Мороженное своими руками: крутые экспресс-рецепты, которые стоит попробовать
В жару, когда совсем ничего не хочется, настоящим спасением станет освежающее домашнее мороженное. Некоторые думают, что для его изготовления нужно много времени, продуктов и специальное оборудование, но это далеко не так.
Освежающий дуэт: киви + арбуз
Освежающий дуэт: киви + арбуз
Такое мороженное понравится тем, кто любит кисло-сладкие фрукты. Чтобы приготовить десерт понадобится два стакана арбузной мякоти, нарезанной на квадраты. Их нужно сложить в блендер и залить столовой ложкой сахарной воды (2 столовые ложки сахара на четверть стакана). Воду с арбузами следует перемешать при помощи пульсации до однородной массы, затем залить её на дно бумажных стаканчиков (рецепт рассчитан на 8 порций). Аккуратно вставить деревянные палочки для мороженого и накрыть фольгой. Поставить в холодильник на несколько часов.
Можно пробовать самые разные вариации этого рецепта
Тем временем можно заняться киви, на такое количество порций понадобится 8 фруктов среднего размера. Их нужно очистить от кожуры и нарезать на кусочки, сложить в блендер и залить оставшимся количеством сахарного сиропа, также перемешать до однородной массы. Достать из морозильной камеры застывший арбуз, снять с него фольгу и долить туда массу с киви. Поставить в холодильник до полного застывания. Перед подачей на стол снять с мороженного бумажные стаканчики. Слои можно смело менять между собой, тут уже всё зависит от личных предпочтений.
Клубничный сорбет
Клубничный сорбет
Ничто так не освежает в знойный летний день, как ягодный сорбет. И самое интересное, что приготовить его в домашних условиях очень просто! Для этого понадобится 300-400 грамм свежей клубники, около ста миллилитров воды, 100-200 грамм сахара и половинка кислого лимона. Сначала нужно хорошо промыть ягоды и очистить из от хвостиков, сложить их в блендер.
Вкусное домашнее мороженое
Затем понадобится растворить сахар в воде, постепенно нагревая сироп на медленном огне до полного растворения кристаллов. Теперь можно добавлять его к ягодам и хорошо перемешивать в блендере до образования воздушной массы. Остаётся лишь добавить в массу лимонный сок, залить мороженное в формочки и отправить в холодильник до замерзания.
Тропическая прохлада
Тропическая прохлада
Это мороженное можно использовать вместо перекуса, оно в меру насытит и не прибавит лишних калорий. Для его приготовления понадобится натуральный йогурт без добавок с жирностью около 2-х процентов, две трети апельсинового сока, два крупных банана и одни лимон или лайм. Все ингредиенты нужно поместить в блендер (из лайма или лимона предварительно выдавить сок) и хорошо перемешать, затем разлить массу в формы и отправить в холодильник на 4 часа. При подаче на стол такое мороженное можно украсить веточками мяты.
Самый простой и быстрый рецепт
Самый простой и быстрый рецепт
Этот рецепт наверняка понравится любителям замороженного льда. Приготовить такое освежающее мороженное сможет даже ребёнок. Для этого понадобится лишь фруктовый или ягодный компот, кусочки свежих фруктов, мята и сезонные цветки для красоты. Нужно лишь залить формы компотом, добавить туда кусочки фруктов и деревянные палочки и поставить в морозилку. В итоге получится цветное и очень освежающее летнее мороженное!
Мороженое из компота
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