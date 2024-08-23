Как просто отмыть зелёнку и йод

Наверное, нет человека, которые не пачкал руки или свою одежду йодом и зеленкой. Если с кожи они еще более-менее смываются, то с ткани вывести их почти нереально. Однако есть способы, которые позволяют их убрать на 100% вообще без следа.



1. Выведение йода

2. Выведение зеленки

Пятна йода бесследно выводит аптечный препарат – натрий тиосульфат.Берем его ампулу, вскрываем и поливаем на пятно йода. Это недорогое общедоступное средство. Оно насколько эффективное, что делает прозрачным даже концентрированный йодный раствор.После обесцвечивания пятна препаратом, остается просто простирнуть одежду в машинке. Средство можно использовать, и чтобы стирать йод с кожи.Пятна от зеленки убираются другими реагентами.Для их удаления нужно нанести стиральный порошок, и добавить немного воды для активации реакции.Наилучше порошок сработает, если вместо воды добавить аптечную перекись водорода.При выведении зеленки все же придется немного потереть вещь как при стирке. После этого остатки порошка, зеленки и перекиси нужно выполоскать водой.