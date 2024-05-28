Почему нельзя пит пить воду из новой скважины

Сложно себе представить дачный участок без доступа к воде. Последняя во всех смыслах является «основой жизни». В дачный сезон без воды не сможет обойтись ни кухня, ни сад, ни огород. Поэтому на участке обязательно должен быть колодец, а еще лучше – скважина с насосом.







Обеспечение дачи водой – первоочередная задача для любого хозяина.

Однако, мало кто знает, что, пробурив скважину или выкопав колодец не стоит сразу же пускать в дело полученную из нее воду. Сначала рекомендуется сделать еще кое-что.Вода может быть грязной.Наверное, ни для кого не секрет, что радиация «не слишком полезная» для человеческого организма. Так вот 60% получаемого за год облучения приходится на такой тяжелый природный газ как радон. Основная доля радона содержится в почве и воде, в том числе, как несложно догадаться, в грунтовой… В каждой стране за уровнем радионуклидов в грунтовых вод следят компетентные органы, однако и сами дачники должны проявлять известную степень бдительности. Собственно, по этой причине особого внимания требуют колодцы и водяные скважины.Радон проникает из недр.Главная проблема раона в том, что газ имеет обычай выделяться из воды и скапливаться в замкнутых помещениях. Высокая концентрация радиоактивного газа способствует усиленному облучению всех и всего. Некоторое количество опасного вещества при этом все еще остается в воде. Употребление такой, в лучшем случае приводит к систематическому расстройству желудочно-кишечного тракта. Но хуже всего, что радон является мощным канцерогеном. А это значит, что при длительном накоплении вещество способно спровоцировать разнообразные заболевания.Каждый дачник сам должен следить за водой.Что же в такой ситуации делать простому дачнику? На самом деле все просто. Если занимаешься бурением скважины на участке – позаботься о проверке качества воды. Для этого следует воспользоваться услугами местной санэпидемстанция, лаборатория которой сможет провести все надлежащие анализы. Само собой, подобная услуга отнюдь не бесплатна. Более того, воду настоятельно рекомендуется проверить не только на упомянутый газ, но и на наличие не опасных микроорганизмов. Комплексный анализ воды в государственной лаборатории обойдется примерно в 15-20 тысяч рублей.Нужно обязательно проверять воду.