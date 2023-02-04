Изначально длина пирса, построенного в период между 1937-м и 1941-м годами, составляла 2100 метров, однако в 1988 году его решили удлинить, чтобы в порт могли заходить крупные суда.
Побережье всего штата Юкатан очень мелкое, и достаточная для прохождения больших кораблей глубина находится на значительном расстоянии от берега, из-за чего пирс и пришлось делать таким длинным.
Примечательно, что данный пирс является первым в мире железобетонным сооружением, в котором использовалась арматура из нержавеющей стали с добавлением никеля, именно поэтому ему практически не страшна суровая водная среда.
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Самый длинный в мире пирс в мексиканском городе Прогресо
Изначально длина пирса, построенного в период между 1937-м и 1941-м годами, составляла 2100 метров, однако в 1988 году его решили удлинить, чтобы в порт могли заходить крупные суда.
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