Куда деваются остатки мыла в отелях, если постояльцы не прихватили его с собой «на память»

Что же делают со всем этим мылом?
Каждый человек, который хотя бы раз останавливался в гостинице, знает о том, что постояльцем полагается индивидуальный набор личной гигиены. Все средства в нем всегда упакованы так, чтобы гость был уверен, что он первый, кто коснется этих интимных вещей. Для номеров такие наборы закупают с запасом и, как правило, один постоялец не успевает потратить все предметы, положенные ему. Так что же тогда случается с мылом?
Горничные собирают мыло.
И вот теперь, у всех, кто не забирает гигиенические наборы из отеля «на память» может возникнуть закономерный вопрос – что делают со всеми этими остатками? Неужели они смиренно идут в мусорный бак? Ответ на этот вопрос – нет. Если понаблюдать за работой горничных в отелях, то можно заметить, что они складывают неиспользованное мыло в специальные ёмкости.
Переработка мыла идет полным ходом.
Эти емкости не выбрасывают, а передаются отелями в организации, которые отправляют остатки мыла на повторную переработку. Сначала кусочки обрабатывают санитарными средствами, затем крошат и только потом из получившегося порошка делают новое мыло.
Вот этот гений.
К этому благому делу отели присоединились совсем недавно. Инициатором гуманитарной миссии стал Шон Сейплер. Загорелся этой идеей он как раз после остановки в одном из отелей и после общения с горничной, от которой и узнал, что в целом полезные остатки мыла просто выбрасываются. В результате он основал благотворительную организацию Clean The World, которая существует с 2009 года и направляет вторичное мыло в бедные страны. Там его раздают бесплатно местным жителям, дабы улучшить санитарную ситуацию.
Все ради людей.
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