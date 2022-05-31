Запах старых ботинок и миска для еды вместо ванны: современное искусство для собак

Как часто можно услышат от владельцев собак, что их питомцы «совсем как люди – всё-всё понимают». Так, возможно, собакам также нужно искусство? Чтобы вызывать новые эмоции, чтобы получать новый опыт и уходить из галереи в благодушно-творческом настроении. Британский художник Доминик Уилкокс решил проверить, возможно ли такое, и создал выставку современного искусства для собак.













Куриные ножки на картине для собак.







Выставка современного искусства для собак была экспериментальной (по крайней мере пока) и была открыта всего лишь на пару дней в прошлые выходные. Она стала частью большой кампании #PlayMore (играй больше), которая рассчитана на то, чтобы вдохновить владельцев четырехлапых питомцев проводить больше времени со своими животными. И, конечно, главное в подобных задачах – оставить участников в хорошем настроении. Поэтому прежде чем представлять эту необычную выставку искусства публике, организаторы проконсультировались с ветеринарами – будут ли все эти физические и психологические стимулы вести к положительным эмоциям собак? А их хозяев? И только когда все подтверждения были получены, выставка открылась для публики.







У собак, которым посчастливилось побывать на этой выставке, был по-настоящему счастливый день.

Погонять за виртуальным фрисби, высунуться из окна «автомобиля» и почувствовать встречный ветер на своей шерсти, порезвиться между струйками воды, и даже понюхать поношенные ботинки – это ли не радость! Доминик Уилкокс (Dominic Wilcox) собрал в этой галерее работы нескольких художников, каждый из которых по-своему выразил свое видение «щенячьего рая». «Уже много лет современное искусство является важным источником вдохновения и сильных эмоций для человека, – говорит Доминик. – Но еще никогда не было создано ничего подобного для животных.»На выставке, среди прочих экспонатов, есть много интерактивных. Так, например, огромный вентилятор распространяет запах мяса, а в огромной плошке лежит более тысячи шариков , которые напоминают сухую еду для собак – и в этих шариках можно резвиться, прыгать и даже пытаться их съесть. В зале также находятся картины нескольких художников. Картины висят на уровне глаз собак, все сюжеты выполнены в основном в желтых и синих цветах – тех, которые различают собаки.«Такое задание – это совершенно новый вызов моей карьере, – говорит Доминик. – Прекрасно работать с совершенно новыми уникальными коллекциями интерактивного искусства для совершенно новой публики.» Впрочем, как бы то ни было, задача этой необычной выставки была выполнена – хорошее настроение и собакам, и их хозяевам, наблюдавшим за своими питомцами, было полностью обеспечено.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)