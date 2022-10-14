Названия брендов, которые мы перевели и теперь не можем смотреть на них как прежде

Над названиями компаний обычно работает целая команда. Именно они придумывают короткие и звучные слова для самых разных брендов — от тех, что производят чипсы, до автомобильных концернов.

И все эти названия звучали стильно и солидно ровно до тех пор, пока мы не решили дословно перевести их.



Schogetten — «Возьми шоколадку»

Easy Peasy — «Проще простого»

Spar — «Ель»

CAT — «Гусеница»

Škoda — «Ущерб»

Auchan — «Верхние поля»

Wildberries — «Дикие ягоды»

12 Storeez — «12 магазинов»

Tefal — «Тефлон и алюминий»

Ferrero Rocher — «Камень Ферреро»

Mon Chéri — «Мой дорогой»

Acuvue — «Точное изображение»

Название немецкого шоколада Schogetten образовалось путем слияния частей двух слов немецкого языка. Первая часть «scho-» легко ассоциируется с началом слова «шоколад»: Schokolade. Во второй половине слова — немецкий глагол getten со значением «получить» или «взять». Выходит, что полное название можно перевести как «Возьми шоколадку».Относительно недавно на прилавках магазинов появились новые чипсы в яркой упаковке с названием Easy Peasy. Крылатое выражение на самом деле — часть фразы «Easy peasy lemon squeezy». Что означает «Просто, словно выжать лимон». А само по себе выражение «Easy Peasy» можно перевести как «легче легкого», «плевое дело» или «проще простого».В названии сети супермаркетов кроется двойной смысл. Во-первых, это аббревиатура — изначально компания называлась DESPAR по первым буквам ее девиза, который на голландском языке звучал как «Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig» (Все мы выигрываем от сотрудничества).Позже две первые буквы от названия «отвалились» и появилось название Spar, которое с голландского переводится как «ель», что объясняет появление зеленой елочки на логотипе.Нет, вовсе не кот, как можно было бы подумать. CAT — это сокращение от Caterpillar, именно так звучит полное название бренда. А оно, в свою очередь, переводится на русский язык как «гусеница». Правда, создатели вряд ли имели в виду личинку насекомого — речь идет о машине на гусеничном ходу, производством которых в том числе и занимается компания.В русском языке слово «шкода» тоже есть, пусть оно и несколько устарело, и обозначает проказника. Значение чешского слова Škoda ушло недалеко — в дословном переводе оно означает «ущерб» или «разрушения».Название сети супермаркетов «Ашан» — это сознательно искаженная французская фраза «Hauts champs», которую можно перевести как «Верхние поля». Это название — отсылка к месту, где был открыт первый магазин: так назывался квартал во французском районе Рубе. А вот птичка на логотипе позволяет трактовать перевод бренда и по-другому: по-французски «au chant» означает «птичья трель».Один из крупнейших интернет магазинов носит простое и сочное название, в переводе а английского — «Дикие ягоды».Бренд одежды 12 Storeez был основан двумя девушками-близнецами и одним парнем. Примечательно, что, несмотря на название, владельцы бизнеса открыли уже более 45 магазинов в мире.Название марки посуды и бытовой техники Tеfal состоит из двух слов: TEFlon и ALuminium. Что буквально переводится как «тефлон» и «алюминий», из которых и изготавливается продукция этого бренда.Создатель марки шоколадных конфет Микеле Ферреро назвал свои сладости в честь грота Масабьель — Rocher de Massabielle. Таким образом сочетание слов Rocher и фамилии создателя конфет может переводиться как «Камень Ферреро».Марка шоколадных конфет Mon Chéri носит красивое французское название с переводом «Мой дорогой». Предполагается, что такая фраза будет намекать на французский образ жизни.Название марки известных контактных линз состоит слитого в одно слово выражения «Accurate view» — «Точное изображение».