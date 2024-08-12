15 самых забавных и странных географических названий на Земле

Чайнатаун город в штате Висконсин, США.

1. Свастика

Город Свастика в провинции Онтарио, Канада.

2. Королевство сатаны

Два города в США (в штатах Вермонт и Массачусетс) называются Королевство сатаны.

3. Пенистон

Городок Пенистон в Йоркшире, Англия.

4. Ничто

Поселок Ничто в штате Аризона, США.

5. Северный полюс

Город Северный полюс есть в штатах Аляска и Нью-Йорк, США.

6. Безымянный

Городок в штате Колорадо, США.

7. Луна

Городок Луна находится к северо-западу от Питтсбурга.

8. Марс

Город Марс в штате Пенсильвания, США.

9. Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон - единственный город названный полным именем.

10. Ганджа

Город в Азербайджане.

11. Чайнатаун

Чайнатаун город в штате Висконсин, США.

12. Бэтмен

Город Бэтмен в провинции Бэтмен на берегу реки Бэтмен, Турция.

13. Бастардтаун

Город Бастардтаун в графстве Вексфорд, Ирландия.

14. Å

#197 ; - деревня на самом севере Норвегии.

15. Несчастный случай

Городок Несчастный случай в штате Западный Мэриленд, США.