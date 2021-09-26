8 профессий, открывавших двери к заработку и блату, о которых мечтали рядовые советские граждане

Помимо социально значимых профессий учителя, металлурга и инженера были в СССР должности, занять которые считалось большой удачей. Такие рабочие места сулили приличный доход и весьма широкие привилегии в обществе. Если трудящиеся имели возможность украсть на недовесах и недоливах, шабашить, иметь доход вне учета и доступ к дефициту, про таких говорили «хорошо устроился».
1. Советские мясники
«Коммунизм – это когда каждый советский человек будет иметь знакомого мясника». «Блондинка за углом». /Фото: bigpicture.ru
Доходным делом была занятость в продовольственных магазинах. Помимо доступа к дефицитным товарам здесь зарабатывали на обвесах и обсчетах покупателя. Когда в СССР на витрину попадали, к примеру, популярные колбасные изделия, резко выстраивалась очередь. В таких спешных условиях товар взвешивался на ходу, поэтому погрешности считались явлением типичным. Но самым элитным продовольственником был продавец мясного отдела. Мясник с официальной зарплатой порядка ста рублей вполне мог носить кожаную куртку (советский признак благосостояния) и ездить на приличном авто. Да и занять такое хлебное место представлялось возможным или по блату, или за солидное вознаграждение для вышестоящих.
2. За мебелью – в очередь
Обновить мебель в сжатые сроки можно было за взятку. /Фото:sun9-14.userapi.com
Еще одним доходным местом считались мебельные магазины. В СССР за качественной импортной мебелью выстраивались очереди, тянувшиеся порой по несколько лет. Чешские и румынские гарнитуры значительно превосходили по качеству отечественную продукцию, а югославские образцы и вовсе доставались лишь представителям партийной элиты. Неудивительно, что работники мебельных магазинов всегда были при деньгах. Им регулярно давали взятки за подтасовки в очередях и информацию о поступлениях импортных товаров, а «директор мебельного» звучало очень гордо.
3. Комиссионки и контрабанда
В комиссионках можно было отыскать любой дефицит. При условии благосклонности продавца. /Фото: retailer.ru
Одним из самых перспективных мест в торговле был комиссионный магазин. Хорошие заработки тамошних продавцов гарантировались контрабандой, проходящей через их руки. В Советском Союзе редкой удачей считалось приобрести любой китайско-тайванский ширпотреб, чего под комиссионным прилавком хватало. И несмотря на то, что работники таких лавок часто сотрудничали с контролирующими органами, желанных товаров хватало всем: и на подарки КГБ и ОБХСС, и искушенным потребителям втридорога.
4. Стоматологи и коронки
Советские стоматологи зарабатывали частной практикой и модой на золотые улыбки. /Фото: kaufmannstories.files.wordpress.com
Элитной специализацией среди советских медработников была стоматология. Долгое время супербизнесом считалось зубное протезирование на дому. Дело в том, что очереди на такие услуги в СССР тянулись годами, а с зубами, точней их отсутствием, тянуть сложно. А еще в советском обществе очень любили золотые коронки, что считалось признаком шика и зажиточности и не оставляло дантистов без дела. Причем в уголовном кодексе Страны Советов частной зубной практике и изготовлению драгоценных коронок отводились отдельные статьи. Но часто милиция и КГБ не замечали подпольной деятельности стоматологов, пользуясь их услугами вне очереди и получая «подарки».
5. Ресторанно-гостиничные прииски
Культура советского общепита была переменчивой, а вот доходы сверх зарплаты стабильными. /Фото: lenin.guru
Заработная плата советского работника столовой или ресторана была не самой завидной в стране. Здесь действовало негласное правило: низкий доход компенсируется возможностью брать продуктами питания. Работники общепитов традиционно не докладывали, заменяли мясную долю в котлетах хлебом. Контролирующие органы часто закрывали глаза на все эти ухищрения, довольствуясь увесистыми «подарочными наборами».
Золотым прииском в СССР были и гостиницы. Номеров для размещения желающих всегда не хватало, поэтому получить комнату можно было только через взятку. В гостинице живые деньги водились в карманах работников всех уровней, начиная с вахтера и заканчивая руководством. В учебные заведения, выпускающие специалистов гостиничного хозяйства, был серьезный конкурс. Желающих выучиться на инженера было в разы меньше.
6. СТО-бизнес
Опытный автомеханик зарабатывал даже на том, чего не делал. /Фото: s10.stc.all.kpcdn.net
В сфере техобслуживания самым хлебным местом был ремонт автомобилей. В подобных услугах нуждались все автолюбители, а иметь квалифицированных знакомых на СТО считалось удачей. Да и сама специфика работы автомеханика предполагала возможность зарабатывать сверх нормы. Специалист всегда мог воспользоваться некомпетентностью клиента в деле устройства автомобиля и получить деньги за работу, которую не выполнял. А с учетом того, что автовладельцы в СССР чаще были людьми с хорошим достатком, то и благодарность ушлому мастеру не заставляла себя ждать.
7. Каста таксистов
Ушлые таксисты могли помочь с любым вопросом. /Фото: l-files.livejournal.net
В 50-е годы такси в крупных городах стало почти что массовым транспортом. Любители удобного передвижения уважали водителей такси, обращаясь к ним «шеф». Помимо комфортности услуги значимости таксистам придавал доход выше среднего и образ попутчика-собеседника. Заработок извозчиков увеличился при Хрущеве, когда тарифы опустились, подогревая спрос на услуги автоперевозок.
Одевались таксисты в большинстве своем модно, вещи могли себе позволить приобретать у фарцовщиков. Приличные доходы водителей гарантировались несколькими моментами. Пассажиры в качестве чаевых часто оставляли сдачу, потому как менять деньги за рулем было проблематично, а мелочи на всех не хватало. Кроме того, таксисты имели связи с подпольщиками – спекулянтами, контрабандистами, валютчиками. Таксисты могли помочь приобрести любой дефицитный товар, естественно не бесплатно. В годы антиалкогольных кампаний приобрести спиртные напитки можно было именно у таксиста, правда, в несколько раз дороже.
8. Прелести телеателье
Телевизор занимал в советской семье особое место, поэтому на его обслуживание не скупились. /Фото: lhistory.ru
Телевизор для советского гражданина был едва ли не главным повседневным источником развлечений. Ломалась советская техника к счастью мастеров телеателье регулярно, а покупать новую было дорого. Зарабатывали телемастера не только на непосредственно ремонте, но и на деталях. В наличии необходимых традиционно не было, в отличие от возможности «достать» за определенную плату. Бывали случаи, когда опытные инженеры стремились устроиться рядовыми рабочими в телеателье, потому как доход последних значительно превышал официальную зарплату советского специалиста.
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