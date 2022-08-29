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Жилище для настоящих хиппи: дом, построенный из кучи мусора


Дом, построенный из мусора.

Дом, построенный из мусора.

На вершине холма райского острова Флорианополис (Бразилия) расположен весьма оригинальный дом. При взгляде на яркий фасад, кажется, что его обитатели настоящие хиппи. Тем не менее, любой желающий может снять в аренду на выходные это пестрое жилище.

Дом, построенный художником Jaime.

Дом, построенный художником Jaime.

Идея построить яркий дом пришла в голову уругвайского художника Jaime после того, как однажды к нему на глаза попалась целая куча досок от снесенного дома. Художник захотел «вдохнуть новую жизнь» в ненужные доски и начал возводить собственный дом. Помимо строительной древесины в ход пошли старые стеклянные бутылки, керамическая плитка, разбитые зеркала и прочий «мусор», который ему удалось найти на свалках.
Дом с пестрым дизайном.

Дом с пестрым дизайном.

После того, как художник пожил некоторое время в своем доме, он решил дать возможность другим почувствовать своеобразную атмосферу жилища и стал сдавать его в аренду. Теперь любой желающий может снять домик на выходные через онлайн-сервис Airbnb.
Спальня в домике для хиппи.

Спальня в домике для хиппи.

В Cabana Floripa несколько спальных мест, поэтому там с комфортом разместится целая компания друзей (до 7 человек). Еще одним огромным плюсом этого домика является наличие кондиционера, что весьма немаловажно для жаркого бразильского климата.

Дом, построенный из старой фанеры.

Дом, построенный из старой фанеры.

 
Дизайн двора с использованием стеклянных бутылок.

Дизайн двора с использованием стеклянных бутылок.

 

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Жилище для настоящих хиппи: дом, построенный из кучи мусора

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Жилище для настоящих хиппи: дом, построенный из кучи мусораПодписаться на мой Instagram
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