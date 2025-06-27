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Как жители американского городка 18 века отражали несуществующую атаку индейцев, и причём тут лягушк



В истории есть множество необычных историй, связанных с битвами и локальными конфликтами. Ярким примером тому является эпизод из жизни небольшого американского городка Уиндхэм, где в 18 веке колонисты постоянно опасались нападения коренных жителей этих земель. И эта массовая паника в какой-то момент довела людей до такого состояния, что они посреди ночи бросились отражать атаку индейцев, которой не было.
Но виновника всеобщего переполоха всё равно нашли, и это неожиданно оказались... лягушки

Тот случай, когда индейцы на битву не пришли, а драться с ними попытались. /Фото: techinsider.ru

Тот случай, когда индейцы на битву не пришли, а драться с ними попытались. /Фото: techinsider.ru

 

Эта поразительная история произошла в городе Уиндхэм, расположенном в американском штате Коннектикут, в далёком 1754 году. А началось всё с того, что среди местных жителей, которые были преимущественно колонистами или переселенцами, давно назревало сильное напряжение из-за страха атаки со стороны индейцев, мечтавших отвоевать свои территории обратно. К тому, же ходило множество слухов о жестокости коренных жителей Америки и массовых бойнях.
Вид на город Уиндхем. /Фото: nevsedoma.com.ua

Вид на город Уиндхем. /Фото: nevsedoma.com.ua

 

Самой собой, что в такой атмосфере люди, доведённые сами собой практически до паранойи, боялись каждого шороха. Пока не наступил июнь 1754 года, когда однажды ночью множество местных жителей были вырваны из сна просто громом из не то криков, не то каких-то других громких звуков. Население Уиндхэма такое слышало впервые, и версии выдвигались разные: то ли это барабанный бой, то ли землетрясение, некоторые вообще посчитали, что на них Божья кара опустилась.
Людей разбудил страшный шум, а страх подсказал, что придётся драться. /Фото: en.wikipedia.org

Людей разбудил страшный шум, а страх подсказал, что придётся драться.
/Фото: en.wikipedia.org

 

Наиболее распространённым предположением была, конечно, атака индейцев, которой так опасались много времени. Поэтому ряд жителей, выскочив из дома чуть ли не в неглиже, но с оружием в руках, ринулись искать врага для битвы за родной дом. Вот только ни индейцев, ни любого другого вероятного противника они так и не нашли. Источник этой звуковой какофонии, перепугавшей весь город, обнаружился только утром и неожиданно возле пруда.
Карикатура по мотивам Лягушачьей битвы. /Фото: nevsedoma.com.ua

Карикатура по мотивам Лягушачьей битвы. /Фото: nevsedoma.com.ua

 

А там нашли сотни лягушек, причём не только живых, но и мёртвых, но без особых повреждений. Оказалось, что именно они издавали эти страшные звуки, а так как их было очень много, и кричали они, спускаясь к пруду с окрестных холмов, объём и мощь сенсорной атаки, как бы сейчас сказали, оказался впечатляющим. Однако люди, не слышавшие такого ранее и пребывавшие в состоянии вечной тревоги, неверно интерпретировали голоса сотен земноводных.
Виновником переполоха оказались лягушки. /Фото: theretrobliss.medium.com

Виновником переполоха оказались лягушки. /Фото: theretrobliss.medium.com

 

Существует несколько версий, поясняющих причину этого явления, однако самая популярная гласит, что из-за засухи лягушки-быки разом спустились к пруду, как единственному оставшемуся источнику воды. Но водоём был не сильно большим, и тогда земноводным пришлось драться за место, что, кстати, в природе бывает регулярно. Во время этой драки они и издавали все эти звуки, поднявшие волну паники в Уиндхеме.
Драка лягушек-быков в природе случается, но знают об этом не все. /Фото: elementy.ru

Драка лягушек-быков в природе случается, но знают об этом не все. /Фото: elementy.ru

 

Когда эта история стала известна в штате Коннектикут, над жителями Уиндхема начали потешаться. Но жители не особо расстроились - они ещё и нашли, как применить этот забавный эпизод себе во благо. Лягушку превратили в местный бренд, а события Лягушачьей битвы - в достопримечательность для туристов. В итоге даже жабки были изображены на банкнотах города, почтовых печатях, а в конце прошлого века построили Лягушачий мост, украшением которых стало несколько скульптур зелёных земноводных.

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