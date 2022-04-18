Сила в хлебе: 7 советских зерноуборочных комбайнов, которые кормили всю страну

Лучшие комбайны СССР.
Покупая хлеб в магазине, люди очень часто даже не задумываются над тем, насколько это тяжелый и ответственный труд – вырастить этот самый хлеб. Столетия идут, а хлеб неизменно занимает главенствующее место в пищевом рационе. Сколько выражений, афоризмов и мудрости связано с этим продуктом. И сегодня речь пойдет об одном из инструментов, который играет важнейшую роль в производстве хлеба.
1. СК-3
В свое время стал настоящим прорывом.
Самоходный комбайн, 3-ая модель. Советская зерноуборочная машина, которая была создана ГСКБ по самоходным зерновым комбайнам и машинам для уборки хлопка в городе Таганрог. Руководил проектом Ханаан Ильич Изаксон. Машина производилась с 1958 по 1964 год. Всего было создано 169 тысяч комбайнов. Это был первый советский комбайн, оборудованный гидравлическим усилением руля. СК-3 также был удостоен диплома Брюссельской выставки.
2. СК-4
Получил всемирное признание.
Самоходный комбайн, 4-ая модель. Как несложно догадаться, пришел на смену более старой модели – СК-3. Выпускалась машина с 1964 по 1974 год на Таганрогском комбайновом заводе, а также в Ростсельмаше. Зерноуборочная машина получила премию Лейпцигской международной торговой ярмарки, а также наград выставок-ярмарок в Брно и Будапеште. Коллектив-разработчик машины под руководством Х. И. Изаксона удостоен Ленинской премии.
3. СКД-6 «Сибиряк»
Отличная была машина.
Двухбарабанный советский комбайн, который выпускался в период с 1981 по 1984 годы на Красноярском комбайновом заводе. Машина была продуктом глубокой модификации СКД-5 «Сибиряк», который выпускался с 1969 года и несмотря на высокую надежность к 80-ым годам XX века морально устарел. У машины было множество «специальных» модификаций, в том числе для уборки риса, работы на участках без чернозема, модель с расширенной колеей.
4. Енисей 1200
Надежный и выносливый уборщик.
Комбайн с красивым названием «Енисей» даже молодые люди должны хорошо помнить из своего детства. Дело в том, что выпуск машины начался в 1985 году. Комбайн подходил для уборки самых разных культур, в том числе подсолнечника, трав, бобовых культур и крупы. Машина также могла осуществлять уборку культуры в «труднодоступных» местах поля.
5. Дон-1500
Этот комбайн помнит каждый.
Пожалуй, самый популярный комбайн на территории СНГ после распада Советского союза. Машина начала серийно выпускаться в 1986 году. По объективным причинам, машину использовали очень долго в бывших республиках союза. Повсеместный отказ от зерноуборочного комбайна начался только в 2006 году, когда ему на смену поспешили более совершенные импортные и отечественные модели.
6. КСГ-Ф-70
Машина для работы в тяжелых условиях.
Весьма интересный образец. Советский комбайн на гусеничной базе, который разрабатывался специально для работы на переувлажненных почвах. По большей части машина работала с кормовыми культурами: травой и кукурузой. Производился комбайн «Донсельмашем» в городе Биробиджан. Больше всего таких машин стояло на вооружении дальневосточных хозяйств.
7. СК-5 «Нива»
Самый масштабный выпуск.
Советский комбайн, выпускавшийся с 1970-го года предприятием «Ростсельмаш». Разработкой руководил Изаксон Ханаан Ильич. Машина примечательна тем, что смогла стать визитной карточкой советского комбайностроения. Ничего удивительного в этом нет, машина была одной из самых широко распространённых в СССР за все время.
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