Продукты питания, которые опытные хозяйки давно используют в быту

Скорее всего, вы уже наслышаны о лайфхаках для уборки с использованием лимонного сока, соды или уксуса. А как вам новость о том, что с помощью хлеба можно вывести пятна на одежде, а майонезом убрать следы от этикеток на посуде? Заинтригованы?







Расскажем более подробно о том, как использовать различные продукты в быту.

1. Рис

2. Чай

3. Майонез

4. Соль

5. Хлеб

6. Грецкий орех

Как говорится, дешево и сердито!Рисом удобно чистить кофемолку.Наверняка вы слышали о том, что с помощью риса можно реанимировать телефон, который случайно «искупался» в воде. Однако это не единственный вариант использования крупы в быту. Так, например, она является отличным средством для чистки кофемолки. Нужно насыпать в чашу столько риса, чтобы он покрыл лезвия, и включить прибор на одну минуту. Так вы сможете избавиться от остатков старой обжарки либо следов специй.Также крупа становится настоящим спасением, когда нужно помыть бутылку, вазу или другую высокую и узкую емкость. Насыпьте внутрь 50 граммов риса, добавьте пару капель средства для мытья посуды и чуть-чуть воды. После этого хорошо потрясите бутылку, чтобы зерна очистили ее стенки изнутри, и в конце промойте теплой водой.Рисовую воду можно использовать во время мытья посудыКстати, о воде! В быту пригодится не только сам рис, но и вода, в которой он варился, поэтому ни в коем случае не сливайте ее в раковину. В жидкости содержатся остатки крахмала, которые превращают ее в деликатный абразив. В Китае такую воду используют для мытья посуды, столовых приборов, а также для чистки кухонных столешниц. Советуем взять на заметку! А еще можете поливать рисовой водой комнатные растения – она послужит своеобразной подкормкой.Используйте чай для мытья стеколМы уже давно привыкли к тому, что кислоты, которые содержатся в уксусе или лимонном соке, отлично растворяют жиры. Именно поэтому мы так часто используем их для чистки различных поверхностей. Но знаете ли вы, что у любимого всеми нами чая похожие свойства?Оказывается, в его состав входит дубильная кислота, которая придает поверхностям блеск, а также удаляет жир и прочие загрязнения. Также это вещество превращает чай в эффективное средство для мытья стекол. Нужно лишь заварить некрепкий напиток, перелить в бутылку с распылителем и нанести небольшое количество на окно или зеркало. Средство быстро справится с грязью, отпечатками пальцев, разводами от воды и пр. Кстати, чаем также можно протереть стеклянный стол или очки.Так как дубильная кислота менее агрессивная, чем лимонная или уксусная, она абсолютно безопасна для деревянных поверхностей. Поэтому вы можете смело использовать чай для мытья деревянный шкафов, паркета или ламината. Заварите напиток, дайте ему остыть, окуните в жидкость тряпку, хорошо отожмите ее и пройдитесь по загрязненным поверхностям. Так вы сможете быстро убрать жирные пятна и придать поверхности легкого блеска.Смажьте наклейку на посуде майонезом.Согласны, словосочетание «майонез для чистки», звучит, как минимум, странно, однако, если вы попробуете хотя бы раз использовать его во время уборки, то откажетесь от многих дорогущих средств. Например, соус прекрасно справляется с пятнами от мокрой кружки на столе – нужно лишь нанести небольшое количество на бумажное полотенце или салфетку, положить на загрязненный участок и оставить примерно на час. По истечении времени сотрите остатки сухой тряпкой и наслаждайтесь результатом.А еще в состав майонеза входят масла, которые способны разрушить клей. Наверняка вы не раз попадали в ситуацию, когда не могли снять этикетку с новой посуды – так вот, майонез быстро справится с этой задачей. Намажьте наклейку соусом, оставьте на 20 минут, а затем легко удалите с поверхности тарелки или кастрюли (работает с любым материалом: стеклом, пластиком, керамикой).На заметку: Вместо майонеза можно использовать арахисовое масло. Покройте этикетку толстым слоем и оставьте на несколько часов. Жир, который входит в состав масла, растворит клеевую основу, и вы без проблем сможете убрать остатки бумаги с поверхности.И, наконец, майонез пригодится, если вы обнаружили на полу или мебели следы масляной краски. Единственное, нужно действовать очень быстро, пока они полностью не высохли. Смажьте пятна майонезом, подождите несколько минут, после чего уберите их тряпкой.Соль подходит для чистки чугунной сковороды.Еще один универсальный солдат. По сути, соль решает не меньше бытовых проблем, чем упомянутая в начале статьи сода или уксус, однако почему-то ее редко используют в стирке либо уборке. И очень зря! Рассказываем, в каких делах соль проявит себя лучше всего:• во-первых, это отличное средство для удаления застарелого жира и нагара. Возьмите грязную сковороду, насыпьте 100 граммов соли, хорошо протрите дно губкой, а затем ополосните посуду и насухо вытрите ее бумажным полотенцем. Обратите внимание, что солью можно чистить чугунные сковороды, а вот изделия из более деликатных материалов она может повредить;• во-вторых, соль может спасти одежду от заледенения. Добавьте небольшое количество в отсек для кондиционера, постирайте вещи, а затем смело вывешивайте их сушиться на улице – даже при минусовой температуре одежда не замерзнет;• в-третьих, соль можно использовать для профилактики образования засоров. Для этого всыпьте в слив 100 граммов соли и залейте одним литром горячей воды. А чтобы усилить эффект, добавьте еще 100 граммов соды и немного уксуса. Оставьте средство на полчаса, после чего промойте большим количеством воды. Подобную профилактику нужно проводить два раза в месяц.Сделайте шарики из хлебного мякиша.Благодаря тому, что хлеб обладает пористой структурой и впитывающими свойствами, он является отличным средством для очистки разных поверхностей. Например, если вы случайно пролили на скатерть соус или уронили жирный кусок мяса, сразу приложите к загрязненному участку хлебный мякиш. Он впитает в себя жидкость, прежде чем она успеет проникнуть внутрь волокон ткани. После этого сразу отправьте скатерть в стиральную машину, чтобы от пятна не осталось и следа.Есть у хлеба и еще одна скрытая особенность. Оказывается, глютен, который входит в его состав, притягивает грязь. Если вы обнаружили на стене, кухонном шкафчике или столе пятна неизвестного происхождения, скатайте из хлебного мякиша шарик и протрите им загрязненные участки. Только не перестарайтесь, чтобы на поверхности не осталось крошек.Также хлеб пригодится, если вы нечаянно разбили кружку или, например, вазу. Мякиш соберет мелкие крошки стекла и можно будет не боятся порезаться. Просто прижмите его к месту, где лежат осколки.Потрите царапины грецким орехом.Деревянная мебель очень красивая и уютная, от нее веет настоящим теплом, но с точки зрения практичности, увы, это не самый лучший вариант. Со временем на поверхности неизменно появляются царапины и потертости, которые портят внешний вид. К счастью, есть один волшебный способ, который сможет сделать эти повреждения практически незаметными. Вам понадобится лишь ядро грецкого ореха. Да-да, вы все правильно поняли. Дело в том, что орех способен подкрасить царапины, благодаря чему их цвет сольется с оттенком дерева. Ловкость рук, и никакого мошенничества!