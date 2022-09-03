«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Наверняка, каждому, кто смотрел популярный сериал «Игра престолов», запомнилась живописная сцена, в которой Тайвин Ланнистер умирает от арбалетного болта, выпущенного его разъяренным сыном-карликом, сидя со спущенными штанами на унитазе. Далеко не самая героическая и красивая смерть получилась, не так ли?











Впрочем, киношный интриган Ланнистер оказался далеко не единственным человеком, который отправился на свидание с Создателем в столь неприятном и компрометирующем виде. Истории известно довольно много прискорбных случаев, когда недовольно смывать за некоторыми известными личностями приходилось самой костлявой старухе с косой. Сегодня мы решили поведать нашим читателям о четверке знаменитых исторических персонажей, которые отправились на тот свет прямиком из туалетной кабинки.



Развратный император, который не спрятался в туалете от судьбы

Победоносный полководец, который проиграл битву за унитаз

Знаменитый архитектор, которого убила безвкусица

Король рок-н-ролла, который умер на «белом троне»