Что носят на голове восточные мужчины: Тюрбан, тюбетейка, феска и др

В жарких странах Азии и Африки без них нельзя было обойтись – они защищали от палящего солнца, от ненастья, от песчаных бурь, а еще позволяли обозначить свою принадлежность к той или иной общине, продемонстрировать свой статус. Восточные головные уборы принято связывать с мусульманскими странами, а между тем, тюрбан Аладдина и тюбетейка Ходжи Насреддина имеют куда более давнюю историю.
Тюбетейка
Этот головной убор чрезвычайно популярен у многих народов, его издавна носили в Поволжье и на Урале, на Кавказе, в Крыму, в Средней Азии. Привычное для русского уха название закрепилось благодаря созвучию с татарским «тубэтэй», то есть «шапочка». В других же языках тюбетейка носит разные имена, у азербайджанцев это «арахчын», узбеки называют ее «дуппи», но, например, в Самарканде этот головной убор уже зовется «калпок».
«Насреддин в Бухаре»
Тюбетейкам отводилась не только практическая роль – защищать голову от летней жары и зимнего холода. В старину она служила своему хозяину и как оберег – считалось, что этот головной убор способен защитить от недоброго глаза.
Тюбетейки шили по-разному: в форме конуса или четырехклинными, плоскими или островерхими, из нескольких слоев шелковой, бархатной ткани, сукна или сатина, украшали орнаментом – вышивкой или бисером. Изготовление тюбетеек традиционно было женским занятием, носили же этот головной убор все – и мужчины, и женщины, и дети.
«Старик Хоттабыч»
В сороковых-пятидесятых годах прошлого века в СССР произошел настоящий бум этих головных уборов, когда тюбетейки стали носить по всей стране. Эту «моду» привезли из среднеазиатских республик те, что возвращались домой из эвакуации.
Тюбетейку могли носить как самостоятельный головной убор либо наматывая поверх нее тюрбан.
Тюрбан (чалма)
Может показаться, что тюрбан – один из атрибутов ислама, но это не так. Большой кусок ткани, обмотанный вокруг головы, а именно это представляет собой тюрбан, – очень древнее изобретение человека. Такие головные уборы носили еще в третьем тысячелетии до нашей эры, это подтверждают находки, относящиеся к культуре Древней Индии и Месопотамии.
«Волшебная лампа Аладдина»
В исламский мир тюрбаны попали от арабов домусульманского периода. Этот головной убор стал обязательным, поскольку его, согласно хадисам, носил пророк Мухаммед. Для тюрбана берут кусок ткани длиной от пяти до восьми метров, в некоторых случаях - до двадцати.
Ниханги
Этот головной убор традиционен и для Индии. Для сикхов ношение тюрбана – «дастара» - обязательно. А их воины – ниханги – носят тюрбаны, как и другую одежду, только синего цвета. В прошлом же воины могли носить в тюрбане оружие и вещи для похода, отчего головной убор становился массивным и тяжелым.
«Анжелика и султан»
Ношение чалмы или тюрбана было связано с общественным положением, например, в Индии низшим кастам иметь такой головной убор было запрещено. А о значении тюрбанов можно судить по драгоценностям, что украшали их. Например, знаменитый алмаз «Кохинур», который сейчас находится среди камней британской короны королевы Елизаветы, на протяжении нескольких веков украшал головной убор раджей из династии Малавского султаната. Легенда гласила, что если камень упадет с тюрбана, народ Малвы попадет в рабство. Так, в сущности, и произошло – когда жена раджи передала алмаз в попытке умилостивить завоевателей, государство было уничтожено и стало частью империи Великих Моголов.
Величина тюрбана многое говорила о статусе его хозяина. Тициан. «Портрет Сулеймана Великолепного»
Считается, что в мире существует больше тысячи способов завязывания тюрбана – головные уборы выходят разными по форме, количеству складок, по тому, где располагается конец ткани – сбоку или на спине. Различаются и цвета тюрбанов у разных народов и социальных групп. Для мусульманина обычным является белый, носят также черный или зеленый тюрбан. У шиитов, как и у индийцев и пакистанцев, принято носить чалму без других головных уборов – фески или тюбетейки.
Ян ван Эйк. «Портрет мужчины в тюрбане»
Традиционно этот головной убор носили лишь мужчины. Но с началом Возрождения и женщины стали сооружать тюрбаны. И восточная мода, в свою очередь, заимствовала европейские идеи – что произошло, например, в Османской империи, когда султан Махмуд II принял решение поменять внешний облик чиновников и солдат, включая и их головные уборы.
Феска
Сын, по некоторым версиям, французской наложницы османского правителя, Махмуд II всегда был сторонником вестернизации. В 1826 году он уничтожил корпус янычар, заменив его на новое военное подразделение – "Победоносную армию Мухаммеда". Воинам предписывалось носить высокую шапку-колпак с шелковой кисточкой - феску. Османы и раньше использовали этот головной убор, наматывая на него тюрбан. Вообще, история фески опять-таки уходит в глубину веков и уж точно за пределы эпохи ислама. Традиционный для фески цвет – красный.
Султан Махмуд II
Считается, что фески носили в Византии, а возможно, и раньше, в Древней Греции. Свое название головной убор получил от марокканского города Фес, где изготавливали такие шапочки, а главное – окрашивали их в красный цвет. Слово «феска» вошло в обиход османов, увидевших когда-то давно такие головные уборы в своих африканских провинциях, Тунисе и Марокко. Марокканцы и сейчас относят феску к элементам своего традиционного наряда, ее надевают и высокопоставленные должностные лица во время официальных мероприятий.
Король Марокко Мухаммед VI
С двадцатых годов прошлого века, когда реформы Ататюрка затронули и национальный костюм, ношение фески, как и тюрбана, в Турции было запрещено и наказывалось штрафом или арестом.
Османская империя на рубеже XIX и XX веков
Куфия
Самым простым из восточных головных уборов у азиатских и африканских народов стала куфия – платок, который защищал голову и лицо от солнцепека и песка, а еще – от холода, поскольку куфия использовалась в пустыне, где ночью температура сильно падает. Считается, что этот головной убор начали носить в городе Эль-Куфе – отсюда и название.
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз
На территории юго-запада Азии, Аравийского полуострова, севера Африки, включая Сахару, куфия стала неотъемлемым элементом мужского гардероба. Чаще всего ее носили с обручем черного цвета – икалем, который придерживал платок на голове, в Саудовской Аравии икаль не использовали, а в Омане куфию повязывали вокруг головы на манер тюрбана. В Иордании и Палестине появился особенный способ ношения этого головного убора – арафатка, по имени лидера Палестины Ясира Арафата.
Ясир Арафат
Традиционные цвета куфии – белый и красный. С приходом на восток солдат Британской империи, куфию стали носить и европейцы, ее называли «шемаг». Носили не из соображений моды – скорее, это был самый удобный способ защититься от жаркого южного солнца. А вот в мировые тренды куфия попала на рубеже тысячелетий.
Тагельмуст
Туарег
Одну из разновидностей восточных тюрбанов издавна носили туареги – один из народов Северной Африки. Тагельмуст – это головной убор из хлопковой ткани, соединенный с вуалью – он закрывает и голову, и лицо. По обычаям туарегов этот кусок ткани достигает десяти метров в длину, а сама материя должна быть синего цвета – она окрашивается вручную по собственной технологии этого народа. Тагельмуст может передаваться по наследству.
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