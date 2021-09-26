8 профессий, открывавших двери к заработку и блату, о которых мечтали рядовые советские граждане

1. Советские мясники

«Коммунизм – это когда каждый советский человек будет иметь знакомого мясника». «Блондинка за углом». /Фото: bigpicture.ru

2. За мебелью – в очередь

Обновить мебель в сжатые сроки можно было за взятку. /Фото:sun9-14.userapi.com

3. Комиссионки и контрабанда

В комиссионках можно было отыскать любой дефицит. При условии благосклонности продавца. /Фото: retailer.ru

4. Стоматологи и коронки

Советские стоматологи зарабатывали частной практикой и модой на золотые улыбки. /Фото: kaufmannstories.files.wordpress.com

5. Ресторанно-гостиничные прииски

Культура советского общепита была переменчивой, а вот доходы сверх зарплаты стабильными. /Фото: lenin.guru

6. СТО-бизнес

Опытный автомеханик зарабатывал даже на том, чего не делал. /Фото: s10.stc.all.kpcdn.net

7. Каста таксистов

Ушлые таксисты могли помочь с любым вопросом. /Фото: l-files.livejournal.net

8. Прелести телеателье

Телевизор занимал в советской семье особое место, поэтому на его обслуживание не скупились. /Фото: lhistory.ru