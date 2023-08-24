11 стихотворных подсказок, как говорить правильно

Грамотная речь — важный показатель культуры. Но все тонкости русского языка запомнить очень непросто.



Публикуем несколько стихотворных шпаргалок с примерами, где чаще всего допускаются ошибки. Запоминаются моментально и навсегда избавляют от досадных ошибок.







Сразу две сказали одноврЕменно:

«Дорогой, похоже, я берЕменна!»

Предпочтительно: одноврЕменно



***



Не советую вАм

Напиваться по средАм.

Предпочтительно: по средАм



***



Мы не жулики, не вОры,

Подписали договОры.

Норма: договОры (не договорА)



***



Солнце. Жарко. ПривезИ

Нам для окон жалюзИ.

Норма: жалюзИ (не жАлюзи)



***



ЗвонИт звонарь,

ЗвонЯт в звонок,

Чтоб ты запомнить верно смог.

Норма: звонИт (не звОнит)



***



Я тушил вагон товарный,

Потому что я пожарный.

Норма: пожарный



***



Носки короткие — слово длинное: носкОВ,

Чулки длинные — слово короткое: чулок.

Норма: носкОВ, чулок



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Я занял у родителей денег

И не вернул, потому что бездельник.

Весной друг байк мне одолжил,

И я до лета не дожил.

Норма: я занял, мне одолжили

(в значении «дали взаймы»)



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Согласно царскому указу,

Боярам выбили по глазау.

Норма: согласно чему (не согласно чего)



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Одеть Надежду,

Надеть одежду.

Норма: одеть (кого-то), надеть (на себя)



***



Не налезли шорты?

Долго ели тОрты!

Норма: тОрты (не тортЫ)



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