10 тёмных фактов об аквапарках, которые вам не расскажет их персонал

С нами не соскучишься!



ФОТО: RATNAPHA SAELIM / DEPOSITPHOTOS





До чего же здорово лететь на большой скорости с длинной горки и падать в бассейн с голубой прозрачной водой! Однако и в этой сфере развлечений есть своя тёмная сторона (куда ж без неё!), о которой лучше не знать. Водные горки — это аттракционы повышенной опасности, но ещё серьёзнее вам может навредить сама вода.





В водах аквапарков обитает кишечная палочка

Как бы тщательно персонал ни очищал воду и ни дезинфицировал её, некоторые бактерии всё равно будут в ней жить. Центры по контролю и профилактике заболеваний выявили, что 58%

Посетители регулярно травмируют копчики на горках

, опубликованное в «Журнале неотложной медицинской помощи», показало, что число травм копчика на водных горках растёт. Автор работы Патрик Фой, доктор медицинских наук, рекомендует людям помнить об этом, когда они будут подниматься на следующую горку. По возможности стоит использовать надувную «плюшку».

Горки в аквапарке опаснее, чем картинг и американские горки

показало, что люди в три раза чаще получают травмы на водных горках, чем на американских, и более чем в два раза чаще, чем на треках для картинга.

В аквапарке вы можете почувствовать себя солдатом Первой мировой

Вода в аквапарках в основном дезинфицируется с помощью хлора. В редких случаях в ходе смешивания хлора с водой образуется хлорное газовое облако. А этот газ чрезвычайно ядовит для человека, поэтому, например, его активно использовали во время Первой мировой войны. По данным

Специальные подгузники для детей не очень эффективны

Аквапарки и общественные бассейны могут требовать, чтобы маленькие дети, которые еще не умеют пользоваться туалетом, носили плавательные подгузники. Это защищает бассейны от попадания фекалий в воду. Правда, такие средства не являются герметичными. Бактерии легко

Чтобы наполнить аквапарк, нужно колоссальное количество воды

А именно около 3,4 миллионов литров. Это может показаться ужасным расточительством на планете, где в некоторых регионах у людей просто нет чистой питьевой воды. Единственной хоть немного утешительной новостью здесь будет то, что после запуска средний аквапарк расходует только 75 тысяч литров. Кроме того, многие современные системы очистки позволяют использовать одну и ту же воду многократно.

Обслуживающий персонал находит в очистных системах отвратительные вещи

Пользователь популярного англоязычного форума Reddit, работающий в аквапарке, рассказал о том, что он лично находил в очистных системах бассейнов:

«Нам приходилось вытаскивать маленьких мёртвых животных, мышей, птиц. Кроме этого, часто мы находим презервативы, грязные подгузники, тампоны, стекло, мусор всех видов, в том числе продовольственный, бумажники, телефоны. Просто всё! После этой работы мне кажется, что люди отвратительны».

В воде может обитать кое-кто похуже кишечной палочки

В 2013 году 12-летняя девочка из Арканзаса заболела первичным амёбным менингоэнцефалитом. У неё в голове поселилась так называемая «амёба, поедающая мозг». Обычно возбудитель этого заболевания обитает в озёрах, но в данном случае его обнаружили в бассейне

Единственный способ очистить воду от мочи — это полностью её заменить

Конечно, вода в аквапарках тщательно фильтруется и дезинфицируется, но этого недостаточно, чтобы полностью удалить из её состава мочу. Об этом говорят химики из Университета Альберты. Чем больше лет функционирует аквапарк, тем больше мочи будет в составе его воды, которая не меняется полностью, а должна бы.

Создатели аквапарков на самом деле стараются сделать их безопаснее

На первый взгляд, водные горки могут показаться не очень сложными конструкциями. Но в процессе их проектирования люди используют множество математических расчетов.



У некоторых аквапарков есть даже специальное программное обеспечение, которое делает пребывание людей на этой территории максимально безопасным. По данным

Кроме того, оборудование, используемое для очистки воды, постоянно совершенствуется. И если вовремя обновлять его и заботиться о его работоспособности, аквапарки станут гораздо более безопасным и гигиеничным местом.



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Как бы тщательно персонал ни очищал воду и ни дезинфицировал её, некоторые бактерии всё равно будут в ней жить. Центры по контролю и профилактике заболеваний выявили, что 58% общественных бассейнов, которые они протестировали, содержали кишечную палочку. Так что будьте предельно аккуратны и ни в коем случае не глотайте воду в аквапарке. Исследование , опубликованное в «Журнале неотложной медицинской помощи», показало, что число травм копчика на водных горках растёт. Автор работы Патрик Фой, доктор медицинских наук, рекомендует людям помнить об этом, когда они будут подниматься на следующую горку. По возможности стоит использовать надувную «плюшку». Исследование показало, что люди в три раза чаще получают травмы на водных горках, чем на американских, и более чем в два раза чаще, чем на треках для картинга.Вода в аквапарках в основном дезинфицируется с помощью хлора. В редких случаях в ходе смешивания хлора с водой образуется хлорное газовое облако. А этот газ чрезвычайно ядовит для человека, поэтому, например, его активно использовали во время Первой мировой войны. По данным Michigan Live , 50 человек отравились хлором в аквапарке в Мичигане, когда образовалось одно из этих газовых облаков, 26 из них были госпитализированы.Аквапарки и общественные бассейны могут требовать, чтобы маленькие дети, которые еще не умеют пользоваться туалетом, носили плавательные подгузники. Это защищает бассейны от попадания фекалий в воду. Правда, такие средства не являются герметичными. Бактерии легко минуют преграду в виде подгузника и попадают в общий бассейн. Потом не нужно удивляться, что в воде живёт кишечная палочка.А именно около 3,4 миллионов литров. Это может показаться ужасным расточительством на планете, где в некоторых регионах у людей просто нет чистой питьевой воды. Единственной хоть немного утешительной новостью здесь будет то, что после запуска средний аквапарк расходует только 75 тысяч литров. Кроме того, многие современные системы очистки позволяют использовать одну и ту же воду многократно.Пользователь популярного англоязычного форума Reddit, работающий в аквапарке, рассказал о том, что он лично находил в очистных системах бассейнов:В 2013 году 12-летняя девочка из Арканзаса заболела первичным амёбным менингоэнцефалитом. У неё в голове поселилась так называемая «амёба, поедающая мозг». Обычно возбудитель этого заболевания обитает в озёрах, но в данном случае его обнаружили в бассейне аквапарка Уиллоу-Спрингс в Литл-Роке, штат Арканзас, который ранее посещала девочка.Конечно, вода в аквапарках тщательно фильтруется и дезинфицируется, но этого недостаточно, чтобы полностью удалить из её состава мочу. Об этом говорят химики из Университета Альберты. Чем больше лет функционирует аквапарк, тем больше мочи будет в составе его воды, которая не меняется полностью, а должна бы.На первый взгляд, водные горки могут показаться не очень сложными конструкциями. Но в процессе их проектирования люди используют множество математических расчетов.У некоторых аквапарков есть даже специальное программное обеспечение, которое делает пребывание людей на этой территории максимально безопасным. По данным National Geographic, эти программы имитируют воздействие трения и массы на водную горку, и наоборот, воздействие горки на тело, движущееся по ней.Кроме того, оборудование, используемое для очистки воды, постоянно совершенствуется. И если вовремя обновлять его и заботиться о его работоспособности, аквапарки станут гораздо более безопасным и гигиеничным местом.

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