришелся всплеск развития скорострельного оружия и артиллеристских частей. Тогда-то вновь и встал вопрос применения защитного снаряжения для солдат, которое бы спасало их от осколков и пуль. Так в армии появились каски и прототипы современных бронежилетов.
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