Как жители американского городка 18 века отражали несуществующую атаку индейцев, и причём тут лягушк

Тот случай, когда индейцы на битву не пришли, а драться с ними попытались. /Фото: techinsider.ru

Вид на город Уиндхем. /Фото: nevsedoma.com.ua

Людей разбудил страшный шум, а страх подсказал, что придётся драться./Фото: en.wikipedia.org

Карикатура по мотивам Лягушачьей битвы. /Фото: nevsedoma.com.ua

Виновником переполоха оказались лягушки. /Фото: theretrobliss.medium.com

Драка лягушек-быков в природе случается, но знают об этом не все. /Фото: elementy.ru