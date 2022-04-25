Как выглядит самая дорогая водка в мире

Водка это, безусловно, одна из королев среди алкогольных напитков. Без водки не приходит ни одна серьезная вечеринка, и именно она является основой многих коктейлей. Однако этот крепкий напиток без цвета и запаха не для слабаков.
Однако есть ценители водки готовые потратить не одну тысячу долларов на любимый крепкий алкогольный напиток. Встречайте десять самых дорогих сортов водки в мире.
10. Absolut Crystal (1.000$)
В 2010 году Absolut выпустили лимитированную серию водки Absolut Crystal в специальной упаковке. Над дизайном бутылки доверили работать дизайнерской студии Skogsberg & Smart, которые их вырезали с цельного куска хрусталя и вручную наносили гравировку в виде глубоких борозд. Всего было выпущено 800 бутылок Absolut Crystal.
9. Alizé Rose Edition (2.000$)
Известный производитель ликеров Alizé в 2007 году решил сделать что-то необычное к Деню святого Валентина. В результате мир увидел бутылку, украшенную розовыми камнями Сваровского куда была налита Rose Alize, представляющая собой смесь из французской водки, коньяка, маракуйи, земляники, личи (экзотический фрукт растущий в Китае) и настойки из роз.
8. elit by Stolichnaya (3,000$)
Специально к выставке алкоголя и других товаров для беспошлинной торговли TFWA World Exhibition которая проходила в Каннах было сделан 3.000 бутылок люминесцентной водки elit by Stolichnaya светящейся темноте. Водка, которую фильтруют по хитрой технологии с использованием заморозки, действительно эффектно светиться в полумраке когда её наливают в стакан и пьют.
7. Iordanov Vodka Decadence Version (4.117$)
Немецкая компания Iordanov Vodka в марте 2011 года выпустили водку «Decadence Version» специального разлива. Водку делают из воды привезенную с северных островов Шотландии , которая прошла процесс деминерализации для более мягкого вкуса. Водка может похвастаться ароматом цитрона, грейпфрута, апельсина, смородины, дикой вишни, смородины и клюквы. Больше все здесь привлекает внимание богатой публики, это роскошная бутылка, украшенная 8.000 камнями Сваровского.
6. Oval Vodka with Swarovski crystals (6.922$)
В 2008 году мир увидел водку Oval за 6.922 долларов, которую можно найти только в элитных клубах и коктейль барах. Делать бутылки для эксклюзивной водки доверили делать берлинской дизайнерской студии «Bling My Thing», заработавшей себе имя на создании мобильных телефонов на заказ для VIP персон. Мастера усыпали бутылку 7.000 камнями Сваровского, которая упакована в шкатулку обтянутую белой кожей наппа.
5. Belvedere Vodka Belver Bears (7.240$)
В 2011 году Belvedere вместе с ди-джеем Jean-Roch, известным так же под именем Жан-Рох Педри, выпустили лимитированную серию водки Belver Bears. На бутылку водки стоимостью 7.240 долларов, сверху надет забавный мишка из плексигласа, с двумя встроенными светодиодами для подсветки, который придают композиции сходство с ледяной скульптурой.
4. Imperial Collection Vodka Fabergé-Eggs (9.502$)
Российская компании «Ладога» находясь под впечатлением яиц Фаберже, выпустили лимитированную серию водки Императорская коллекция (Imperial Collection). Водку пять раз пропускают через древесный березовый уголь, два раза через кварцевый песок и морские водоросли, что гарантирует высочайшую чистоту крепкого напитка.
3. Diva Vodka (1.000.000$)
Компания Blackwood Distillers сделала самую гламурную водку в мире DivaVodka. Сначала водку фильтруют через песок с алмазами, потом через березовый древесный уголь из скандинавии и опять через песок с драгоценными и полудрагоценными камнями. Бутылка Diva Vodka стоит от 4.000 до 1.068.415 долларов.
2. Russo-Baltique Vodka (1.350.000$)
Знаменитая российская марка автомобилей Руссо-Балт в начале прошлога века поставлявшая машины ко двору российского императора, сделали водку для особ королевских кровей Russo-Baltique Vodka, которую презентовали принцу Альберту. Бутылка покрыта золотом, а пробку украшает российский двухглаввй орел инкрустированный алмазами.
1. Billionaire Vodka (3.750.000$)
В бутылку водку для миллионеров Billionaire Vodka, выпущенной Leos Verres Luxury Group, налито пять литров чистейшей водки, сделанную из отборной пшеницы и родниковой воды. Каждая бутылка Billionaire Vodka украшена золотыми вставками вьющимися змеей инкрустированной 3.000 алмазами.
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