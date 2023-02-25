«Тайные посылы» еды на картинах: Зачем художники рисовали еду, а сегодня многие ее фотографируют







Еда, как символ человеческих грехов

Трапеза, как способ подчеркнуть разрыв сословий.

Фрукты изображены испорченными.

Еда, выражающее классовое неравенство

Когда вся жизнь вокруг картошки.

Когда никто не видит можно есть и поскромнее.

Натюрморты как символ эпохи

Нехитрый натюрморт рабочего человека.

Просто банка с супом, наделавшая много шума.

Натюрморты от пользователей сети

Желание делиться фотографиями своей еды - признак зависимости.