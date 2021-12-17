Как оформить рукава кружевом без оверлока

Одежда с кружевом всегда выглядит элегантно и изысканно. К сожалению, многие мастерицы боятся шить вещи с кружевом, так как считают, что эта работа для опытных швей. На самом деле, даже начинающей рукодельнице под силу создать красивую вещь, оформленную тонким кружевом.Блуза или платье с кружевным рукавом позволят вам быть в центре внимания, как в повседневной жизни, так и на празднике.Для построения выкройки манжета необходимо измерить ширину рукава. Лоскут ткани сложите вдвое и начертите на нем прямоугольник, равный по высоте 10 см, а по ширине половине ширины рукава. На левой стороне сделайте отметки по 3 см. Скруглите стороны и проведите дополнительные линии, как показано на рисунке.Выкроите деталь, оставляя припуск на швы 6 мм.Второй отрез ткани продублируйте флизелином. Наложите деталь манжета на ткань и соедините их с помощью швейной машины. Вырежьте детали, оставляя припуски 0,2 см – 0,3 см.Выверните заготовку на лицевую сторону, отпарьте. Для подготовки кружевной детали отмерьте кружево по ширине рукава, добавляя 4 см на складку.Стачайте кружево в кольцо мелкой зигзагообразной строчкой, следя за сохранением рисунка. Заложите и закрепите встречную складку. Сколите кружево и уже готовый манжет.Второй кусок кружева выкроите по ширине рукава с учетом припусков на швы. Соедините кружево с рукавом.Стачайте шов рукава.Вметайте манжет или закрепите его портновскими булавками.Для завершения работы проложите машинную строчку, воспользовавшись рукавной платформой швейной машины.Пошаговый процесс пошива рукава, оформленного кружевом, смотрите на видео: