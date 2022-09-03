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«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Наверняка, каждому, кто смотрел популярный сериал «Игра престолов», запомнилась живописная сцена, в которой Тайвин Ланнистер умирает от арбалетного болта, выпущенного его разъяренным сыном-карликом, сидя со спущенными штанами на унитазе. Далеко не самая героическая и красивая смерть получилась, не так ли?

«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Впрочем, киношный интриган Ланнистер оказался далеко не единственным человеком, который отправился на свидание с Создателем в столь неприятном и компрометирующем виде. Истории известно довольно много прискорбных случаев, когда недовольно смывать за некоторыми известными личностями приходилось самой костлявой старухе с косой. Сегодня мы решили поведать нашим читателям о четверке знаменитых исторических персонажей, которые отправились на тот свет прямиком из туалетной кабинки.

Развратный император, который не спрятался в туалете от судьбы


«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Назвать Императора Гелиогабала, который правил Римом в начале третьего века нашей эры, добродетельным человеком язык однозначно не повернулся бы ни у одного из его современников. Гелиогабал бесстыдно распродавал налево и направо политические и военные должности, насиловал девственниц-весталок, имел терки с римскими жрецами и баловался человеческими жертвоприношениями на досуге.
В общем, принимая во внимание тот факт, что своим главным телохранителем горе-император вместо опытных воинов и солдат назначил сексапильного юношу-танцовщика, заговор с целью его убийства среди римской знати созрел очень и очень скоро.

«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Когда Гелиогабал почуял неладное, и, наконец, осознал, что хорошо орудовать копьем его новоиспеченный телохранитель умеет, увы, исключительно только в жаркой императорской постели, древнеримский «король тусовок» не придумал ничего лучше, как попытаться спрятаться от уготованной ему печальной судьбы, запершись в дворцовом туалете. Само собой разумеется, отхожее место оказалось далеко не самой надежной крепостью, и очень скоро в туалет постучались бравые мятежные легионеры, которые вместо рулончика бумаги торжественно вручили своему Императору клинок в сердце.

Победоносный полководец, который проиграл битву за унитаз


«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Знаменитый полководец Уэсуги Кэнсин, пожалуй, был одной из самых важных и могущественных фигур на шахматной доске Японии 16-го века. Если верить историческим данным, которые сохранились до наших дней, Уэсуги был настолько талантливым лидером, что ему даже не нужно было говорить со своими солдатами, с которыми он изъяснялся исключительно на языке жестов. На счету у полководца, которого многие современники считали живым воплощением бога войны, было множество блестяще выигранных битв, однако, одно сражение Уэсуги Кэнсин все же сокрушительно проиграл.

«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Смерть «бога войны» оказалась настолько же жестокой и постыдной, насколько блистательной и славной была его не слишком долгая жизни. Считается, что враги подослали к Уэсуги коварного убийцу, который спрятался в канализации под его туалетом, и когда полководец устало стянул с себя доспехи и отправился справлять естественную нужду, средневековый японский Хитмэн выхватил из-за пояса меч и всадил его Кэнсину прямиком в самое уязвимое место.

Знаменитый архитектор, которого убила безвкусица


«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Луис Кан стал одним из самых известных и признанных архитекторов в истории США, который в буквальном смысле слова построил новое лицо американской архитектуры середины 20-го века. Кан имел множество почитателей, преподавал в престижных университетах и спроектировал десятки впечатляющих и эпичных построек.

«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Впрочем, по иронии судьбы умереть знаменитому архитектору, славящемуся своим утонченным чувством стиля, суждено было в стенах здания, которое лично он считал «самой настоящей и грубой безвкусицей», а вернее, в стенах его уборной. В 1974 году Луис Кан зашел справить нужду в общественный туалет железнодорожного вокзала Пенн-стейшн и почил в его кабинке от внезапного накатившего сердечного приступа.

Король рок-н-ролла, который умер на «белом троне»


«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Пожалуй, в мире не найдется такого человека, который не знает имени короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, ставшего одним из самых успешных и популярных музыкантов XX века. Поэтому отнюдь не удивительно, что в тот летний августовский день, когда Элвис отправился развлекать своими песнями уже не восхищенных фанатов, а самого Святого Петра, многие американцы ложились спать со слезами на глазах, и никому не пришло в голову кричать о том, что король рок-н-ролла умер, и да здравствует новый король.

«Не бойся, за тобой смоет смерть!» или четверо знаменитых людей, которые умерли в туалете

Впрочем, умереть Элвису было суждено отнюдь не по-королевски. Как и многих других знаменитых музыкантов, рок-н-рольного бога сгубил самый обычный героин, и в 1977 году Пресли умер от передозировки в туалете собственного особняка после того, как сделал себе последний «золотой» укол «беленького» прямо на унитазе.

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