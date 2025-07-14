Курьёзные фото королевской семьи

Члены королевской семьи кажутся идеальными во всех отношениях, ведь это гордость страны. Но и им свойственно попадать в смешные ситуации, на которые они реагируют совсем как простые смертные. Для британцев королева и члены королевской семьи — это легенда, национальные герои, гордость и честь всей страны. Неудивительно, что многие считают их эталонами достоинства, грации и элегантности. Но ведь они тоже люди. А значит, им свойственно совершать ошибки, дурачиться и попадать в смешные и нелепые ситуации. Ведь от этого не застрахованы даже представители семейства голубых кровей.



Принц Филипп, кажется, испугался детишек, которые чуть не «замахали» его флажками в Нортгемптоншире. (Фото: Tim Graham / Getty Images) Принц Уильям в традиционном японском облачении императора во время поездки в Японию. Действительно, такое лучше не видеть. (Фото: Chris Jackson / Getty Images, Mark Stewart — Pool / Getty Images) Герцогиня Кейт и принц Уильям целуются на балконе Букингемского дворца. А маленькой девочке вся эта шумиха явно не по душе. (Фото: AP Photo / Matt Dunham) Ох уж этот весельчак Гарри. Принц Гарри тренируется держать ведро воды на голове и паясничает во время тренировки. (Фото: im Graham / Getty Images, Danny Martindale / WireImage) Вот бы все военные носили такую униформу, тогда бы не пришлось вести войн, все бы и так умерли со смеху. Принц Чарльз во время поездки в Канаду посетил Military Family Resource Centre. В Канаде даже военные выглядят очень весело… (Фото: REX / Tim Rooke) Принц и тыква! Принц Чарльз на выставке «Съедобный сад» в Лондоне. (Фото: Chris Harris — WPA Pool / Getty Images) Нелегко быть принцем! Особенно когда приходится пробовать угощение в африканской деревне! Принц Уэльский и юный принц Гарри в деревне зулу во время визита в Южную Африку. (Фото: ark Cuthbert / UK Press / Getty Images) Весельчак Гарри, наверное, хотел детям показать уточку в надежде их хоть как-то развеселить. (Фото: AP Photo / Dan Himbrechts, Pool) Принц Уэльский — фанат группы Spice Girls? (Фото: Anwar Hussein / WireImage) Королева Елизавета II со своим веселым внуком принцем Гарри во время свадьбы его отца с Камиллой. Что бы значило это выражение лица? Неужели сыну не понравился выбор папы? (Фото: ALASTAIR GRANT / AFP / Getty Images) Принц-растаман. Принц Чарльз на Ямайке, где жена Боба Марли — Рита Марли — подарила ему шерстяную шапку растамана. (Фото: Mark Cuthbert / Getty Images, Tim Graham / Getty Images) Кто следующий, детишки? Принц Чарльз и его жена Камилла встречаются с детьми в школе Мартина Лютера Кинга-младшего в Беркли, США. (Фото: Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images) «Елочка, зажгись!» Принц Чарльз включает рождественские огни в английском городе Дербишир… Кажется, будто он собрался всех взорвать… А когда принц Чарльз был на приеме в замке Хиллсборо, от увиденного там у него волосы встали дыбом. (Фото: Mark Cuthbert / UK Press, PETER MUHLY / AFP / Getty Images) Ой, больно! Принц Гарри держит австралийскую ехидну по имени Спайк в зоопарке Таронга в Сиднее. Любимый внук королевы Елизаветы II не мог не улыбнуться бабушке во время церемонии окончания военной службы. (Фото: AFP / Getty Images, Mark Cuthbert / UK Press) Герцогиня Кейт обмахивается карточкой посетителя во время соревнований по плаванию на Играх Содружества в Глазго. Что за манеры? Какое удивление на лице королевы Елизаветы II. (Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images, Tim Graham / Getty Images) Улыбочку! Ну очень фотогеничная лошадь! Камилла, герцогиня Корнуольская, в конюшне во время визита на Olympia Horse Show в Лондоне. (Фото: AP Photo) Принц Чарльз и герцогиня Камилла в оригинальных масках на приеме, устроенном Elephant Family — благотворительной организацией, которая пытается сохранить индийских слонов от вымирания. Обязательный наряд участниц мероприятия — коктейльные платья. (Фото: REX) Вот это проповедь! Принц Уильям во время рождественского богослужения в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. (Фото: REX / Geoffrey Robinson)



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