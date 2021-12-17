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Как оформить рукава кружевом без оверлока

Как оформить рукава кружевом без оверлока

Одежда с кружевом всегда выглядит элегантно и изысканно. К сожалению, многие мастерицы боятся шить вещи с кружевом, так как считают, что эта работа для опытных швей. На самом деле, даже начинающей рукодельнице под силу создать красивую вещь, оформленную тонким кружевом.
Блуза или платье с кружевным рукавом позволят вам быть в центре внимания, как в повседневной жизни, так и на празднике.
Как оформить рукава кружевом без оверлока
Для построения выкройки манжета необходимо измерить ширину рукава. Лоскут ткани сложите вдвое и начертите на нем прямоугольник, равный по высоте 10 см, а по ширине половине ширины рукава. На левой стороне сделайте отметки по 3 см. Скруглите стороны и проведите дополнительные линии, как показано на рисунке.
Как оформить рукава кружевом без оверлока
Выкроите деталь, оставляя припуск на швы 6 мм.
Как оформить рукава кружевом без оверлока
Второй отрез ткани продублируйте флизелином. Наложите деталь манжета на ткань и соедините их с помощью швейной машины. Вырежьте детали, оставляя припуски 0,2 см – 0,3 см.
Как оформить рукава кружевом без оверлока
Выверните заготовку на лицевую сторону, отпарьте. Для подготовки кружевной детали отмерьте кружево по ширине рукава, добавляя 4 см на складку.
Как оформить рукава кружевом без оверлока
Стачайте кружево в кольцо мелкой зигзагообразной строчкой, следя за сохранением рисунка. Заложите и закрепите встречную складку. Сколите кружево и уже готовый манжет.
Второй кусок кружева выкроите по ширине рукава с учетом припусков на швы. Соедините кружево с рукавом.

Как оформить рукава кружевом без оверлока
Стачайте шов рукава.
Как оформить рукава кружевом без оверлока
Вметайте манжет или закрепите его портновскими булавками.
Как оформить рукава кружевом без оверлока
Для завершения работы проложите машинную строчку, воспользовавшись рукавной платформой швейной машины.
Пошаговый процесс пошива рукава, оформленного кружевом, смотрите на видео:

 

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