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17 беспечных личностей, которые понятия не имеют, что такое предосторожность


Безрассудные люди, которым плевать на технику безопасности.

Безрассудные люди, которым плевать на технику безопасности.

Многие мужчины считают себя настолько уверенными в себе, что им даже страх неведом. Но вместе с этим многие из них забывают и об элементарной предосторожности. Эти 17 снимков – лишнее тому подтверждение.


1. На бочке написано «Вода», а человек, как известно на 80 процентов состоит из воды...


Изобретательный электрик.

Изобретательный электрик.

 

2. А что, удобно, в любой момент можно подъехать куда следует...


Ремонтник на колесах.

Ремонтник на колесах.

 

3. Гора строительного мусора - отличная возвышенность для заезда...


Когда не хватает высоты.

Когда не хватает высоты.

 

4. Несколько ударов током научит их быть осторожнее


Неблагоприятное соседство.

Неблагоприятное соседство.

 

5. Таким товарищам не страшно доверить жизнь!


Дружеская помощь.

Дружеская помощь.

 

6. «Парень, уноси лестницу, она не понадобится...»


Заснеженная кровля.

Заснеженная кровля.

 

7. Главное, не смотреть вниз и сохранять невозмутимый вид


Полная невозмутимость.

Полная невозмутимость.

 

8. Действия парня внизу, как и вся конструкция, выглядят крайне подозрительно...


Странная компания.

Странная компания.

 

9. Теперь этот запрет не выглядит бессмысленно...


Доходчивое разъяснение.

Доходчивое разъяснение.

 

10. У кого там, говорите, служба и опасна и трудна?


На склоне.

На склоне.

 

11. Это последний раз, когда его видели целиком...


Парень не в себе.

Парень не в себе.

 

12. В топочной камере всегда находятся какие-то люди.
..


Внимательность.

Внимательность.

 

13. О, эта лестница выглядит так надежно! В самый раз для самоубийства!


Пугающая лестница.

Пугающая лестница.

 

14. Интересно, как ему пришла в голову такая идея


Нестандартный подход.

Нестандартный подход.

 

15. Главное не забывать напевать: «А нам все равно, а нам все равно...»


Пофигист 80 уровня.

Пофигист 80 уровня.

 

16. Столько голов, жаль, что нет мозгов...


Потенциальная опасность.

Потенциальная опасность.

 

17. Зато окна будут чистые...


17 беспечных личностей, которые понятия не имеют, что такое предосторожность

«Хорошая» хозяйка.

 

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17 беспечных личностей, которые понятия не имеют, что такое предосторожность

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17 беспечных личностей, которые понятия не имеют, что такое предосторожностьПодписаться на мой Instagram
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