Зачем в Венеции людей бросали людей прямо в канализацию

Кулачные бои в Венеции.

Венеция.

В 1600-е в Венеции мосты были без перил.

Соревнования на Мосту Дей Пуньи в Венеции. Джозеф Хайнц младший. 1673г.

Венеция.

Мост в Венеции.

Ponte dei Pugni.

Место на вершине моста с отметкой для главного бойца.

Отметка для бойца.

Мост для кулачных боев.