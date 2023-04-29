Ваш выбор напитка не зависит от его вкуса

Несмотря на огромное разнообразие напитков, у каждого человека есть тот, который он любит пить больше всего. Это может быть кофе или чай, вино или пиво, сок или «Кока-кола» — предпочтения у всех разные. Но, оказывается, приятный именно вам вкус напитка никак не влияет на то, что вы из раза в раз его покупаете.
Определённые напитки привлекают нас потому, что нам приятен возникающий эффект от них, а не их вкус. Например, люди любят кофе за прилив бодрости и активности, схожий результат даёт и сахар. Поэтому некоторые «подсаживаются» на сладкий кофе, любя его за то, что он делает с их организмом, а не за его вкус. С алкоголем, особенно с пивом, всё примерно так же. Вам нравится не его горький вкус, а ощущение эйфории и расслабленности, вызываемое им.
Так происходит потому, что выбор напитка определяется генами, связанными с психоактивными свойствами этого напитка. В мозге есть центры вознаграждения, становящиеся активными, когда в организм поступают определённые химические вещества или соединения. Некоторые люди генетически более восприимчивы к ним, чем другие. По словам доктора-диетолога Лиз Вейнанди из медицинского цента Wexner, эти соединения и вещества вызывают определённые когнитивные изменения и изменения настроения.
К выводу о том, что вкус напитка не влияет на любовь к его употреблению, пришла команда учёных из Медицинской школы Файнберга после проведённого исследования. В его ходе учёные хотели лучше понять гены вкуса и то, как они влияют на предпочтение напитков. Они опросили более 335 000 человек, чьи ДНК хранятся в британском Биобанке, чтобы выяснить количество употребляемых ими напитков. Эти напитки разделили на две категории. В первую вошли горькие: красное вино, пиво, кофе, чай, и грейпфрутовый сок, а во вторую — сладкие: лимонады и соки, кроме грейпфрутового, а также подслащённые напитки. В результате сопоставления вкусовых предпочтений и генов опрошенных выяснилось, что предпочтения в плане выбора напитков не имеют ничего общего со вкусовыми генами.
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Ваш выбор напитка не зависит от его вкуса
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