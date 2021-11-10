Два франка и свободен! Как французский суд наказал убийцу Симона Петлюры

Убийство Петлюры

25 мая 1925 года мужчина с тростью рассматривал витрину книжного магазины на парижской улице рю Расен. К нему подошел незнакомец и спросил на украинском языке: «Вы господин Петлюра?» и после того как тот повернул голову, мужчина пять раз практически в упор выстрелил из револьвера. К стрелявшему, который не собирался убегать подошел полицейский, которому он спокойно отдал свое оружие и сказал: «Я убил большого убийцу». По дороге в больницу Симон Петлюра скончался от полученных ран, а убийцу звали Самуил Исаакович Шварцбурд.

Щварцбурд родился в бессарабском городе Измаил и был евреем по национальности и анархистом по убеждениям.

После подавления царским правительством революционных событий 1905-1907 года Шолом выехал в Европу и обосновался в Париже. Сначала он работал часовщиков, но позже вступил в иностранный легион и участвовал в Первой мировой войне, был ранен и имел награды за храбрость. Шварцбурд общался с европейскими анархистами и даже дружил с Нестором Махно, с которым как считает следствие, он поделился своим планом.