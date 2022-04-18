Сила в хлебе: 7 советских зерноуборочных комбайнов, которые кормили всю страну

Лучшие комбайны СССР.

1. СК-3

В свое время стал настоящим прорывом.

2. СК-4

Получил всемирное признание.

3. СКД-6 «Сибиряк»

Отличная была машина.

4. Енисей 1200

Надежный и выносливый уборщик.

5. Дон-1500

Этот комбайн помнит каждый.

6. КСГ-Ф-70

Машина для работы в тяжелых условиях.

7. СК-5 «Нива»

Самый масштабный выпуск.