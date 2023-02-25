«Тайные посылы» еды на картинах: Зачем художники рисовали еду, а сегодня многие ее фотографируют

Вот вы готовите сложное блюдо из множества этапов, которому посвятили половину дня. Домашние уже предвкушают вкусную трапезу и исходят слюной. Вы вкладываете все на блюдо, украшаете финальной веточкой кинзы, но не спешите подавать на стол. Сначала фото. Что это? Хвастовство или просто дань моде? Огромное количество фотографий еды от обычных пользователей сети уже давно никого не удивляет, а их количество лишь только увеличивается.
Однако наши современники отнюдь не новаторы в желании множить изображения еды. Художники всех времен с особым чувством изображали на своих полотнах те или иные яства, причем не обязательно это были натюрморты. Чаще всего, еда использовалась для того чтобы подчеркнуть общее настроение картины, уточнить детали и придать ей особую глубину. И это неспроста, отношение человечества к еде всегда было как к чему-то большему, нежели элементу выживания.
Еда – это не просто то, что дает нам энергию и позволяет жить дальше, это – символ. Ведь не зря говорят, что ты – то, что ты ешь. Однако если в эту фразу вкладывают смысл о необходимости правильного и полезного питания, то на деле все еще сложнее. Демонстрируя то, что он ест, человек показывает свой социальный статус, свои убеждения относительно питания, то, как он понимает красоту и как относится к жизни.
Для художников любого периода «тайные посылы», сделанные с помощью еды, встречаются достаточно часто и если попытаться их раскрыть, то могут обнаружиться весьма интересные факты.
Еда, как символ человеческих грехов
В средневековье чаще всего еда использовалась для того чтобы подчеркнуть классовое неравенство и демонстрации греховного падения. В тот период, когда еда добывалась тяжким трудом, иначе быть и не могло.
Трапеза, как способ подчеркнуть разрыв сословий.
Придворный художник из Шотландии написал картину «Притча о богаче и Лазаре», которая датируется 16 веком. На ней очень явно продемонстрировано классовое неравенство. Феодалы наслаждаются дичью, они розовощекие, довольные и счастливые. А за дверью стоит голодный бедняк и просьбы накормить его игнорируются и не мешают богачам есть дальше. Вторая часть картины расставляет все по местам, обещая скупым феодалам место в аду за их жадность и нежелание делиться едой, которая у них в избытке. Бедняку же уготованы небеса и рай.
Фрукты изображены испорченными.
«Вакха» Караваджо изображает еду более тонко, не проводя прямых параллелей, а скорее намеками приводя зрителя снова к людским порокам. Тарелка с фруктами часто встречается на картинах и обычно является символом плодородия и благополучия. Однако на этой картине не все так просто, если приглядеться, становится понятно, что фрукты изображены нарочито порченными. У яблок лежалые бока, кое где они поедены гусеницами, листья жухлые, виноград тоже не первой свежести. Может показаться, что на картине с изображением прекрасного юноши, несвежие фрукты олицетворяют скоротечность бытия. Однако если приглядеться к рукам молодого мужчины, а точнее его ногтям, то меняется и общий смысл. Дело в том, что юный натурщик изображен с черной каймой под ногтями. Да, часто для работ над картинами художники нанимали простых работяг, для которых грязные руки – это неотъемлемая часть. Однако вряд ли бы художник, столь детально прорисовавший все мелочи, допустил бы такую оплошность. Скорее эта деталь, равно как и фрукты с гнильцой, демонстрируют, что внешняя красота не только быстро проходит, но и может скрывать за собой что-то по-настоящему неприятное.
Еда, выражающее классовое неравенство
Когда вся жизнь вокруг картошки.
Тема грязных рук и еды, как нельзя более драматично раскрыта в ранней работе Винсента Ван Гога «Едоки картофеля». Эта его работа не была оценена по достоинству, часто даже она трактовалась как оскорбление людей труда и попытку высмеять крестьянство. Темная и мрачная картина, на которой семейство собралось поздним вечером, при свете лампы за нехитрым ужином – здесь удручает все. На столе картофель, люди одеты тепло, значит в комнате холодно, у них серые, замученные лица, они и сами похожи на картошку. Художник долго работал над этой картиной, ему хотелось передать насколько тяжел труд людей, которые работают день за днем, чтобы к вечеру у них на столе была еда. При этом они едят картошку, чтобы жить и ухаживать за этим самым овощем. Такой вот безрадостный круговорот событий. Вся обреченность существования этой семьи как бы подчеркивает социальное неравенство в обществе. Пока одни завтракают устрицами, жизнь других зависит от картошки.
Когда никто не видит можно есть и поскромнее.
Герой картины Павла Федотова «Завтрак аристократа», судя по убранству комнаты и халату, вовсе не бедствует. Даже его пудель отлично подстрижен, а листок на стуле с надписью «Устрицы», свидетельствует о том, что эта комната явно знавала дни получше. Однако сегодня на завтрак краюха хлеба и пустой кошелек. Если бы не вдруг заявившийся незваный гость, то хозяин спокойно бы позавтракал хлебом. Однако он вовсе не желает обнаружить диссонанс между своим образом прожигателя жизни и скудным завтраком перед посторонним, потому спешно прикрывает стол раскрытой книгой. Кстати, изначально картина именовалась «Не в пору гость», второе название появилось после смерти художника. Образ, который он изобразил на картине, часто встречается и в литературе и именуется «царьком среднего звена».
Натюрморты как символ эпохи
Нехитрый натюрморт рабочего человека.
Не обязательно знать историю или владеть особым художественным взглядом, чтобы понять какой символизм несет натюрморт «Селедка» Кузьмы Петрова-Водкина. Это практически художественная летопись эпохи. Две картофелины, селедка, кусок хлеба. Бесхитростный набор для обеда, на красной скатерти, символизирующей революцию – все собрано наспех, даже картошки несуразно разных размеров и странных форм, а селедка завернута в пергамент. Хлеб нарезан как для пайка, как бы демонстрируя, ограниченность, присутствие нормативов во всем.
Просто банка с супом, наделавшая много шума.
Если Петров-Водкин использовал нарочитый минимализм на своих натюрмортах для того чтобы подчеркнуть важность иных событий, происходящих в стране, то легендарная консерва с картины «Банка с супом» Энди Уорхола стала настоящим прорывом в этой области. Если прежде натюрморт рассматривался как исключительно что-то символичное и были даже разработаны специальные тайные символы для обозначения посылов (например, виноград – жертва Христа, абрикосы – грехопадение, а лимон – предательство), то видение американского художника прекрасного в обыденном, шла в разрез с привычным представлением. Слава пришла к художнику не сразу, а банка с супом, стала олицетворением эпохи, стремящейся к массовому производству и стиранию граней между индивидуальностями. Никакой политики, никакого символизма. Просто банка супа на обед. Такая же простая, как и способ ее приготовления.
Натюрморты от пользователей сети
Желание делиться фотографиями своей еды - признак зависимости.
В самом начале материала мы уже упомянули о некоторых причинах, которые заставляют пользователей сети не просто фотографировать свою еду, но и делиться ею в интернете. Это движение стало настолько обыденным, что даже появились специальности фуд-фотограф и фуд-стилист. Таким образом, эстетические качества еды ставятся превыше ее питательных свойств, не так важно, что ты ешь, гораздо важнее как это выглядит. Психологи уверены, что подобное стремление свидетельствует о желании компенсировать недостаток внимания и ярких впечатлений.
Сфотографировать блюдо так, чтобы оно получилось красивым и притягательным – это не так уж и просто, требует не только определенных навыков, но и возможностей гаджета. Все эти «танцы с телефоном» около тарелки оттягивают момент принятия пищи и как бы растягивают удовольствие. Эта забавная особенность может свидетельствовать о серьезной зависимости либо от самой еды, либо от социального одобрения. Ведь другая причина, по которой люди выкладывают фото своей еды в социальные сети – желание получить одобрение окружающих, продемонстрировать им свой уровень благосостояния и подчеркнуть свою значимость. При этом вовсе не обязательно еда будет из ресторанов или кафе, домашние блюда даже носят определенный интимный контекст, а их демонстрация – желание человека делиться подробностями своей личной жизни с окружающими.
Многих людей раздражают фотографии еды в новостной ленте, причем настолько, что они отписываются или скрывают из новостей друга, постящего кулинарные произведения. Оно и не удивительно, ведь на подсознательном уровне любой человек понимает, что это не просто натюрморт, а некое тайное послание, точно такое же как и на известных картинах.
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