Беременные мужины в оригинальной рекламе пива

Рекламный постер пива Bergedorfer Beer
В свое время Чарли Чаплин пообещал миллиардную премию первому в мире мужчине, которому удасться забеременеть и родить ребенка. Глядя на эти фотографии, может сложиться впечатление, что в новейшей истории наконец появились претенденты разбогатеть вмиг, но на самом деле снимки беременных мужчин — не более чем рекламная кампания, посвященная всем любителям пенного напитка.
Рекламный постер пива Bergedorfer Beer
Сколько бы шуток не отпускали на тему безграничной мужской любви к пиву, те, кто питает трепетные чувства к этому напитку, ни за что не откажутся от его употребления. Немецкая пивная компания Bergedorfer Bier недавно выпустила серию забавных рекламных постеров, на которых запечатлены любители пива так, как если бы они были женщинами в положении. И это не случайно: визуально «пивной» живот во многом напоминает живот беременной женщины.
Рекламный постер пива Bergedorfer Beer
Автором забавных снимков стал фотограф Юнг фон Матт (Jung von Matt), ему удалось воссоздать чудесную атмосферу съемок будущих мам, смягчить тона, наполнить кадры неподдельным чувством любви. «Сварено с любовью» - этот слоган автор рекламных снимков воспринял буквально. Получилось забавно и креативно, пожалуй, рекламу этой марки немецкого пива можно назвать одной из наиболее удачных за последнее время.
Рекламный постер пива Bergedorfer Beer
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